معرض كانتون شاهد على تجارة الصين واقتصادها المفتوح

قوانغتشو، الصين, 30 مارس/آذار 2022/PRNewswire/ — ستحتضن مدينة قوانغتشو في شهر أبريل من هذه السنة، افتتاح معرض كانتون 131. سيرحب المعرض مرة أخرى بالضيوف من جميع أنحاء العالم، ملتزما بشعاره “معرض كانتون، مشاركة عالمية”، يُقام هذا المعرض منذ 65 عاما وشهد تطور انفتاح الصين.

تأسس المعرض سنة 1957 عندما اقترح رئيس الوزراء تشوان لاي Zhou Enlai اختصار اسمه إلى “معرض كانتون”. في ذلك الوقت، كان المعرض هو القناة الوحيدة للشركات الصينية للتجارة مع الشركات الأجنبية.

في أوائل السبعينيات، أدت العلاقات الدبلوماسية كاسرة الجليد إلى زيادة تأثير معرض كانتون. بدأ العالم في التعرف على الصين من خلال المعرض، الذي جذب بعض الشخصيات المرموقة بما في ذلك جورج هربرت ووكر بوش وإدوارد هيث لزيارته شخصيا. استمر المعرض الذي يقام كل فصل ربيع وخريف، في التطور، كما ساهم كثيرا في التعاون والتبادل التجاري بين الصين والعالم.

بدأ معرض كانتون 101 سنة 2007، في إنشاء أقسام لعرض السلع المستوردة، وتم تغيير اسمه من “معرض الصين للتصدير” رسميا إلى “معرض الاستيراد والتصدير الصيني”، مما يعكس المد المرتفع لجولة الافتتاح الجديدة للصين.

تم ترحيل مجمع معرض كانتون أربع مرات، ويقع الآن بجانب نهر اللؤلؤ. تعتبر العديد من قاعات العرض والترحيلات بمثابة معالم توثق التاريخ المجيد لمعرض كانتون، والذي يمكن من خلاله أيضا رؤية عزم الصين وتاريخها لزيادة الانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي.

أقيم معرض كانتون 127 في الفترة من 15 إلى 24 يونيو 2020 عبر الإنترنت، مما خلق مسارا جديدا لحدث التداول عبر الإنترنت. قدم معرض كانتون في الدورة 130 المزيد من الابتكارات من خلال الاندماج عبر الإنترنت وخارجه.

“عمل العديد من العارضين على زيادة تعاونهم التجاري مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان ASEAN ) واليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ( RCEP ) التي تم توقيعها رسميا في بداية سنة 2022. إن العديد من المشاركين أعربوا عن رغبتهم في الاستفادة من معرض كانتون واغتنام الفرص التي توفرها ( (“RCEP” ، قال آلان ليو، نائب المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية في معرض كانتون.

تطور المعرض ليصبح أحد الأحداث التجارية الدولية رفيعة المستوى في الصين. من المتوقع أن يزيد معرض كانتون من توسيع نطاق انفتاح الصين. كما سيستمر المعرض في العمل كمنصة للصين لمشاركة الرؤية الجميلة للمستقبل.