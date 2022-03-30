معرض كانتون: حماية حقوق الملكية الفكرية لتدعيم التصنيع الذكي في الصين

قوانتشو، الصين، 30 مارس، 2022 / PRNewswire / –أعلنت إدارة الملكية الفكرية في معرض كانتون أن المعرض سيشدد هذا العام على حماية حقوق الملكية الفكرية السحابية لتزويد أصحاب المعارض بتعليمات ملاءمة عبر الإنترنت وخدمات حماية حقوق الملكية الفكرية. وتجدر الإشارة بأن معرض كانتون رقم 131 على الأبواب وخدمات حقوق الملكية الفكرية قيد الإنجاز.

من المعهود أن معرض كانتون شهد ولادة حماية حقوق الملكية الفكرية في الصين، ولكن مع زيادة الوعي بحماية حقوق الملكية الفكرية في عقد تسعينيات القرن الماضي، زادت الشكاوى المتعلقة ببراءة الاختراعات بطريقةٍ سريعةٍ في معرض كانتون.

“كان لدى كثير من أصحاب المعرض الصينين مستوى متدني من الوعي فيما يخص حقوق الملكية الفكرية في ذلك الوقت” حسبما ذكر جون هونغ كوي، نائب المدير العام عن مركز الصين للتجارة الخارجية ( CFTC) ، فضلاً إلى مواجهة أصحاب المعارض وكذلك القائمين على المعرض عديدًا من الآثار السلبية.

للتمكن من حماية الحقوق والمصالح القانونية لأصحاب المعارض أصدرت وزارة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي في معرض كانتون 71 في 1992 إعلانًا لفحص العلامات التجارية، ونظمت أولى الحملات الإعلامية المميزة في معرض كانتون معلنةً عن بدء حماية حقوق الملكية الفكرية.

في عام 1999 أسس القائمون على معرض كانتون رقم 85 مركزًا للشكاوى، وكذلك أصدروا لائحةً بشأن التعامل مع الشكاوى أثناء تنظيم فعاليات المعرض، وفي عام 2002، طبّق القائمون على معرض كانتون 91 في مستهل الأمر مبدأ “المسؤولية المنعكسة”؛ بغية زيادة وتيرة الجهود المبذولة للتصدي لحالات التعدي والتعدي، ونجح في تحقيق نتائج مثمرة، ولكن في معرض كانتون رقم 92، تم تعديل الأحكام المؤقتة لإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية باعتباره إجراءات بشأن الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية المشتبه بها والتعامل معها.

اعترفت الحكومة الصينية وقطاع المؤتمرات والمعارض في الصين بـ”الممارسات المثلى المنفذة في معرض كانتون”، وفي عام 2022 تم الإعلان عن وحدة الشكاوى المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في معرض كانتون رقم 130 على الموقع الإلكتروني الرسمي لحماية حقوق الملكية الفكرية.

“لن يشعر أصحاب المعارض بمزيد من الراحة والأمان عند عرض منتجاتهم المبتكرة إلّا عند حماية حقوق الملكية الفكرية في معرض كانتون، فضلاً إلى تمكننا من تطبيقنا العدالة على نحو أفضل في التصنيع الذكي داخل الصين”، حسبما ذكر ماجي بو، نائب المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية في معرض كانتون. وعلى مدار عقدين من الجهود المضنية المبذولة، اكتسب القائمون على معرض كانتون مزيدًا من الخبرات، ووضعوا آلية تتسم بالنضوج والفعالية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.

يعد معرض كانتون الآن نموذجًا لحماية حقوق الملكية الفكرية في هذا القطاع؛ لتوجيه مسار الابتكار المستقل، وخلق مزايا تنافسية جديدة، والعمل على تعزيز تنمية ركيزتها الجودة الفائقة للشركات الصينية. على الرغم من المسار الطويل الذي ينبغي للقائمين على أمر حماية حقوق الملكية الفكرية قطعه، فإن القائمين على معرض كانتون سيسيرون على خطى ثابتة بالتأكيد.

يُرجى زيارة https://www.cantonfair.org.cn/ en-US/register/index#/foreign- email لمعرفة مزيد الفرص.