‫ معرض كانتون الـ 132 يقدم أفكار تصميم جديدة ورائعة، وهو ما يمثل ترجمة لعبارة “صُنع في الصين” بجودة عالية 

غوانغجو، الصين، 22 تشرين الأول/أكتوبر، 2022 / PRNewswire / – افتتح معرض الصين للاستيراد والتصدير الـ 132، المعروف أيضًا باسم معرض كانتون (“المعرض”)، الذي أطلق في 15 تشرين الأول/أكتوبر افتراضيا، ويجمع 35000 عارض عبر الإنترنت عبر خدمات معارض محسنة. وقد جمع المعرض ثروة من أفضل المنتجات بأفكار تصميم جديدة ورائعة، من حيث الجودة والأناقة، مواصلا نقل جودة وبراعة عبارة “صنع في الصين” إلى المشترين والمستهلكين العالميين.

وقد سلطت شركة غوانغجو سيلاكوا سانيتيري كو المحدودة (“سيلاكوا”)، وهي شركة رائدة في تصنيع منتجات الاستحمام، الضوء على معدات الاستحمام القابلة للتعديل متعددة الوظائف المصممة لكبار السن، وهو منتج حصل على الجائزة الذهبية للعام 2022 من معرض كانتون للتصميم في فئة الإبداع. وقد تم تطوير هذه المنتجات لتوفير تجربة استحمام مريحة لكبار السن مع كرسي دش قابل للتعديل على الارتفاع الأكثر راحة، والذي يمكن طيه وتخزينه بشكل مريح في حالات عدم الاستخدام. ويأتي الكرسي مع رأس دش في الأعلى لتحرير اليدين وخيار يدوي للاستحمام الجزئي.

بالإضافة إلى ذلك، عند تجديد مكان دش قديم، لن تكون هناك حاجة لإزالة علامات المعدات السابقة المثبتة على الحائط. فستكون اللوحة الخلفية للمنتج الجديد قادرة على تغطية المنطقة بأكملها بمكونات توصيل لربط الصنبور الحالي، مما يتيح سهولة التركيب والمظهر الأنيق لإنشاء مساحة دش جديدة تمامًا برشاقة وسهولة.

وتعرض شركة سيتيلونغ للتطوير التكنولوجي منتجها الحائز على الجائزة الفضية للعام 2022 للمعرض- مقعد الأطفال “تيترا”، الذي تم تطويره بالاشتراك مع استوديو منغ للتصميم، المستوحى من أغطية الرأس الصينية الجميلة. تم تأطير الشكل المنحوت من خلال صورة ظلية واضحة مع منحنى واحد مستمر يتدفق عبر الكرسي، وسطح غائر قليلاً لتوفير جربة جلوس مريحة.

“مفهوم التصميم الموجه للأشخاص هو ما نلتزم به استجابة للاحتياجات الشخصية المتزايدة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم. نواصل التطوير والابتكار، ونصدر العديد من المنتجات الجميلة والمبتكرة والعملية والآمنة، بما في ذلك كراسي “فوا”، القابلة للطي والمقاعد المنخفضة القابلة للطي، وصناديق التخزين المجزأة الشفافة”، كما قال السيد بان شيبينغ، المدير العام لشركة سيتيلونغ. “على مر السنين، اكتسبنا اعترافًا وتفضيلا من المزيد من العملاء في الخارج بفضل حرفيتنا الممتازة.”

لمزيد من المعلومات والفرص، يُرجى التسجيل على https://www.cantonfair.org.cn/ en-US/register/index?utm_ source=rwyx#/foreign-email أو الاتصال على caiyiyi@cantonfair.org.cn .