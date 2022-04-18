‫ معرض كانتون الـ 131 يستضيف 150 حدث إطلاق لمنتجات

غوانغجو، الصين، 18 نيسان/أبريل، 2022 / PRNewswire / — يقدم معرض الصين للاستيراد والتصدير حملة لإطلاق المنتجات عبر 150 حدثا عبر الإنترنت للشركات لعرض منتجاتها على منصتها التي أطلقها المعرض. وستزود هذه الأحداث المشترين في جميع أنحاء العالم بإنجازات مبتكرة في التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع الذكي وأسلوب الحياة الأفضل وخدمات حماية البيئة المنخفضة الكربون وخدمات التجارة.

“لقد قررنا تقديم هذه العروض في معرض كانتون من أكثر من 600 شركة مسجلة على أساس مؤهلات الشركة وميزات المنتج”، كما قال ألان ليو، نائب المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية بمعرض كانتون. “ويشمل العرض النهائي أبطالا حائزين على الجوائز من عالم التصنيع فضلا عن منتجات متخصصة في التقنية والابتكار.”

يستضيف الحملة مركز التجارة الخارجية الصيني وهو يشكل شراكة بين معرض كانتون والشركات الصناعية الرائدة. وهذه الحملة تمكن الشركات من اتخاذ مسار مبتكر لتعزيز القدرة التنافسية والتنمية الجديدة في أسواق التجارة المحلية والدولية من خلال النهوج الرقمية. وستعرض الشركات المشاركة، مثل مجموعة زونغتينغ، وهي الشركة الأولى في قطاع الخدمات تتجاوز مساحة مخازنها الإجمالية في الخارج 1.2 مليون متر مربع، شركة كوسكو للشحن الشهيرة (غوانغجو)، ألخ، كيفية ترويج الكفاءة لمنظومة التجارة والتجارة العالمية من خلال “الدورة المزدوجة”.

التصنيع الذكي يقابل التكنولوجيا المتقدمة

ستقدم الحملة التكنولوجيا الجديدة مع عملها في الأثناء في فضاء الابتكار في التصنيع التقليدي.

سيتم تقديم قوة وجمال العلوم والتكنولوجيا من قبل أكثر من 30 شركة رائدة في الصناعة، والتي ستكشف النقاب عن تقنيات ومنتجات مبتكرة، تظهر سيناريوهات متعددة دمجت التقنيات المتقدمة مع نمط الحياة والإنتاج اليومي.

الشركات المشاركة لا تشمل فقط الشركات العملاقة في الصناعة مثل هاير وإتش شانغهونغ ويونيلومين التي تحتل المرتبة الأولى في العالم في شحنات شاشات عرض الليد على مدى ست سنوات متتالية، بل والشركات الرائدة في العديد من القطاعات الفرعية مثل منظفات الضغط العالي وآلات حماية النباتات وأعمدة الرافعات.

بالإضافة إلى ذلك، ستروج أكثر من 20 شركة متخصصة في الأجهزة المنزلية، تصنيع الآلات وأدوات الأجهزة والمعدات الطبية، مثل فوتون، هاوجيانغ، تايمفيري وديلي، لتحويل الصناعة وتسهيل تطوير الجودة العالية من خلال ابتكارها في التصنيع الذي يدمج الإنتاج التقليدي مع التقنيات الذكية.

نمط الحياة المحسن يمكن المفهوم الأخضر

تجمع الحملة أيضا أكثر من 90 شركة رائدة تضع منتجاتها الجديدة للمساعدة في تحسين جودة الحياة اليومية عبر الجهد المستمر في التنمية المستدامة.

ومن بينها أكثر من 70 علامة تجارية معروفة في قطاعات مثل الأجهزة المنزلية ومنتجات الإضاءة وأواني المطبخ والسياحة الثقافية والترفيه، ومنتجات الأطفال، والمنسوجات المنزلية وأغذية الحيوانات الأليفة التي ستدخل منتجاتها وتصاميمها الجديدة الجديدة التي يمكن أن توفر تجربة حياة أفضل، بالإضافة إلى 20 شركة متخصصة في مجال الطاقة وشركات التصنيع الصناعي والأقمشة النسيجية ومنتجات الأطفال لتقديم أحدث مفاهيمها من خلال طرح المنتجات الخضراء والمستدامة.

سيتم إطلاق بعض المنتجات الرئيسية من قبل شركات ميديا، إيكوفاكس، لوكتيك ومزودة الحلول المريحة، لونغي وشركة الحلول الشمسية الكندية.

يرجى التسجيل https://www.cantonfair.org.cn/ en-US/register/index#/foreign- email للحصول على المزيد من فرص الأعمال.