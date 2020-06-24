معرض كانتون الافتراضي الـ 127 يبرز أهمية الابتكار في الإنتاج

غوانغجو، الصين، 24 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أبرز معرض الاستيراد والتصدير الصيني الافتراضي الـ 127 (معرض كانتون) ضرورة الابتكار في الإنتاج هذا العام بعد أن عرض المعرض أحدث المنتجات المنزلية العالية التقنية على الإنترنت.

وقالت ماغي بو، نائبة المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية لمعرض كانتون، “لقد رأينا العديد من العارضين يركزون على تطبيق أحدث التقنيات على منتجاتهم. لقد أظهروا إنجازاتهم في تطوير المنتجات الذكية والمشترين في جميع أنحاء العالم يرحبون بهذه الابتكارات. نعتقد أن هذا سيشجع العارضين والمشترين على حد سواء للبحث عن الفرص حيث تتصدر التكنولوجيا المشهد.

يرجى زيارة: https://buyer.cantonfair.org. cn/en/register/collection? buyerType=ForeignBuyer لمزيد من الفرص!

مع توقع أن يكون ممارسة الاقتصاد في المنزل هو الشيء الكبير التالي في ظل أزمة الوباء الحالي، فقد تم تطوير وظائف الأجهزة المنزلية في معرض كانتون وفقًا لذلك، بهدف تمكين تجربة منزلية صحية ولكن مريحة.

قدمت شركة ميديا الرائدة في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية أحدث منتجاتها المميزة بناءً على الحاجة المتغيرة للمستهلكين، بما في ذلك:

• قلاية هوائية يمكن أن تقلل أوتوماتيكيا ما بين 30 إلى 40 بالمئة من الدهون في الطعام

• مكيف هواء يتطلب تركيبه عشر دقائق فقط ومسمارا واحدا للتركيب في المنزل

• ثلاجة صغيرة تتسع لمجموعة أدوات التجميل تستخدم لتخزين مستحضرات التجميل والقناع

تشمل المنتجات الشهيرة الأخرى من قبل شركة هاير، شركة الأجهزة المنزلية متعددة الجنسيات الصينية وشركة الإلكترونيات الاستهلاكية، مكيف هواء يستخدم تقنية التنظيف الذاتي بـ 56 درجة وثلاجة يمكن أن تجعل الطعام يدوم لفترة تصل إلى ثمانية أضعاف الوقت سابقا، عن طريق ضبط تركيز الأكسجين . في الثلاجة.

وفي المعرض عبر الإنترنت لعملاق الأجهزة المنزلية العملاق غالانز، يتم عرض فرن ميكروويف ذكي بتقنية متطورة. وهو مجهز بأول رقائق تم تطويرها ذاتيًا في الشركة، والتي يمكن أن توفر تحكمًا صوتيًا ذكيًا حتى بدون الاتصال بالإنترنت، مما يحسن تجربة المستخدمين.

ووفقًا لليانغ هوغيانغ، نائبة رئيس غالانز، فإن الشركات في الأسواق المتقدمة مثل أوروبا والولايات المتحدة تركز بشكل أكبر على استراتيجية التخطيط وخدمة الدعم لخطوط إنتاجها ونموذج أعمالها. يتضمن ذلك تطبيق تقنية الواقع الافتراضيالتي يمكنها تحسين عرض المنتجات عبر الإنترنت وتقديم التقنيات المتطورة للمنتجات إلى المشترين فعليًا.

وأضافت ليانغ: “لقد أدخلنا تكنولوجيا الواقع الافتراضي إلى قاعة المعرض لدينا لتسليط الضوء على التكنولوجيا المستقبلية التي لا يمكن إظهارها في وضع عدم الاتصال“.

للانضمام إلى أحداث البث المباشر واكتشاف المزيد من الفرص، يرجى زيارة: https://www.cantonfair.org. cn/en/exhibitor-live

للترويج للمنتجات المتطورة لهذا العام ولزيادة تشجيع ابتكار المنتجات، أطلق معرض كانتون أيضًا أول جوائز معرض كانتون عبر الإنترنت (جوائز سي أف) وقدم قاعة عرض بنموذج الواقع الافتراضي عبر الإنترنت لتقديم المنتجات الحائزة على جوائز. اجتذبت جائزة سي أف هذا العام 10،683 شركة للتسجيل.

حول معرض كانتون

يقام معرض الصين للاستيراد والتصدير، المعروف أيضا باسم معرض كانتون، مرتين في مدينة غوانغجو كل ربيع وخريف. تم تأسيس المعرض في العام 1957، وهو الآن معرض شامل يتمتع بأطول تاريخ في البلاد ويعتبر أعلى معرض مستوى وأكبر نطاقا وأكبر عددا من المنتجات، فضلاً عن أوسع توزيع لأصول المشترين وأعلى قيمة مبادلات تجارية في الصين.