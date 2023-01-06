‫معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023: Jackery تكشف عن مولدات الطاقة الشمسية المحمولة الثورية الجديدة، الرائدة في صناعة توليد الطاقة الشمسية

لاس فيغاس، 5 يناير/كانون الثاني 2023 / PRNewswire / — كشفت Jackery ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الطاقة المحمولة المبتكرة وحلول الطاقة الخضراء في الهواء الطلق، عن مولداتها الشمسية المحمولة الأكثر ابتكارًا لتكمل عائلة Pro الراقية – 3000 Pro و1500 Pro – في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023 (كشك رقم 8943 )، المستمر من 5 إلى 8 يناير/كانون الثاني 2023 في لاس فيغاس.

يعتبر معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، الحدث التكنولوجي الأكثر تأثيرًا في العالم، نقطة البداية للتقنيات المتقدمة والمبتكرين العالميين، وهو المكان الذي تناقش فيه أكبر العلامات التجارية في العالم الأعمال وتتواصل مع الشركاء المحتملين، ويتبادل المبتكرون الأكثر ذكاء أفكارهم. في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023، تجلب Jackery مجموعة من المنتجات الجديدة ومنتجاتها المفاهيمية الممنوحة إلى جناحها. تسلط جميع الابتكارات الضوء على خطوة العلامة التجارية في جلب الطاقة الخضراء إلى الحياة اليومية للناس من خلال خبرتها في تكنولوجيا الطاقة الشمسية وعقد من الخبرة القوية في الصناعة.

يعد أحدث منتج للمولدات الشمسية المحمولة Pro Family من Jackery ، وهو مولد الطاقة الشمسية 3000 Pro ، الأخف وزناً والأكثر إحكاما في فئته. مع ستة ألواح شمسية من طراز SolarSaga 200W توفر سرعة شحن فائقة للطاقة الشمسية تصل إلى 3-4 ساعات وشحن حائط لمدة 2.5 ساعة، فهي تتمتع بقدرة عالية تبلغ 3024 وات/ساعة من الطاقة العالية ومخرجات تيار متردد 3000 وات. تنتج الألواح 8500 واط في الساعة كحد أقصى يوميًا، ويمكن أن توفر طاقة احتياطية لمدة خمسة أيام من المغامرات في الهواء الطلق أو حالات الطوارئ المنزلية. بفضل نظام التبريد الذي لا مثيل له والمدعوم بشرائح عالية الدقة وتسعة مستشعرات، يتمتع جهاز 3000 Pro بكفاءة محسنة في تبديد الحرارة بنسبة 30 بالمائة. إن جهاز 3000 Pro فائق الهدوء، 30 ديسيبل فقط عند الشحن في الوضع الصامت، والجمع بين البلوتوث والواي فاي للتواصل مع الأجهزة المحمولة والتحكم فيها في الوقت الفعلي، يعيد تعريف نمط الحياة في الهواء الطلق من خلال توفير حل الطاقة الخضراء المحسن.

يمكن نقل مولد الطاقة الشمسية 1500 Pro ، الذي يتميز أيضًا بنظام الشحن الفائق، بسهولة مما يجعله مثاليًا لعشاق الهواء الطلق للمبتدئين. إنه يجمع بين محطة طاقة Explorer 1500 Pro من Jackery عالية السعة مع ستة ألواح شمسية ممغنطة قابلة للطي بقوة 200 وات يمكن شحنها بالطاقة الشمسية أو عبر الحائط في غضون ساعتين. يتيح الطراز 1500 Pro ، بسعة 1512 وات في الساعة وطاقة إخراج قصوى تصل إلى 1800 وات، تجربة رحلة برية مطلقة مع حل مجهز بالكامل لالتقاط الطاقة النظيفة وسهولة الاستخدام والسلامة.

يتميز كلا المنتجين الجديدين في عائلة Pro المتطورة من Jackery ، بانبعاثات معدومة، وهما مقاومان للصدمات ومقاومان للحريق لمعايير UL 94V-0 ولهما خلايا شمسية رائدة في الصناعة تحتوي على تقنية الاتصال الخلفي المتبادل ( IBC ) التي تمكن 3000 Pro و1500 Pro من الزيادة من امتصاص الضوء، بما في ذلك في الأيام الملبدة بالغيوم وفي الصباح الباكر وفي المساء المتأخر. يُظهر المنتجان تفريغًا مثيرًا للإعجاب وموثوقًا به إلى درجات حرارة منخفضة تصل إلى أقل من20 درجة مئوية (أقل من 4 درجة فهرنهايت) ونظام إدارة البطارية الذكي من Jackery (BMS) ينظم ويحمي عمر البطارية والأجهزة ويقدم اثني عشر شكلاً من أشكال الحماية لتغطية جميع أنواع السيناريوهات غير المتوقعة، بما في ذلك التيار الزائد والتيار القصير والإفراط في التفريغ والشحن الزائد والجهد الزائد والحماية الحرارية، من بين أمور أخرى.

المنتجان ، جنبًا إلى جنب مع 1000 Pro ، الذي تم إطلاقه في IFA 2022 ، و2000 Pro الذي تم اختياره للتو كأحد جوائز CES للابتكار، أكملوا تشكيلة عائلة Jackery Pro الراقية، مما وسع خيارات سعة الطاقة لعائلة Pro والسماح لِـ Jackery بتوفير حلول أكثر مرونة لمزيد من العملاء، وخاصةً لعشاق شاحنات التخييم والهواء الطلق. كهدية خاصة للزوار المهتمين بالمغامرة في الهواء الطلق، دعت Jackery رياضي المغامرة الشهير تريستان هام، عاشق الطبيعة ومؤسس Revived Outdoors ، لحضور ورشة عمل في جناح Jackery في 7 من يناير/كانون الثاني. سوف يشارك قصص مغامراته مع Jackery ووجهة نظره حول منتجاتها.

نبذة عن Jackery

Jackery هي الشركة الرائدة عالميًا في توفير حلول الطاقة المحمولة والطاقة الخضراء في الهواء الطلق التي تأسست في كاليفورنيا في عام 2012، وهي علامة تجارية عالمية لمولدات الطاقة الشمسية ولدت برؤية لتوفير الطاقة الخضراء للجميع في كل مكان. أطلقت Jackery أول محطات طاقة محمولة خارجية في العالم في عام 2016 وطوّرت أول ألواح شمسية محمولة في العالم في عام 2018. بعد إدخال مولدات الطاقة الشمسية إلى الأماكن الخارجية الرائعة، تلبي Jackery احتياجات الطاقة لكل محبي الطبيعة، مما يلهمهم لاستكشاف المزيد والبحث عن تجارب غير عادية أكثر من ذي قبل.

باعت Jackery بتوسيع نطاق تواجدها من الولايات المتحدة إلى أوروبا واليابان والصين، أكثر من 2 مليون وحدة على مستوى العالم منذ عام 2018، مع اختيار منتجاتها باستمرار كأفضل البائعين على أمازون. حصلت العلامة التجارية حتى الآن على 40 جائزة تصميم دولية مرموقة، بما في ذلك جائزة Red Dot Design وجائزة iF Design وجائزة ومسابقة التصميم A وجائزة Best of IFA وجائزة CES للابتكار.

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