معرض آر أند تي آسيا يتوقع تحقيق أرقام حضور قياسية

الحجوزات الأولية تفوق التوقعات للزوار والعارضين

شنغهاي، 18 كانون الأول/ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — في شهر شباط/فبراير 2020، يتوقع للمعرض السنوي الرئيسي لصناعتي التظليل والأبواب والبوابات أن يسجل سجلات حضور قياسية، إذ سيجتذب أكثر من 42,000 زائر وأكثر من 650 عارض.

للاطلاع على البيان المتعدد الوسائط عن المعرض، يرجى النقر هنا https://www.prnasia.com/mnr/vnu_20191218.shtml

وإذ سيعقد في مركز شنغهاي الدولي للمعارض الجديد في الفترة من 24 إلى 26 شباط/فبراير 2020، معرض “آر آند تي آسيا” العالمي، من الأعمال للأعمال، سيجمع ثانية مهنيي الصناعة وممثلي وسائل الإعلام معا. يعتبر الحدث بمثابة حدث سنوي مهم للمصنعين والبائعين لأغطية النوافذ، والستائر والمظلات، وأنظمة الحماية من أشعة الشمس الخارجية، ومصاريع الأسطوانات، والأبواب والبوابات الصناعية، وأنظمة المرآب ومواقف السيارات، والأبواب الأوتوماتيكية، والمنتجات ذات الصلة.

منظمو الإصدار السادس عشر للمعرض يتحدثون عن التزامات عارضين وتسجيل مسبق للزوار. ومن بين العارضين شركات صينية معروفة مثل يوما، ويستار، دويا، روشيانغ، بوفو، وينتون، أيه أو كي ونوفو، إلى جانب شركات عالمية كبرى مثل فيرتيلو، دونغون إندستري، وينبلاس، كيراياتكس تيكستيل، أتيجاتيتيونغال، ريكاسنز وتاكيكاوا والعديد من الشركات الأخرى من جميع أنحاء العالم.

تتمثل الميزة الجذابة لهذا المعرض في مبادراته الخاصة بالتشبيك التي تربط الحاضرين من خلال خدمة المزاوجة ما قبل العرض، وبرنامج المشتري المستضاف، والجولات المصحوبة بمرشدين، ووجود وسائل الإعلام في الصناعة والجمعيات التجارية العالمية.

أكثر من 20 حدثًا تعليميًا وشبكاتيا ستجذب مصممي الديكور الداخلي والمهندسين المعماريين ومهندسي البحث والتطوير ومطوري العقارات والموزعين والوكلاء التجاريين وتجار التجزئة وتجار الاستيراد والتصدير. سيركز الحدث التعليمي الأول في المعرض، وهو “قمة النوافذ والأبواب الدولية”، على أحدث الاتجاهات وتكنولوجيا الجي 5 والحلول العالمية للمنازل الذكية ومرافق مواقف السيارات الذكية والمباني الذكية وأنظمة التحكم في الوصول الذكية.

ستضم المعارض الخاصة في المعرض منصات تفاعلية لإطلاق العلامات التجارية الرائدة في العالم والمنتجات والمواد المبتكرة.

لتزويد الزائرين بفرص تجارية جديدة، سيركز معرض الديكور المنزلي آسيا 2020 المرافق على الديكور الناعم والأثاث الخارجي والحياة المستقبلية، مع التركيز بشكل خاص على الأنظمة المتكاملة التي تربط تطبيقات المنزل الذكي. سيشمل المعرض المرافق شركات تكنولوجيا رئيسية مثل هاير سمارت هوم، كونك تكنولوجي، روي وو هومديكو، هينجكون تريدينغ، بيكوتكس للاستيراد والتصدير، إكسباور – شيانغو تكنولوجي، إكسيانجيو تكنولوجي، فانتيم تكنولوجيز، ريسجم، وغيرها الكثير.

يرجى من الزوار التسجيل المسبق للمعرض. يحصل الزائرون المسجلون مسبقًا على مزايا متعددة لـ آر أند تي آسيا 2020. للتسجيل المسبق، يرجى زيارة: en.rtasia.net. وكذلك زيارة https://youtu.be/KCbxBFjVrwI.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1055384/R_T_Asia.jpg