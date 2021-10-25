يُعد المختبر الجديد هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط لمساعدة العملاء الذين يستخدمون الأسلاك والكابلات في تلبية المعايير واللوائح التنظيمية للسوق المقصود.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 25 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة UL (يو إل – معامل اندر رايتر)، وهي المنظمة العالمية الرائدة في مجال علوم السلامة، اليوم أنها بصدد توسيع منشأتها الحالية في أبو ظبي لتضم إليها الآن مختبرًا؛ لتقييم أداء الكابلات والسلامة من الحرائق الناتجة عنها. حيث تتيح المنظمة التي تقع في Industrial City of Abu Dhabi (مدينة أبو ظبي الصناعية – ICAD) للمصنعين، والعلامات التجارية، وموردي الكابلات الكهربائية والضوئية، والموصلات من جميع أنحاء الشرق الأوسط بالوصول إلى المختبر المحلي للسلامة من الحرائق.

وسوف يضم المختبر خبراء يو إل الرائدين في الصناعة كما أن المختبر مُصمم لاختبار الكابلات المثبطة للهب والمقاومة للحريق والكابلات المرتبطة بإنذار الحريق وأسلاك البنايات وكابلات الألياف الضوئية مع تصنيفات مقاومة الحريق وموصلات وسوف يقوم المختبر الجديد للسلامة من الحرائق بعمل اختبارات لمراعاة معايير متعددة لمثبطات اللهب وخصائص مقاومة الحريق.

فعندما تحترق الكابلات؛ قد تؤدي إلى إنتاج كميات كبيرة من الحرارة، والدخان، والأبخرة السامة أو المفسدة، والمواد المشتعلة المتساقطة التي تُعرف باسم القطرات الحارقة. كما يوفر مختبر يو إل الجديد اختبارات لقياس كيفية تفاعل الكبل عند تعرضه للحريق ولتقييم انبعاثات الغازات الحمضية وتوليد الدخان. وبالإضافة إلى ذلك، فأن يو إل تمتلك القدرة على تقييم سلامة دائرة الكابلات أثناء الحريق. ويشمل ذلك اختبارات الحريق وحدها، والحريق بالماء، والحريق مع الصدمات الميكانيكية، والحريق مع كل من الصدمات الميكانيكية والماء؛ لإظهار الفرضيات المختلفة للحياة الواقعية.

صرح حميد السيد، نائب الرئيس والمدير العام لشركة يو إل في الشرق الأوسط قائلًا: “انطلاقًا من توقعات العملاء المتزايدة وفهم يو إل العميق لاحتياجات ومتطلبات صناعة الأسلاك والكابلات، فإن افتتاح مختبرنا في أبو ظبي سيدعم الشركات المصنعة بشكل أكبر خاصة تلك الموجودة في المنطقة كما أنه سيوفر الراحة والقدرة في كل خطوة من خطوات عملية الخروج إلى السوق. وعلى هذا الأساس، تم تطوير المختبر؛ ليوفر الفوائد الرئيسية للعملاء بما في ذلك أوقات تسليم أسرع، خدمات لوجيستية وشحن مخفضة التكلفة، وسلامة المنتج بشكل عام”.

شهد الشرق الأوسط تطورًا في مجال التنظيم حول السلامة من حرائق الكابلات. لقد أُعِد المختبر الجديد من أجل المساعدة في تلبية هذه اللوائح بما في ذلك قانون الدفاع المدني المحلي لتلبية لوائح مقاومة حريق الكابلات وشهادات مطابقة الدفاع المدني (CoC) للكابلات التي تتطلب تقارير اختبار وشهادات. كما جُهِز المرفق أيضًا؛ لتلبية مواصفات المستشارين لمشاريع التشييد في الشرق الأوسط، ولتلبية متطلبات التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأفريقيا.

وأضاف سيد قائلًا: “إن التواجد المحلي مع الخبرة العالمية؛ سيساعد بشكل كبير في تقليل تكاليف الخدمات اللوجستية والشحن إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وآسيا. وسيساعد المختبر وهو الهدف الأسمى في تعزيز السلامة العامة حيث أننا قادرون على الاختبار محليًا لتلبية اللوائح الأكثر صرامة للكابلات المقاومة للحريق في منطقتنا”.

هذا بجانب تقديم يو إل لعملائها خدمات استشارية واختبارات لمساعدتهم على تلبية متطلبات السلامة من الحرائق وتجاوزها. يمكن أن تساعد خدمات اختبار الأبحاث التي تُجرى للشركات المصنعة العملاء في تصميم الكابلات التي تتوافق مع المعايير اللازمة لمقاومة الحرائق أو التحكم بها. كما يمكن أن تصدر شركة يو إل تقرير اختبار الأنواع وشهادة فحص الأنواع بناءً على معايير اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) أو المعايير الأوروبية (EN) أو المعايير البريطانية (BS).

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نبذة عن يو إل

يو إل هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال علوم السلامة. نقدم خدمات الاختبار، والفحص، وإصدار الشهادات، والتدريب، والخدمات الاستشارية، وحلول إدارة المخاطر والأفكار الأساسية للأعمال؛ لمساعدة عملائنا في أكثر من 100 دولة لتحقيق أهدافهم في مجال السلامة والأمن والاستدامة. إن معرفتنا العميقة بالمنتجات والذكاء الذي اكتسبناه من أعمالنا عبر سلاسل التوريد؛ تجعلنا الشريك المفضل للعملاء الذين يواجهون تحديات معقدة. اكتشف المزيد على UL.com .

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يو إل

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كريستينا بوستوك

شركة بيت التأمين (IHC)

christina@ih-c.com

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