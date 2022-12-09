معادن شريك مؤسس لمؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثانية 

الرياض، المملكة العربية السعودية, 8 ديسمبر / كانون أول 2022/PRNewswire/ — تشارك شركة (معادن) في النسخة الثانية لمؤتمر التعدين الدولي الذي ينعقد في الرياض خلال الفترة من 10-12 يناير 2023م. وتتمثل مشاركة (معادن) في دعم المؤتمر باعتبارها شريكاً مؤسساً، بينما ستقدم في جناحها في المعرض المصاحب للمؤتمر، قدرات وتطورات صناعة التعدين المتكاملة والمؤثرة في المسيرة الاقتصادية والتنموية للمجتمعات.

ويستضيف المؤتمر السيد روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة (معادن)، كمتحدث رئيس. وتزيد خبرة السيد ويلت عن 30 عامًا في مجالات الهندسة والتعدين وإدارة الشركات العالمية، حيث عُرف من خلال شغله مناصب قيادية مختلفة بتقديم نتائج استراتيجية وتشغيلية استثنائية ضمن بيئات عالمية مليئة بالتحديات.

وقد عبر السيد ويلت عن سعادته بالانضمام إلى قائمة المتحدثين في المؤتمر، وقال إن ذلك يمثل فرصة لتسليط الضوء على جهود (معادن) في قيادة صناعة تعدين مسؤولة ومستدامة؛ تسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي الذي تهدف له رؤية المملكة 2030. حيث تعد شركة معادن واحدة من أكبر 10 شركات في المملكة، ومن بين شركات التعدين الأسرع نموًا في العالم، حيث بلغت إيراداتها لعام 2021 26.7 مليار دولار. وأضاف قائلا أن الشركة تتطلع إلى إقامة شراكات طويلة الأجل في قطاع التعدين، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي عبر منح القطاع الصناعي فرصة للنمو والتوسع من خلال صناعة التعدين. وأكد على أن الشركة تسعى جاهدة لتنمية الموارد المعدنية وتطوير منظومة تعدينية محلية متقدمة من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة وطرق التعدين المستدامة.

يشار إلى أنه من المقرر أن يشارك في النسخة الثانية لمؤتمر التعدين الدولي أكثر من 13,000 مشارك من أكثر من 130 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 200 متحدث دولي سوف يتناولون بالتحليل والنقاش مجموعة واسعة من الفرص والتحديات التي تواجه حاضر ومستقبل صناعة التعدين في المنطقة والعالم.

نبذة عن شركة معادن

“ معادن” هي أكبر شركة تعدين في الشرق الأوسط وإحدى أسرع شركات التعدين نموا في العالم، حيث بلغت إيراداتها 26.7 مليار ريال سعودي (7.12 مليار دولار أمريكي) للسنة المالية 2021. تعمل الشركة على تطوير قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة لاقتصاد المملكة انطلاقا من رؤية 2030، وأن تكون نموذجا يحتذى به في المسؤولية والاستدامة.

تشغّل معادن 17 منجما وموقعا من خلال أكثر من 6,000 موظف مباشر، وتصدّر منتجاتها إلى أكثر من 30 دولة، كما تعمل بخطة طموحة لزيادة حجم أعمالها بشكل غير مسبوق خلال الـ 18 عاماَ القادمة في كل من الفوسفات والألمنيوم والذهب والنحاس، بالإضافة إلى استكشاف معادن جديدة بهدف تفعيل الثروة المعدنية الكامنة في أراضي المملكة والتي تقدر قيمتها بـ 1.3 تريليون دولار.

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