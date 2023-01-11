‫معادن تعلن عن شراكة استراتيجية مع شركة إيفانهو إلكتريك للاستحواذ على حصة 9.9٪ منها ولإطلاق مشروع مشترك للتنقيب عن المعادن الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية, 11 يناير / كانون الثاني 2023/PRNewswire/ — أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن توقيع اتفاقية مع شركة إيفانهو إلكتريك والتي بموجبها ستمتلك معادن أسهمًا جديدة في الشركة وتحصل على نسبة ملكية تبلغ 9.9٪ بقيمة 126 مليون دولار أمريكي. وكجزء من الاتفاقية، ستقوم معادن وشركة إيفانهو إلكتريك بإطلاق مشروع مشترك بنسبة متساوية للتنقيب عن النحاس والذهب والنيكل والفضة في المملكة العربية السعودية. ويعد هذا استثمارًا كبيرًا لشركة معادن سيمنحها حضورًا استراتيجيًا في شركة تعدين دولية رائدة تملك تقنية خاصة بها، كما سيعزز وصولها الدولي للمعادن الحيوية.

تم التوقيع على الاتفاقية اليوم في مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يكتمل توقيعها بحلول نهاية الربع الأول من عام 2023 .

ويذكر أن إيفانهو إلكتريك هي شركة استكشاف وتطوير معادن مدرجة في بورصة نيويورك في الولايات المتحدة تجمع بين التقنيات المتقدمة للتنقيب عن المعادن وحلول تخزين الطاقة المتجددة ومشاريع المعادن الكهربائية .

وبموجب هذه الاتفاقية، ستحصل معادن على الحق في تعيين مدير مستقل واحد في مجلس إدارة شركة إيفانهو إلكتريك وسيتم إصدار ما يقرب من 10.2 مليون سهم عادي جديد في الشركة بقيمة 12.38 دولار أمريكي للسهم الواحد .

وتنص الاتفاقية أيضاً على قيام شركة معادن وإيفانهو باستكشاف ما يقرب من 48,500 كم2 من المواقع المرخصة في المملكة العربية السعودية. وستخصص شركة إيفانهو ما يقرب من 66 مليون دولار أمريكي من خلال شراء الأسهم للمشروع المشترك لتمويل شراء ثلاث آلات تعمل بتقنية Typhoon TM من الجيل الجديد واستكشاف الأراضي المحتملة التي ستوفرها معادن داخل المملكة والتي تحتوي على المعادن الحديدية.

وسيوفر المشروع المشترك لشركة معادن حقوق استخدام تقنية Typhoon TM الخاصة بشركة إيفانهو والتي تجري مسوحات جيوفيزيائية باستخدام أجهزة إرسال عالية الطاقة للكشف عن وجود معادن الكبريتيد التي تحتوي على النحاس والنيكل والذهب والفضة. وسيساعد ذلك على تسريع مشاريع الاستكشاف والتطوير الخاصة بشركة معادن والتخلص من مخاطرها وزيادة الأراضي المتاحة للاستكشاف، مما يمكن معادن من تحقيق القيمة المرجوة من أصولها الاستكشافية.

وبهذه المناسبة، قال روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة معادن: “يمثل الاستثمار الاستراتيجي لشركة معادن في شركة إيفانهو إلكتريك لحظة بالغة الأهمية في مسيرتنا لنصبح موردًا رائدًا للمعادن الاستراتيجية، والتي ستدعم النمو الاقتصادي العالمي خلال العقد المقبل. ومن خلال معادن، تقدم المملكة العربية السعودية مساهمة لا تقدر بثمن في الصناعات الجديدة سريعة التطور في جميع أنحاء العالم والتي تتميز بالتقدم التقني”.

وبدوره، قال روبرت فريدلاند، رئيس مجلس شركة إيفانهو إلكتريك: “نفخر بشراكتنا هذه مع شركة معادن وبتعاوننا مع الشباب والشابات الواعدين في المملكة العربية السعودية للمضي معاً في رحلة استكشاف الكنوز التي تزخر بها المملكة والمساهمة في تحقيق رؤية 2030.”

تتلقى معادن المشورة في هذه الصفقة من قبل شركة M. Klein and Company .

معادن – شركة التعدين العربية السعودية

تعد شركة معادن أكبر شركة تعدين ومعادن متعددة السلع في الشرق الأوسط ومن أسرع شركات التعدين نموًا في العالم، حيث بلغت عائداتها حوالي 26.7 مليار ريال سعودي (7.12 مليار دولار أمريكي) في عام 2021. وتعمل الشركة على تطوير صناعة التعدين لتصبح ثالث أركان الاقتصاد السعودي تماشياً مع رؤية 2030، كما تهدف إلى أن تكون نموذجًا يحتذى به في العمليات المسؤولة والمستدامة .

تدير معادن 17 منجمًا وموقعًا، ولديها أكثر من 6000 موظف مباشر وتقوم بتصدير منتجات إلى أكثر من 30 دولة حول العالم. وتسعىإلى تحقيق نمو هائل على مدار الـ 18 عامًا القادمة عبر الفوسفات والألمنيوم والذهب والنحاس والمعادن الثمينة – للاستفادة من ثروات المملكة المعدنية المقدرة بـ 1.3 تريليون دولار.

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