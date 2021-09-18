يقدم مفهوم مطعم روسو بيزاريا الإيطالي نيويورك يعرض فرص الحصول على امتياز المطعم، متطلعا إلى نمو إضافي في الشرق الأوسط، أوروبا وآسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 17 أيلول/سبتمبر 2021 /PRNewswire/ — من المقرر أن يفتتح روسو بيزاريا الإيطالي نيويورك، وهو مفهوم المطعم الإيطالي والبيتزا الأصيل الوحيد على الطريقة النيويوركية في نيويورك، موقعه السادس في دبي في شهر تشرين الأول/أكتوبر. سيضم المطعم الواقع في أبتاون مردف في الزاوية 47 شارع الجزائر – مردف، دبي بالإمارات العربية المتحدة تصميم المطعم غير الرسمي المحدث الذي يتضمن مفهوم المطبخ المفتوح ومحطة طاهي البيتزا للضيوف لمشاهدة طهاة مطعم روسو وهم يعدون البيتزا المقذوفة يدويًا والمحضرة منزليًا الطازجة من الصفر. سيوفر التصميم الجديد أيضًا الحرية للضيوف لاختيار إما الطلبات الخارجية أو التوصيل. تم افتتاح المطعم الموجود في مول نخيل في مركز النخلة – الهلالي – النخلة جميرا – دبي – الإمارات العربية المتحدة أيضًا في وقت كان العالم يشهد فيه صناعة مطاعم متعثرة بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث أظهر كيف يعمل مطعم روسو بيزاريا الإيطالي نيويورك محققا مبيعات إضافية مع أسعار ترويجية في طلبات التوصيل.

وقال أنتوني روسو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مطاعم روسو نيويورك بيزاريا والمطعم الإيطالي: “نحن متحمسون لنقدم للعائلات والأصدقاء وشركاء الأعمال في دبي موقعًا سابعًا لمطعم بيتزا ومطعما إيطاليا أصيلا على الطريقة النيويوركية.” “وبالمزج بين بساطة مطعم البيتزا ونضارة المطعم الإيطالي الراقي، نقدم تجربة طعام يقودها الطهاة في أجواء غير رسمية سريعة لا مثيل لها في أي مطعم آخر في الإمارات العربية المتحدة.”

وإذ يتبع شعار العائلة “إذا لم يكن طازجا، فلا تقدمه!” يقدم مطعم روسو قائمة واسعة تمزج بين أجيال من الوصفات العائلية مع المكونات الموسمية الطازجة والمستوردات الإيطالية الأصيلة مثل جبن بيكورينو رومانو من إميليا رومانيا، إيطاليا؛ والخل البلسمي القديم من مزارع العنب التي عمرها قرون في إيطاليا؛ وزيت الزيتون البكر الممتاز من بارتانا بإيطاليا.

روسو شغوف بالابتكار في قائمة الطعام. يفخر المطعم بتقديم أكلات جديدة تم إعدادها بشكل مثالي لعرض المكونات الطازجة عالية الجودة، مما يبرز التزام الشيف روسو بتقديم أذواق جديدة ومبتكرة. تشمل قائمة طعام المطعم البيتزا والباستا الطبيعية الجديدة بيتزا ترافل مشروم، والدجاج الحار ألفريدو، واللازانيا محلية الصنع، ومجموعة كبيرة من عناصر قائمة الطعام النباتية الخالية من الغلوتين. أعد الشيف أنتوني قائمة طعام مطاعم دبي للتكيف مع المأكولات المفضلة في الشرق الأوسط وسيقدم المأكولات البحرية الطازجة والمحلية واللحوم الحلال والريزوتو والزعفران وحساء فطر الكمأة وأطباق الباذنجان وباستا جنوكتشي والتغميسات والأطعمة القابلة للنشر على الخبز المتأثرة بمأكولات البحر الأبيض المتوسط.

يتطلع مطعم روسو بيزاريا نيويورك إلى زيادة النمو على المستوى الدولي، وتحديداً في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.

وقال روسو: “هناك إقبال كبير على علامتنا التجارية، وبالتعاون مع شركائنا الموهوبين في الامتياز، نقوم بتسريع نمونا العالمي.” “فرصة الامتياز تثبت أنها مربحة لأصحاب الامتياز الدوليين الحاليين ونحن متحمسون لرؤية نجاحهم المستمر.”

تقدم مطاعم روسو فرصة امتياز نادرة لأصحاب المشاريع الريادية المهتمين بالعلامات التجارية التي أثبتت جدواها والتي تم إنشاؤها بالكامل من قبل الطهاة والمستوحاة من الطهاة وبقيادة الطهاة. مطعم روسو نيويورك بيتزا هو مفهوم المطعم الإيطالي وامتياز مطعم البيتزا الأصيل الوحيد على الطريقة النيويوركية. بالإضافة إلى راحة المستهلك، يقود روسو فئة المطاعم الإيطالية السريعة من خلال إنشاء نموذج أعمال يقدم:

مساحة أصغر (1200-4000 قدم مربع) لتقليل النفقات العامة

دخول منخفض التكلفة إلى أعمال المطاعم باستثمار أولي يبدأ بحوالي 395 ألف دولار في أسواق مختارة

متوسط تكاليف الغذاء والعمالة 21.8٪ و 25.4٪ على التوالي*

متوسط حجم مبيعات لكل وحدة هو 1،020،383 مليون دولا*

حول مطعم روسو

مطعم روسو هو صاحب الامتياز الوطني والدولي للعلامة التجارية للطعام غير الرسمي مطاعم روسو نيويورك بيزاريا. تتكون مطاعم روسو، التي يقع مقرها في هيوستن، من مزيج من مواقع الشركات والامتياز في جميع أنحاء تكساس وأوكلاهوما وكاليفورنيا وفلوريدا. دخلت مطاعم روسو الأسواق الدولية أيضًا، مع مواقع في دبي، أبو ظبي، في الإمارات العربية المتحدة. وأنشأ الشيف أنتوني روسو مطاعم روسو من خلال تطبيق وصفاته العائلية الفريدة التي تتميز بالبيتزا على الطريقة النيويوركية وأطباق المعكرونة المصنوعة يدويًا والكالزونيس والسلطات والسندويشات والشوربات والحلويات. تعكس مطاعم روسو في جوهرها التزام الشيف أنتوني بجذوره في نيويورك حيث يأتي الطعام والعائلة أولاً. لمعرفة المزيد عن فرص امتياز لمطاعم روسو، يرجى زيارة www.russosfranchise.com .