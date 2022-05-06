مطار الملك خالد الدولي يعلن عن التعافي الكامل للمبيعات وحركة المسافرين بعد كوفيد

انتعشت حركة المسافرين ومبيعات السوق الحرة في مارس 2022 إلى مستويات ما قبل كوفيد، مع تسجيل معدل نمو بنسبة 62% في مبيعات السوق الحرة مقارنة بعام 2019.

الرياض، المملكة العربية السعودية، 6 مايو 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة مطارات الرياض، المنظمة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي في الرياض، المملكة العربية السعودية، أن حركة المسافرين قد انتعشت تمامًا إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 وأن الإيرادات التجارية في مارس 2022 تجاوزت تلك المسجلة في مارس 2019.

وعلى وجه التحديد، ارتفعت مبيعات السوق الحرة في مطار الملك خالد الدولي بشكل كبير في مارس 2022، بمعدل نمو بلغ 62% مقارنة بشهر مارس 2019 (ونمو بنسبة 243% مقارنة بشهر مارس 2021). وبشكل عام، كان شهر مارس هذا العام أنجح شهر مبيعات معفاة من الرسوم الجمركية سجلته هيئة المعرفة والتنمية على الإطلاق، واحتوى الشهر على أعلى وثاني أعلى أيام المبيعات الجديدة المسجلة حتى الآن.

كما حققت الفئات الأخرى أداءًا قويًا مع ارتفاع قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 12%، وقطاع التجزئة والخدمات بنسبة 14%، وارتفاع مواقف السيارات بنسبة 29% في مارس 2022، مقارنة بشهر مارس 2019.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي لشركة RAC، المهندس محمد بن عبدالله المغلوث: “أنا سعيد بالأداء القوي والتعافي التام في مطار الملك خالد الدولي. وهذا يوضح النمو الأساسي الذي سنواصل بناءه تدريجيًا، حيث نعمل على تحقيق استراتيجية الطيران ورؤية المملكة العربية السعودية 2030”.

وأضاف أيمن أبو صباح، نائب رئيس العمليات: “إن قوة تعافي المسافرين في مارس هي نتيجة ممتازة، تم تقديمها كنتاج لجهودنا الجماعية والمنسقة. ونحن نتطلع إلى مواصلة العمل عن كثب مع أصحاب المصلحة والشركاء، ومواصلة البناء على التعافي الممتاز مع تقدم العام”.

وفي معرض حديثه عن الانتعاش الهائل الذي تم تسجيله في مطار الملك خالد الدولي، قال عبد العزيز العساكر، نائب الرئيس للشؤون التجارية في مطار الملك عبد العزيز الدولي: “نحن سعداء بهذه النتائج الهائلة ونشكر جهود موظفينا وشركائنا التجاريين وعملائنا في مساعدتنا على تحقيق هذه النتائج الرائدة في هذا المجال. والآن بعد أن بدأنا أخيرا في رؤية انتعاش سوق السفر الإقليمي، نحن واثقون من أن هذه النتائج ليست سوى غيض من فيض، وأننا سنرى أرقامًا قياسية جديدة على مدار العام. ويمكننا الآن مواصلة تركيز جهودنا على تحويل مطار الملك خالد الدولي إلى مطار رائد قادر على منافسة الأفضل في العالم”.

وتخضع شركة مطارات الرياض حاليًا للتوسع، مع تطوير المبنيين 3 و4. وقد تم تصميم المحطات لتلبية العدد المتزايد من الفعاليات والأنشطة الدولية المخطط لها في الرياض كجزء من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تسعى إلى توسيع قطاعات السياحة والنقل والطيران في المملكة.

ملاحظات للمحرر:

نبذة عن شركة مطارات الرياض

تأسست شركة مطارات الرياض (RAC) في عام 2016 كجزء من خصخصة المملكة العربية السعودية لقطاع الطيران. تدير شركة مطار الملك خالد الدولي حاليًا العمليات في مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية، وتتمثل رؤيتها في أن تصبح رائدة إقليميًا في إدارة المطارات. ويعمل فريق العمل في شركة الخطوط الجوية الملكية حاليًا على تعزيز مكانتها كشركة رائدة في قطاع الطيران المدني، حيث تدير مركزًا عالميًا للمسافرين وعملاء الشحن والشركاء.

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مطار الملك خالد الدولي

افتتح مطار الملك خالد الدولي في عام 1983 في العاصمة السعودية الرياض. يمتد المطار على مساحة 375 كم2، ويقع على بعد 35 كم من وسط المدينة، ويحتوي على خمس محطات ركاب، و 40 جسرًا للركاب، وموقف للسيارات يتسع ل 11600 سيارة. يتكون المطار من المحطة الملكية، وبرج المراقبة المركزي، ومدرجين متوازيين، يبلغ طول كل منهما 4260 مترًا (13980 قدمًا).

تعمل أكثر من 51 شركة طيران دولية ومحلية عبر مطار الملك خالد الدولي، وتسافر إلى أكثر من 105 وجهة. ومع أكثر من 217000 رحلة تقلع سنويًا من مطار الملك خالد الدولي، تخدم المنشأة أكثر من 285 مليون مسافر سنويًا.

للتواصل: يحيى عيسى – yehia.Issa@fleishman.com– موبايل ‎‎+971 (0) 552670405