‫‫مصنع جريت وول موتورز (GWM) العالمية الذكية يسهل تحويل الطاقة الجديدة وترقيتها

باودينغ، الصين، 7 ديسمبر، 2022 / PRNewswire / — زار مؤخرًا أكثر من 200 موزع عالمي من أكثر من 50 دولة ومنطقة مصنع جريت وول موتورز رايونغ في تايلاند للحصول على معرفة متعمقة بإنجازاته في التصنيع الذكي والتقنيات المتقدمة.

تضمنت جولة الزيارة أربع ورش عمل لعملية التصنيع، وهي الختم واللحام والطلاء والتجميع النهائي. قدم الموظفون في الموقع مقدمة مفصلة عن التقنيات الصديقة للبيئة، والقدرة التصنيعية الذكية، وإجراءات تصنيع المركبات كاملة العملية للموزعين. كان الأداء الرقمي والذكي للمصنع مثيرًا للإعجاب للموزعين.

قال موزع من أستراليا إن هذه الزيارة ساعدتهم على فهم أفضل للقوة المتقدمة لجريت وول موتورز. سيزيدون عدد الطلبات على النماذج من جريت وول موتورز وسيكون لديهم ثقة أكبر في الترويج للمنتجات والخدمات للمستخدمين.

يغطي مصنع جريت وول موتورز مساحة 658,800 متر مربع، وقد تم تجهيزه بعملية تصنيع كاملة للمركبات، مما يسمح بإنتاج نماذج طاقة جديدة مثل HEV و PHEV و BEV ونماذج ICE في نفس المصنع. في سبتمبر 2022، خرجت سيارة الطاقة الجديدة رقم 10,000 من خط الإنتاج في المصنع. بعد التسليم للمستخدمين، تم التعرف على HAVAL H6 HEV من قبل المستخدمين لحرفيتها الدقيقة في التصنيع والتكوين الفني الذكي.

وفقًا لمفهوم التصنيع “الذكاء والسلامة والأخضر”، تم تجهيز المصنع بمرافق تصنيع أوتوماتيكية جديدة بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأجهزة المتطورة والذكية مثل الروبوتات الذكية وأنظمة التحكم في الكمبيوتر. ورشة اللحام وعملية التجميع هي مثال جيد. تتبنى جريت وول موتورز أكثر من 40 روبوتا من FANUC للتعاون في عملية التصنيع لضمان دقة اللحام ومتانة أجسام السيارات الفولاذية عالية الشد، مما يدعم بقوة تصنيع منتجات عالمية عالية الجودة للشركة.

بالإضافة إلى تحسين أداء التصنيع الذكي، واصلت جريت وول موتورز زيادة استثماراتها في البحث والتطوير. استنادًا إلى مفهوم “الاستثمار الدقيق، والسعي وراء ريادة الصناعة”، استثمرت جريت وول موتورز 8.544 مليار يوان صيني في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022، بزيادة قدرها 64.74% على أساس سنوي. يغطي الاستثمار مجالات السيارة بأكملها، والأجزاء الأساسية، والطاقة الجديدة، والبحث والتطوير الذكي لمساعدة الشركة على أخذ زمام المبادرة في تحقيق اختراقات تكنولوجية.

حققت جريت وول موتورز أداء مبيعات متميزا من خلال منتجاتها الذكية الموجهة إلى السوق العالمية وذات المعايير العالية. في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، باعت جريت وول موتورز إجمالي 902,521 سيارة. ومن بين أداء المبيعات، كان عدد نماذج الطاقة الجديدة مع زيادة سنوية بنسبة 9.95%، وارتفعت نسبة المركبات الذكية إلى 85.84%.

في المستقبل، ستعمل جريت وول موتورزعلى تكثيف تطبيق التكنولوجيا الذكية، وتوسيع نشرها الاستراتيجي الجديد للطاقة في جميع أنحاء العالم مع قدرة تصنيع ذكية يمكنها تلبية احتياجات المستخدمين بشكل أفضل. ستوفر الشركة المزيد من المنتجات الخضراء والذكية وعالية الجودة للمستخدمين العالميين.

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