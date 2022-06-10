‫مصرف القرطاس الإسلامي – أول استخدام للأنظمة الحديثة من صرافات ديبولد نيكسدورف في العراق

تكنولوجيا حديثة توفر أحدث الحلول المتوفرة عالمياً لتقديم أفضل الخدمات لعملاء المصارف

بغداد وهودسون ، أوهايو, 10 يونيو / حزيران 2022 /PRNewswire/ — شركة ديبولد نيكسدورف (NYSE: DBD) اوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية، شركة ريادية عالمياً في مجال تكنولوجيا التجزئة والتمويل، أعلنت اليوم عن أول استخدام للأنظمة الحديثة من صرافاتDN SeriesTMفي العراق لدى مصرف القرطاس الإسلامي، بالإضافة لاستخدام برنامج مراقبة الصرافات الآلية Vynamic® Viewلضمان توفر الخدمة لعملاء المصرف وتقليل مدة الأعطال وتقليل كلف الاستخدام.

متطلبات عملاء المصارف واحتياجاتهم المصرفية متغيرة بسرعة كبيرة هذه الأيام. لهذا السبب توفر أنظمة الصرافات الحديثة لمصرف قرطاس الإسلامي، أحد المصارف الحديثة والمتطورة في العراق، المقدرة على تلبية هذه الاحتياجات من خلال أنظمة قابلة للتطوير وبرامج عملية. مدعومة بطبقات متعددة من الحماية السيبرانية والمادية، بالضافة الى شاشات 19 إنش تفاعلية، وإمكانية إيداع الأموال والصكوك.

السيدة سارة أحمد، المديرة العامة لمصرف قرطاس الإسلامي تحدثت قائلة: “نحن فخورين بكوننا أول من أطلق تكنولوجيا الصرافات الحديثة في العراق، ونتطلع باستمرار لتقديم أحدث الخدمات لعملائنا. لاقت الصرافات الحديثة اهتمام كبير من عملاء المصرف، ونحن متأكدون ان إطلاق خدمات إيداع النقد في الصرافات الآلية في المستقبل القريب ستمكن المصرف من رفع مستوى الخدمات المقدمة لعملائنا، والتعامل مع تغذية الصرافات بالنقد بكفاءة عالية”

خاصية إيداع النقد في الصرافات هي جزء أساسي من تصميم الصرافات الحديثة من ديبولد نيكسدورف.

تحدث السيد حبيب حنا/ مدير منطقة الشرق الأوسط في شركة ديبولد نيكسدورف: “يسعدني جداً اختيار مصرف قرطاس الإسلامي للصرافات الجديدة من شركتنا. يستطيع المصرف استخدام هذه الصرافات لتقديم العديد من الخدمات المتطورة لعملائه”

تم تنفيذ المشروع من قبل شركة أوفتك العراق – شريك ديبولد نيكسدورف في العراق؟

عن مصرف القرطاس الإسلامي

يتطلع مصرف القرطاس الإسلامي ليكون أحد أهم المصارف في العراق عن طريق تقديم خدمات مصرفية حديثة ومتطورة ومترابطة، والمساهمة في نهوض القطاع المصرفي في العرا ق.

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عن شركة ديبولد نيكسدورف

شركة ديبولد نيكسدورف، تتداول أسهمها في نيويورك (NYSE: DBD) هي شركة رائدة عالميًا متخصصة في تمكين التجارة المتصلة، تعمل على أتمتة وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني بالشراكة مع أكبر المؤسسات المصرفية العالمية والبنوك والمحال التجارية الكبرى في العالم. لدى الشركة حوالي 22,000 موظف في مقرات الشركة في أكثر من 100 دولة حول العالم.

لمزيد من المعلومات www.DieboldNixdorf.com

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