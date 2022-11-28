‫مسلسل الرسوم المتحركة لـتيا لي ينطلق إلى منعطف جديد الحلقة الرابعة ترحب بالأمير الوسيم

هونغ كونغ المنطقة الإدارية الخاصة – 28 نوفمبر 2022 – – Media OutReach

تيا لي يو فين، أيقونة الموضة الآسيوية، مغنية C-POP، ممثلة سينمائية وتلفزيونية، تصدر الجزء الرابع من مسلسل الرسوم المتحركة الخاص بها “GOODBYE PRINCESS” في 22 نوفمبر. مع العديد من التقلبات والانعطافات في القصة، تأتي الحلقة الأخيرة من المسلسل لتشهد الكثير من الأحداث والمواقف الدرامية والرومانسية. صعدت أرقام المشاهدة للعرض التمهيدي لـ MV الخاص بالرسوم المتحركة والصور المتحركة لمسلسل “GOODBYE PRINCESS” إلى آفاق جديدة، مع ما يقرب من 70 مليون مشاهدة حتى الآن.

في الحلقة الرابعة بعنوان “Pawn to Queen” (بيدق للملكة) تواصل تيا الهبوط من الحلقة الأخيرة؛ ونشاهد الأميرة الدمية تستقر في النهاية على رقعة شطرنج. وفي أرض الأحلام هذه، تصبح بيدقًا أبيضًا. بينما على الجانب الآخر من رقعة الشطرنج، تقرأ الملكة الصحيفة وتطلب من قطع الشطرنج السوداء مهاجمتها. ويحافظ البيدق الأبيض على هدوئه ويتفادى الهجمات بخفة حركته، ليصل حتمًا إلى الجانب الآخر من رقعة الشطرنج. وهناك، تتخلى عن زي البيدق الأبيض لتستعيد شكلها البشري. وفي الخلفية، تظهر قلعة بشكل غامض بينما يجثو أمير وسيم أمامها على ركبتيه معلنًا حبه لها.

صورة ترويجية لمحتوى الحلقة الرابعة من المسلسل.

ولعرض وجهة النظر الفاحصة لتيا في اختيار الأزياء، اختارت مصمّمة حملة MV العرض التمهيدي لمسلسل “GOODBYE PRINCESS” سانشاي، مديرة الأزياء في فوغ تايلاند، فستان كانابوت الأيقوني الأزرق المترب، وحذاء من كريستيان لوبوتان وقرطين من اليساندرا ريخ لمجموعة تصوير الفيديو هذه.

واليوم، أصدرت مجلة الموضة والثقافة الشهيرة في المملكة المتحدة روللاكوستر مراجعة سريعة لغلاف شتاء 2022، وأعلنت أن تيا ليا ستظهر في أغلفة إصدارات شتاء 2022 للنسخة العالمية من مجلتها المطبوعة والرقمية التي ستأتي قريبًا، وستتحدث فيها تيا عما نتوقعه من حقبتها الجديدة الموجهة للعالم. ترتدي تيا أحدث مجموعات بربري لفصلي الخريف والشتاء، وتقدم جانبًا آخر من تيا لمحبيها حول العالم. تجدر الإشارة إلى أن جاستن بيبر، وجون ليجند، وأليشيا كيز وغيرهم من كبار الفنانين قد تصدروا الأغلفة السابقة لمجلة روللاكوستر.

@leeyufen wears @burberry لـ @rollacoaster (مجلة رولاكوستر) 2022 الغلاف العالمي لشتاء

تصوير studioioo@

كلمات ericarana@

محرر ellaxwest@

مخرج الصور s.e.a.n.k@

المنتج التنفيذي

babylee82@ في blcreativehouse

ملابس ksy_0105@ وkimjeesoo.work@ في es.consultancy@

تصفيف الشعر enoclee@

مكياج ongibeauty@

أظافر nail.suji@

مصمم المجموعة setset_fromyj@

مخرجو الرسوم aparna_aji@ harry_conor@

مدير الإنتاج bencrankbencrank@

المنتج @isabellacoleman_

غلاف “Pawn to Queen”، صدر في 23 نوفمبر، وقدم مزيدًا من التفاصيل حول الحلقة:

عندما تقع الأميرة في البداية، تمر بجانب صحيفة بعنوان “Otaku Goddess”. وتظهر هنا مرة أخرى في هذا المشهد حيث تقرأ الملكة الصحيفة. وأثناء القتال على رقعة الشطرنج، تحافظ الأميرة على رباطة جأشها بنظرة مألوفة في عينيها. وتظهر نفس القدر من المثابرة على السعي وراء أحلامها كما فعلت في الحلقات الثلاث الأولى. ومع إضافة الأمير الوسيم وقلعته، تتصاعد أحداث القصة إلى مداها.

وتنتهي الحكاية الخيالية النموذجية هنا، حيث يعيش الأمير الوسيم والأميرة الرائعة في سعادة دائمة، لكن هل “GOODBYE PRINCESS” مثل هذه القصة المباشرة؟ اكتشف ذلك في الحلقة الخامسة التي ستصدر غدًا (25 نوفمبر)!

المجموعة الرابعة من الصور المتحركة والصور الثابتة الخاصة بـ “Pawn to Queen” تم إصدارها اليوم مع فوغ هونغ كونغ، تظهر تيا شجاعة على رقعة الشطرنج، وتنظر إلى ملكة طولها يقرب من 8 أقدام مع عناوين صحف ملفوفة حولها.

موعد إصدار الحلقة 5:

مسلسل الرسوم متحركة: 25 نوفمبر ملصق مسلسل الرسوم المتحركة: 26 نوفمبر الصور المتحركة والثابتة: 28 نوفمبر

المواد الصحفية الرسمية:

الحلقة 4 من مسلسل الرسوم المتحركة “GOODBYE PRINCESS”: https://www.youtube.com/watch?v=7Gxw1FP7rAw ملصق الحلقة 4 “GOODBYE PRINCESS”: https://www.instagram.com/p/ClS1aleNFGw/?hl=en https://www.facebook.com/photo/?fbid=682690586557499&set=a.231904644969431 (للتنزيل) صورة ثابتة الحلقة 4 “GOODBYE PRINCESS” https://www.instagram.com/p/ClVad-oPLNC/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=687955699364321&set=a.231904644969431 (للتنزيل) صورة متحركة الحلقة 4 “GOODBYE PRINCESS” https://youtu.be/Q5yGZ5b2f0Y غلاف روللاكوستر المملكة المتحدة: https://www.instagram.com/p/ClUA1Swtnyk/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=688854202607804&set=a.231904644969431(للتنزيل) غلاف فوغ هونج كونج ذا فويس 」: https://www.instagram.com/p/Ck7_neKsh_w/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=681908259969065&set=pcb.681909583302266 (للتنزيل)

قنوات تيا لي الرسمية:

إنستغرام @leeyufen: https://www.instagram.com/leeyufen/

يوتيوب: https://www.youtube.com/@tialeeofficial/

الفيسبوك: https://www.facebook.com/leeyufentialee/

ويبو: https://weibo.com/u/1396928042/

نبذة عن تيا لي:

وُلدت تيا لي يو فين (李毓芬) مغنية البوب الآسيوية وممثلة السينما والتليفزيون وعارضة الأزياء والعضو السابق في فرقة الفتيات Dream Girls في تايبيه. وبالإضافة إلى أدوارها في مجال التمثيل ومسيرتها الموسيقية، فقد ظهرت تيا كثيرًا في عروض أزياء كبرى. ونظرًا لأنها أيقونة للموضة ومصدر لكل ما هو جديد ورائج فيها فقد زينت صور تيا أغلفة مجلات الموضة والجمال وأساليب الحياة مثل مجلة فوغ (Vogue) وElle وMarie Claire كما تشارك نصائحها عن الموضة والجمال على عدد من قنوات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمجلة فوغ (Vogue).

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