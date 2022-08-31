‫مستشفيات Apollo ومجموعة Eclipse بإفريقيا لإنشاء مركز للسرطان وتشخيصه على أحدث طراز في تنزانيا

دار السلام، تنزانيا، 31 غشت/آب 2022 / PRNewswire / — تدخل مستشفيات Apollo ، إحدى أبرز مزودي خدمات الرعاية الصحية الخاصة المتكاملة والموثوق بها في آسيا، إلى تنزانيا من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة Eclipse في إفريقيا لإنشاء مركز رعاية مرضى السرطان في منطقة مساساني، في دار السلام بِتنزانيا. من خلال هذه الشراكة، ستوفر Apollo خدمات الرعاية الصحية مع علاجات رعاية السرطان المتقدمة.

سيقدم مركز السرطان الحديث المكون من 60 سريراً رعاية شاملة للسرطان بدءاً من التشخيص وحتى العلاج. كما سيقدم العلاج الطبي والجراحي والإشعاعي لمرضى السرطان عبر الفئات العمرية، من الأطفال إلى البالغين. بالإضافة إلى أفضل علاج ورعاية مع فريق من أطباء الأورام ذوي الخبرة وإدارة رعاية مرضى السرطان وبعض من أفضل التقنيات في العالم، لجعل رعاية مرضى السرطان عالية الجودة في متناول أكثر من 55 مليون شخص في تنزانيا.

وقع مذكرة التفاهم السيد دينيش مادهافان، رئيس مجموعة الأورام والدولية، Apollo Hospital Enterprises Ltd ، بِالهند والسيد زاهر دامجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة Eclipse ، بإفريقيا، بحضور السيد لاف أغاروال، الأمين المشترك، وزارة الصحة ورعاية الأسرة، بحكومة الهند والسيد بينايا سريكانتا برادهان، المفوض السامي الهندي للهند لدى تنزانيا.

قال السيد مادهافان : “تماشيًا مع رؤيتنا للمس حياة مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم وتقديم أفضل جودة من التميز الإكلينيكي لِـ Apollo ، فقد عقدنا شراكة مع مجموعة Eclipse بإفريقيا لبناء مركز Apollo للسرطان ذي جودة عالية في تنزانيا. سنعمل معا على تعزيز النظام البيئي للرعاية الصحية في البلاد ودعم مواطني تنزانيا والدول المجاورة في الوصول إلى رعاية جيدة لمرضى السرطان دون السفر أميالاً لتلقي العلاج “.

قال السيد دامجي : “إن تعاوننا مع Apollo هو مصدر فخر وامتنان. مع هذا المشروع، سوف نستثمر طاقاتنا في الصالح العام للمجتمع. يعد ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان والافتقار إلى رعاية جيدة لمرضى السرطان من القضايا السائدة في تنزانيا. ستساعدنا مستشفيات Apollo في إحداث تغيير وإتاحة الفرص لشعب تنزانيا ليعيشوا حياة صحية وخالية من السرطان “.

قال السيد أغاروال : “إن التعاون بين مستشفيات Apollo بالهند، ومجموعة Eclipse بإفريقيا، سيعزز العلاقات الدولية ويضع الأساس للعديد من الجمعيات القوية القادمة.”

تم تصنيف مستشفيات Apollo من بين أفضل المستشفيات في جميع أنحاء العالم لتقديم خدمات طبية متقدمة، وقد أثرت في حياة أكثر من 150 مليون مريض من أكثر من 140 دولة.

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