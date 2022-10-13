مستخدمو Bybit يمكنهم تحقيق أقصى استفادة من رؤوس أموالهم من خلال القروض الجديدة

يمكن لمستخدمي Bybit تعظيم الاستفادة من أصولهم وكسب دخل إضافي من خلال الدخل السالب ومنتجات التداول لمنصة تداول العملات المشفرة.

فيكتوريا، سيشيل، 10 أكتوبر 2022 – أطلقت Bybit، منصة تداول العملات المشفرة الأكثر زيارة في العالم، اليوم خدمة “قروض العملات المشفرة” (Crypto Loans)، والتي توفر لمستخدمي المنصة البالغ عددهم 10 ملايين مستخدم إمكانية الحصول على القروض المضمونة مما يتيح لهم الحرية في إدارة مستوى كفاءة رأس المال لديهم.

وتتيح خدمة “قروض العملات المشفرة” (Crypto Loans) المقدمة من Bybit للمستخدمين إمكانية الوصول إلى السيولة دون الحاجة إلى بيع عملاتهم المشفرة. بل بدلاً من ذلك، يمكنهم استخدام أصولهم الرقمية كضمان لاقتراض العملات التي تحظى بشهرة في عالم العملات المشفرة مثل BTC وETH وXRP، فضلاً عن العملات المستقرة مثل USDT وUSDC.

وتأتي “قروض العملات المشفرة” (Crypto Loans) من Bybit مع مجموعة من المزايا، والتي تتمثل في التوافر الفوري للأموال المقترضة ويمكن سدادها في أي وقت دون فرض أي عقوبات؛ حيث إنها تأتي بمعدلات فائدة ممتازة، فضلاً عن توافر أسعار فائدة تفضيلية. وأخيرًا، لا يتطلب سداد القرض سوى بضع نقرات بسيطة.

وتسمح القدرة على الحصول على قروض مقابل الأموال الخاملة للمستثمرين بجعل رأس مالهم يحقق أرباح أكثر، ومتابعة تحقيق الربح وتحقيق أقصى قدر من تكاليف الفرص البديلة. كما أن الخدمة توفر القدرة على التحوط من المحافظ وإجراء التداول بصفقات قصيرة ومحايدة.

على سبيل المثال، يمكن لمستخدمي Bybit الذين لا يرغبون في بيع أصولهم الحصول على قرض لإجراء عمليات قصيرة الأجل، أو شراء منتج يحقق الدخل السالب من Bybit Earn والذي يحقق ربح بمعدل فائدة أعلى من تكلفة القرض، أو حتى سحب الأموال لإنفاقها على أي شيء آخر. وعلى وجه الخصوص، يمكن لمتداولي عقود USDT الدائمة زيادة هامش صفقاتهم عن طريق ضمان أصولهم واقتراض USDT لإضافته إلى هامشهم.

وقد صرّح “بن تشو”، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Bybit: قائلاً “إن هناك فرص هائلة لمستثمرينا في هذا السوق الهابط”، حيث توفر خدمة “قروض العملات المشفرة”(Crypto Loans) من Bybit أقصى قدر من المرونة، وقد أصبح بإمكان المستخدمين المحترفين تخزين عملاتهم المستقرة والعملات المشفرة وتشغيلها لزيادة ممتلكاتهم من أصول العملات المشفرة، والاستفادة من العديد من فرص التداول والدخل السالب المتاحة على Bybit وغيرها”.

نبذة عن Bybit

Bybit هي شركة لخدمات تبادل العملات المشفرة تأسست في مارس 2018 وتوفر منصة احترافية يمكن لمتداولي العملات المشفرة من خلالها العثور على محرك مطابقة وتنفيذ سريع للغاية وخدمة عملاء رائعة ودعم مجتمعي متعدد اللغات. وتفخر شركة Bybit بكونها شريك لفريق Oracle Red Bull Racing، وفِرق الألعاب الرياضية الإلكترونية مثل NAVI وAstralis وAlliance وVirtus.pro وMade in Brazil (MIBR) وCity Esports وOracle Red Bull Racing Esports ورابطات كرة القدم (كرة القدم) مثل فريقي بوروسيا دورتموند وأفيسبا فوكوكا.

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