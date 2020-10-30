مستثمر ضحية احتيال يتغلب على استئناف قدمه أحد أفراد العائلة المالكة القطرية في محكمة قطرية

الدوحة، قطر، 30 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — فازت مؤسسة سويفتهولد (Swifthold Foundation)، التي احتال عليها الشيخ فهد بن أحمد بن محمد بن ثاني وشركته القطرية شركة فاست تريد للتوريدات، بقرار رئيسي آخر في جهودها المستمرة لإنفاذ حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة في قطر ضد أحد أفراد العائلة المالكة القطرية، وفقًا لما أعلنته شركة دلتا كابيتال بارتنرز (Delta Capital Partners)، وهي شركة الأسهم الخاصة العالمية ومقرها الولايات المتحدة والتي قدمت تمويل التقاضي والدعم الاستراتيجي لشركة سويفتهولد.

في 28 أكتوبر 2020، رفضت محكمة الاستئناف في قطر استئناف الشيخ بسبب تقديمه متأخرًا، وبالتالي أزالت العقبة الأخيرة في طريق سويفتهولد لإنفاذ حكمها بنجاح. في 18 أغسطس 2020، رفضت محكمة التنفيذ في قطر محاولة الشيخ وقف تنفيذ الحكم الصادر بحقه في انتظار نتيجة محكمة الاستئناف. ولذلك، يجب أن تشرف محكمة التنفيذ في قطر الآن على التنفيذ السريع للحكم الصادر ضد الشيخ، بما في ذلك تحديد أصوله وبيعها لصالح سويفتهولد.

وقد علق كريستوفر ديليز، الرئيس التنفيذي لشركة دلتا، على هذا الأمر قائلا: “إنه لأمر مشجع أن محكمة التنفيذ ومحكمة الاستئناف القطرية تعاملتا بسرعة مع تحديات الشيخ بشأن صحة الحكم المعترف به وتنفيذه. كما تنتظر شركة سويفتهولد الآن تنفيذ محكمة التنفيذ في الوقت المناسب للحكم وتحويل العائدات إليهم. ومنذ يونيو 2019، عندما مُنح الاعتراف في قطر، وحتى فبراير 2020، عندما قدم الشيخ تحديًا له، لم نشهد تقدمًا يُذكر من محكمة التنفيذ وكانت العملية مبهمة بلا داع وتستغرق وقتًا طويلاً. في الواقع ، قمنا نحن ومحامي Swifthold القطري بإجراء استفسارات متكررة إلى محكمة التنفيذ والمدعي العام ووزارة العدل، وقد طلبنا دعمهم في رؤية القانون الدولي معترفًا به وتحقيق العدالة حتى يرغب الشركاء الأجانب في مواصلة التعامل مع القطريين وأفراد العائلة المالكة القطرية على الرغم من السلوك الاحتيالي للشيخ فهد. ونأمل الآن في تلقي مثل هذه المساعدة والنتائج الملموسة بطريقة سريعة”.

كما صرح متحدث باسم شركة سويفتهولد، قائلًا: “هذه نتيجة جيدة أخرى ونأمل أن تنهي تكتيكات المماطلة التي لجأ إليها الشيخ فهد. كما نأمل أن نتمكن أخيرًا من الحصول على العدالة التي سعينا إليها منذ أكثر من 10 سنوات وتخطي هذه الرحلة الشاقة”.

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