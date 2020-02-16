مساعدة منجم فحم جيانغوانغ على خلق بيئة عمل خالية من الحوادث بتقنية فيديو هيكفيجن الذكية

تنغجو، الصين، 16 شباط/فبراير 2020 / بي آر نيوزواير / — المناجم هي بيئات عمل فريدة تتميز بتحديات صحية وتحديات أمان شديدة التحديد. وخصوصا في عمليات التنجيم تحت الأرض حيث تكون الرؤية عادة منخفضة ويسودها تلوث ضوئي بسبب المصابيح اليدوية وأضواء السيارات والشرائح العاكسة على المعدات والألبسة، ما يجعل الرصد التقليدي ومراقبة السلامة أمرا صعبا.

كانت هذه بعض التحديات التي كانت تواجه منجمفحم جيانغوانغفي مقاطعة شاندونغ الصينية، والتي تغطي مساحة تحت الأرض 43 كيلو مترا مربعا، وتنتج أكثر من 1.8 مليون طن من الفحم كل عام. الأولوية العليا لفريق إدارة المنجم هي سلامة العمال، ويتم مراقبة ممارسات العمل والإنتاج على مدار 24 ساعة في اليوم لتقليل مخاطر الحوادث.

يقول كونغ تشينغ وى، مدير مكتب منجم فحم جيانغوانغللإرسال: “نحن بحاجة إلى الاستجابة على الفور للحالات غير الآمنة في المنجم، سواء كانت ناجمة عن عوامل بيئية، أو ضعف أداء الآلات، أو الموظفين الذين لا يتبعون إجراءات العمل المصرح بها.”

على الرغم من أن المنجم يستثمر بكثافة في التدريب على السلامة والمعدات للعمال، إلا أن نظام المراقبة القديم فيه جعل مراقبة الصحة والسلامة صعبة في المناطق الرئيسية في المنجم. يقول كونغ تشينغوي: “كان نظام المراقبة السابق يتطلب منا مراقبة حوالي 30 شاشة، 24 ساعة في اليوم، وغالبًا ما يكون ذلك بجودة صورة دون المستوى الأمثل بسب ظروف الإضاءة المنخفضة أو التلوث الضوئي. هذا جعل وظائفنا صعبة للغاية ومتعبة، وكذلك التأثير على قدرتنا على الاستجابة لقضايا السلامة بسرعة كافية.”

تعظيم سلامة العمال من خلال تقنية الفيديو الذكية من هيكفيجن

لمواجهة تحديات الصحة والسلامة، طبق منجم فحمجيانغوانغنظام رصد ومراقبة الفيديوال ذكي منهيكفيجن

.

يدعم حلهيكفيجنالتصوير بالفيديو شديد الوضوح، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، أو حيث يكون هنالك تلوث ضوئي ناتج عن الأضواء أو الشرائط العاكسة. تضمن جودة ووضوح التصوير إمكانية التعرف على المخاطر الخفية بسرعة وسهولة أكبر، مما يتيح لفريق السلامة الاستجابة بسرعة أكبر وحماية العمال في جميع مناطق المنجم.

بالإضافة إلى إمكانات التصوير المحسّنة، تضم كاميراتهيكفيجنتقنيات التعليم العميق لتحديد مخاطر الصحة والسلامة في المنجم والاستجابة لها تلقائيًا وفي الوقت الفعلي. على وجه التحديد، يمكن للكاميرات تحديد وقت خروج الموظفين عن إجراءات العمل المعتمدة وإرسال تنبيهات إلى فريق السلامة للتأكد من إمكانية نشر الموظفين قبل وقوع الحوادث.

على سبيل المثال، يحظر على العمال الاقتراب من الرافعات أثناء عملها بسبب مخاطر السلامة، لكن ذلك أمرا تيصعب مراقبته باستخدام كاميرات الفيديو التقليدية. يقول كونغ تشينغ وي: “إن نظام هيكفيجن الجديد يزيد من سلامة العمال من خلال مراقبة المناطق المحيطة بالرافعات وغيرها من المعدات، وإرسال التنبيهات إذا كان الموظفون قريبين للغاية

“.

تحسين صحة العمال وسلامتهم من خلال رؤى حقيقية وقابلة للتنفيذ

في الأشهر الثلاثة الأولى من التشغيل، حدد نظامهيكفيجنالجديد أكثر من 30 انحرافا عن إجراءات التشغيل الآمنة. يقول تشانغ ليو، نائب كبير المهندسين في منجمفحم جيانغوانغ: “في الماضي، كان يمكن أن تمر الكثير من مخاطر السلامة هذه دون أن يلاحظها أحد. ومع ذلك، فإن نظامهيكفيجنقد سمح لنا بتحديد كل حادث في الوقت الحقيقي واتخاذ إجراءات فورية لحماية عمالنا، وهي نتيجة مرضية للغاية بالنسبة لنا “.

تقديم تحسين مستمر لإجراءات السلامة

بالإضافة إلى تنبيه الفريق إلى المخاطر الأمنية المحتملة في الوقت الحقيقي، يسجل نظامهيكفيجنأيضًا تفاصيل أي حادث أمان لتحليله لاحقًا

.يقول تشانغ ليو: “بالإضافة إلى تبيان الانحرافات بدقة عن إجراءات العمل الآمنة، فإن نظامهيكفيجنيدعم وظائف المشاهدة والتنزيل. يمكننا استخدام الأفكار التي نسجلها لتقديم تحسين مستمر لإجراءات السلامة، وفي نهاية المطاف، لدعم رؤيانا لمنجم “خال تماما من الحوادث”، كما يضيف.

معالجة متطلبات السلامة الخاصة بالتعدين

حل هيكفيجن مصمم لدعم تطبيقات محددة لسلامة التعدين، مثل المراقبة المستمرة لمستويات المياه السطحية في مناطق مختلفة من المنجم.

يقول تشانغ ليو: “التسرب المستمر من التكوينات الصخرية يعني أن المياه السطحية يمكن أن تتراكم في مناطق مختلفة من المنجم، وهي مشكلة من حيث الفيضانات المحتملة، والأضرار التي يمكن أن تلحق بالبنية التحتية، ومخاطر سلامة العمال. وبفضل نظام هيكفيجن، يمكننا إدارة مستويات المياه السطحية باستمرار واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي مشاكل قد تنشأ قبل أن تتجاوز مستويات المياه الحدود الآمنة.”

بالإضافة إلى إدارة المياه السطحية، يدعم حلهيكفيجنتحسين السلامة في المناطق الأخرى التي يحتمل أن تكون خطرة في المنجم، بما في ذلك الأنفاق المائلة التي تستخدم لنقل الفحم والمواد الأخرى تحت الأرض. “إن نظام هيكفيجن يشبه العين “الذكية بالنسبة لنا في جميع مناطق المنجم، حيث يساعدنا على تحديد مشكلات السلامة المحتملة في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة وحماية عمالنا في جميع الأوقات”، كما يقول كونغ تشينغ وي.

زيادة الفعالية لفريق السلامة

مع التنبيهات التلقائية لجميع أنواع تهديدات السلامة المحتملة، يمكن لفريق السلامة أن يكون أكثر فاعلية، دون الحاجة إلى مراقبة صور الفيديو باستمرار. يقول تشانغ ليو: “بدلاً من النظر إلى الصور المحببة على 30 شاشة، يمكننا الآن قضاء المزيد من وقتنا في الاستجابة للحوادث ودعم العمال والحفاظ عليهم آمنين. هذا مثال كلاسيكي على الطريقة التي يمكن أن تساعد بها الأتمتة في تحسين سلامة المناجم، مع تقليل أعباء العمل المتعبة المرتبطة بالمراقبة اليدوية للشاشات.”

لمحة سريعة على المشروع

• نظام المراقبة والتحكممن هيكفيجنمنتشر في منجمفحم جيانغوانغ

• تقنية التعلم العميق تحدد مخاطر السلامة في الوقت الفعلي، حتى في ظروف الرؤية المنخفضة

• 30 حادثة سلامة تم اكتشافها ومعالجتها في الأشهر الثلاثة الأولى

• تحليل الحوادث يدعم التحسين المستمر لإجراءات السلامة

• يقضي فريق السلامة وقتا أقل في مراقبة شاشات ومزيدًا من الوقت في الاستجابة لتهديدات السلامة

• يدعم تحليل بيانات الحوادث من نظام هيكفيجن التحسين المستمر لإجراءات السلامة ويدعم استراتيجية “الحوادث الصفرية” الخاصة بالمنجم

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1087963/Hikvision_ camera.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1087964/Illustration.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1087965/Illustration_3. jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1087966/camera.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1087967/Illustration_2. jpg