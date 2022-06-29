‫مريضة من العراق تبلغ من العمر 27 عاما عولجت بنجاح من الذئبة الحمامية الجهازية في مستشفيات مانيبال، دلهي

تم علاج المريض باستخدام تقنية MVR الروبوتية المتقدمة (إصلاح الصمام التاجي)

نيودلهي29 يونيو / حزيران 2022/PRNewswire/ — نجح الأطباء في مستشفيات مانيبال في دلهي في علاج مريضة تبلغ من العمر 27 عاما من العراق عن طريق إصلاح الصمام التاجي الآلي المتقدم. كانت المريضة تعاني من الذئبة الحمامية الجهازية (SLE) ومشكلة في القلب، وكانت تتلقى العلاج في مستشفى محلي في العراق لكنها لم تكن تحصل على أي راحة من العلاج. ثم أحيلت إلى الدكتور يوغال كيشور ميشرا، رئيس قسم علوم القلب وكبير جراحي القلب والأوعية الدموية في مستشفى مانيبال، دلهي لإجراء جراحة قلب متقدمة وعالية. جاء المريض إلى المستشفى مع شكوى تعاني من ضيق التنفس، وثقل في الصدر، والتعب على مدى السنوات الماضية 2. لم تكن مرتاحة جدًا لجراحة التضيق التقليدية، وذلك عندما قرر الدكتور يوغال كيشور ميشرا وفريقه إجراء إصلاح الصمام التاجي الروبوتي على المريض.

في هذه الحالة، كانت المريض تعاني من مرض الذئبة الحمامية الجهازية (SLE) ، وهو مرض مناعي ذاتي مزمن يمكن أن يسبب التهابًا في القلب والأعضاء الأخرى. يمكن أن تؤثر الحالة على أمراض القلب التي يمكن ملاحظتها في أكثر من نصف مرضى الذئبة. اختار الأطباء المضي قدما في MVR الروبوتية حيث أثبتت العمليات الجراحية الروبوتية أنها واحدة من أكثر الطرق فعالية ومفيدة للمريض. استخدم الأطباء أيضا تقنية Cor-Knot ، والتي تسمح لهم بربط العقدة في أقل من 2-3 دقائق، وتجنب أي تأخير غير ضروري. نظرًا لأن العمليات الجراحية الروبوتية هي إجراءات طفيفة التوغل، فإن الألم ضئيل للغاية لأن مثل هذا الإجراء لا يتطلب نشر الأضلاع أو قطع أي عظام للجراحة. لذلك، يمكن للمريض التعافي في غضون 2-3 أسابيع من الجراحة، كما أن فرص الإصابة ضئيلة أيضًا.

وتعليقًا على تفرد هذه الحالة، قال الدكتور واي كيه ميشرا، رئيس قسم علوم القلب وجراحة القلب والأوعية الدموية في مستشفى مانيبال في دلهي: “هذه الحالة فريدة من نوعها حيث كانت المريضة تعاني من هذه الحالة منذ سن 5 سنوات. عند التشخيص، وجدنا أن صمامها كان متكلسًا أيضًا مثل الحجر، ولكن نظرًا لأنها لم ترغب في تقسيم عظم صدرها، فقد اخترنا الجراحة الروبوتية لإجراء إصلاح الصمام التاجي بدقة. خلال هذا الإجراء، تم إجراء قطع صغير بحجم 3 بوصات أسفل ثديها لتجنب انقسامها في القص. يمكن أن يكون للجراحات الروبوتية الكثير من الفوائد، فهي ليست فقط مفيدة من ناحية الدقة، بل أيضًا جيدة جدًا من الناحية التجميلية مقارنة بالعمليات الجراحية التقليدية. تعافى المريض بسرعة وتم تأجيله من دعم جهاز التنفس الصناعي في اليوم التالي. “

مع تقدم التكنولوجيا الطبية في جميع أنحاء العالم، هناك العديد من خيارات العلاج التي تسمح للمرضى بالحصول على العلاج بأقل قدر من التخفيضات وخيارات التعافي الأسرع. تهدف مستشفيات مانيبال إلى جلب العلاجات والإجراءات المتقدمة من مختلف أنحاء العالم لتوفير أفضل مرافق الرعاية الصحية للناس في جميع أنحاء الهند. مستشفى مانيبال، دلهي لديها واحدة من أقسام القلب الأكثر تقدمًا في دلهي NCR باستخدام الجراحة طفيفة التوغل والروبوتية.

نبذة عن مستشفيات مانيبال:

تعد مستشفيات مانيبال، بصفتها رائدة في مجال الرعاية الصحية، ثاني أكبر مقدمي رعاية صحية متعددة التخصصات في الهند، حيث يعالجون أكثر من 4 ملايين مريض سنويًا. تتمتع المنظمة المتكاملة اليوم ببصمة معززة في عموم الهند حيث تشمل على 28 مستشفى في 14 مدينة بها أكثر من 7,000 سرير بالإضافة إلى مجموعة موهوبة تضم أكثر من 4,000 طبيب وأكثر من 10,000 موظف بسبب استحواذها مؤخرًا على مستشفى تحويلات كولومبيا آسيا ( Columbia Asia Hospitals ) في الهند بنسبة 100%. وينصب تركيزها على تقديم إطار رعاية صحية عالي الجودة وبتكلفة معقولة من خلال مجموعة تقديم الرعاية الثالثية ومتعددة التخصصات وتوسيعه ليشمل الرعاية خارج المستشفى. تقدم مستشفيات مانيبال الرعاية العلاجية والوقائية الشاملة للعديد من المرضى من جميع أنحاء العالم.

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