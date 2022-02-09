‫مركز قطر للتكنولوجيا المالية، التابع لبنك قطر للتنمية، ينظم يوم عرض المشاريع الافتراضي الثالث لبرنامجيّ حاضنة ومُسرِّعة الأعمال

الدوحة، قطر, 9 فبراير / شباط 2022 /PRNewswire/ — أعلن مركز قطر للتكنولوجيا المالية، الذي قام بتأسيسه بنك قطر للتنمية لدعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية في قطر، عن يوم عرض المشاريع الافتراضي الثالث من البرامج الرائدة لحاضنة ومسرعة قطر للتكنولوجيا المالية، والذي سيقام في الرابع عشر من فبراير 2022.

ويعد يوم عرض المشاريع للفوج الثالث أحد أهم الفعاليات التي تشهدها المنطقة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث سيقوم باستضافة شخصيات وجهات ريادية من المنظومة المالية المحلية والإقليمية، إلى جانب المستثمرين، والشركات الناشئة العالمية، ومراكز التكنولوجيا المالية الدولية، ورواد الأعمال الطموحين وجميع المهتمين بهذا المجال.

وقد تم تقديم أكثر من 500 طلبًا لرواد الأعمال المبتدئين و متخصصي مجال التكنولوجيا المالية، حيث أجتذبت برامج حاضنة ومسرعة قطر لتكنولوجيا الأعمال طلبات التحاق من أكثر من 50 دولة من جميع أنحاء العالم بما في ذلك الهند وماليزيا وإندونيسيا وهونغ كونغ ولوكسمبورغ وكندا وقطر، وذلك تحت شعار ” تضمين الخدمات المالية في شركات التكنولوجيا المالية . “

وتشمل الشركات المختارة لعرض حلولهم المبتكرة يوم عرض المشاريع الاقتراضي الثالث شركة تون تاغ، تأمين، جي إف آي فينتك، ريستوك آي دي،أوبن سي بي إس،إنفرا بيز، نيو إكس بي، نيت دولار، لووباي، فويس باي، س-تريجيري، الوصية، قطر كراود، تيب تيب توب، ويهرل، آي أي أون ثا فلاي.

وقد حضر المشاركون أكثر من 300 جلسة لتطوير الأعمال مع 15 مؤسسة مالية، واستكملوا سلسلة من الدورات التدريبية والتي قدمها شركاء مركز قطر للتكنولوجيا المالية ونخبة من المتحدثين والخبراء من جميع أنحاء العالم.

وتعليقاً على هذا الحدث، قال السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية : “تتجه العديد من الشركات، وخاصة الشركات التقنية، نحو تقديم الخدمات المالية من خلال منصاتها كوسيلة لإبقاء عملائها ضمن منظومتها لأطول فترات زمنية. لذلك، تزايد العمل على إيجاد حلول تكاملية مبتكرة للخدمات والأنظمة الحالية. وهذا هو ما عمل عليه الفوج الثالث لتقديم ابتكارات لدعم الشركات في هذا المجال”.

واختتم السيد عبدالرحمن حديثه قائلًا: “أود أن أشكر جميع المشاركين والشركاء الذين يساهمون باستمرار في نمو برامجنا، ونتطلع إلى الترحيب بالجميع في يوم عرض المشاريع الافتراضي الثالث الذي طال انتظاره”.

و من الجدير بالذكر أنه تم فتح باب التقديم حالياً للفوج الرابع من برنامجيّ حاضنة ومسرعة قطر للتكنولوجيا المالية، والذي سيركز على ” الحلول المبتكرة في مجال الجيل القادم من الخدمات البنكية”. يمكن لشركات التكنولوجيا المالية ذات الحلول المبتكرة في هذا المجال زيارة موقع مركز قطر للتكنولوجيا المالية (fintech.qa) للحصول على مزيد من التفاصيل وللتسجيل حتى منتصف شهر فبراير 2022. تخضع الطلبات لعملية تقييم شاملة، وستتم دعوة المرشحين المختارين تقديم حلولهم أمام لجنة تحكيم تتألف من ممثلي الجهات المعنية بمنظومة الخدمات المالية في قطر.

وانطلاقًا من التزامه بتقديم تجارب وخبرات عالمية لشركات التكنولوجيا المالية المشاركة، يتعاون مركز قطر للتكنولوجيا المالية باستمرار مع الجهات المعنية الرئيسية في هذا القطاع، بما في ذلك المؤسسات المالية ومقدمي خدمات التكنولوجيا وشبكات حلول الدفع، ومراكز التكنولوجيا المالية العالمية والأوساط الأكاديمية والهيئات التنظيمية. كما تشارك مايكروسوفت بصفتها الشريك التكنولوجي للبرنامج. وتشمل الشراكات الحديثة الأخرى على سبيل المثال لا الحصر: أمازون، وبروجرس سوفت، وفودافون، وجي بي أس.

سيقام يوم عرض المشاريع الذي ينظمه مركز قطر للتكنولوجيا المالية يوم ١٤ فبراير الساعة ١١ صباحاً بتوقيت قطر.

لمزيد من المعلومات حول مركز قطر للتكنولوجيا المالية، يرجى زيارة: www.fintech.qa

Rawan Yousif, PR Coordinator, rawan.yousif@qanect.com, +97433475991

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