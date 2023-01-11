‫”مركز سيتي للتكنولوجيا” في البحرين ينفذ خطته لتوظيف 1000 مبرمج بحريني

المنامة، مملكة البحرين, 11 يناير / كانون الثاني 2023 /PRNewswire/ — احتفت “سيتي البحرين” بالذكرى الأولى لإطلاق مركزها العالمي للتكنولوجيا الذي يسعى إلى توظيف 1000 مبرمج بحريني خلال العشر سنوات القادمة، حيث يضم المركز في الوقت الحالي 110 موظفين بحرينيين من بينهم 91 موظفا بدؤوا العمل فعلياً في مقر سيتي بمنطقة السيف. وتبلغ حالياً نسبة الموظفات النساء ما يقارب 22% من إجمالي البحرينيين العاملين في المركز، وهو ما يفوق بصورة كبيرة متوسط نسبة النساء في مراكز سيتي التكنولوجية الأخرى حول العالم.

وكانت “سيتي” قد أجرت اختبارات تقنية متخصصة إلى جانب المقابلات الشخصية لاختيار البلد الذي سيحتضن مركزها للتكنولوجيا. وقد أظهرت المواهب البحرينية معدلات نجاح عالية بالمقارنة مع نظرائهم في المنطقة، إلى جانب بروز دور مواهب النساء البحرينيات بصورة مشجعة من بين المتقدمين. وتصدرت مملكة البحرين المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات فرعية متعددة ضمن مؤشر الإنترنت الشامل لشركة ميتا (2022)، والتي شملت التدريب على المهارات الرقمية للنساء، وتعليم المواد العلمية، والتكنولوجيا، والهندسة والرياضيات، وسياسات البيانات المفتوحة، والتشريعات المرتبطة بالخصوصية.

وتعليقاً على الذكرى السنوية لإطلاق مركز سيتي العالمي للتكنولوجيا، قالت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة ورئيسة لجنة المرأة البحرينية في التكنولوجيا المالية: “يسرنا أن نشهد ما حققته “سيتي” من إنجازات بعد عام واحد من انطلاق مركزها للتكنولوجيا. وتسهم هذه البرامج والمبادرات الطموحة بشكل ايجابي في تحقيق أهداف لجنة المرأة في التكنولوجيا المالية التي تعمل في إطار الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، والمبادرة الوطنية للتوازن بين الجنسين في علوم المستقبل، وبما يتماشى مع توجهات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومسيرة التحول الرقمي التي تشهدها مملكة البحرين . ” مشيدة سموها بالفرص النوعية التي يوفرها مركز سيتي للتكنولوجيا وبالحضوراللافت للمرأة البحرينية ومساهمتها بشكل مباشر في عمليات المركز والعمل على تطويره.

وبهذه المناسبة ، قال سعادة السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي: “لقد شهدت الخدمات المالية تغيرات عديدة خلال العقد المنصرم، وبلا شك أن هذه التطورات ستستمر خلال السنوات القادمة مع زيادة التحول الرقمي، ويسعدنا أن نرى المواهب والكفاءات البحرينية تستفيد وتساهم في تطوير مراكز عالمية تابعة لمؤسسات مالية مرموقة في سبيل تعزيز الحلول الرقمية في القطاع المالي”.

ومن جانبه صرح السيد ميشال صوايا الرئيس التنفيذي لـ”سيتي البحرين” قائلاً: “لقد حققت سيتي العديد من الإنجازات منذ إطلاق مركزها، حيث يقوم المبرمجون بدور مهم ومؤثر في تطوير منصاتنا الرقمية ومنها منصات “سيتي فيلوسيتي” و”إف إكس بلس”، وكان لمساهماتهم أثرا كبيرا في تطوير بعض الميزات المهمة في هذه المنصات، وهو ما ساهم في إنجاز مشاريع كبرى في سيتي مكنتنا من خدمة عملائنا على المستوى العالمي”.

وقد أطلقت سيتي مركزها العالمي للتكنولوجيا في البحرين في 2021 بشراكة استراتيجية بين صندوق العمل “تمكين”، ومجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين وهي الجهة المعنية باستقطاب الاستثمارات في المملكة.

ويهدف المركز وهو الأول بالمنطقة إلى تطوير وتحسين الحلول الرقمية لعملاء سيتي في المنطقة والعالم، حيث سبق وأن أعلنت سيتي البحرين عن خطتها التي أطلقتها قبل عام لتوظيف 1000 مبرمج بحريني خلال 10 سنوات.

صورة فوتوغرافية: https://mma. prnewswire.com/media/1981419/ CITI_Tech_Hub_Group.jpg