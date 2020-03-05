مركز “بورن تو غلوبال” يأتي بتقنيات كورية الابتكارية إلى الشرق الأوسط

شركة سيرسلاب، الشركة الفائزة بالجولات الترويجية لمسابقة الشركات الناشئة التي ينظمها ملتقى الاستثمار السنوي 2020 وذلك خلال جولتها الترويجية في كوريا الجنوبية، ستشارك في التصفيات النهائية للمسابقة وذلك خلال فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي في دبي.

شركات توس لاب، ديتونيك، فيجوال كاب، جي أس آي أل، ستدخل وتوسع حضورها في أسواق الشرق الأوسط عبر معرض شركة “بورن تو غلوبال”.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — يقدم مركز “بورن تو غلوبال” Born2Global Centre، وهو وكالة كورية ابتكارية رئيسية رائدة تعمل تحت لواء وزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات الكورية Ministry of Science and ICT، وتساهم في بناء نظام الشركات الناشئة في كوريا الجنوبية، تقنيات كوريا الابتكارية إلى أسواق الشرق الأوسط.

ومن خلال مركز بورن تو غلوبال، ستأتي شركة سيرسلاب Seerslab، الشركة الفائزة بالجولات الترويجية لمسابقة الشركات الناشئة التي ينظمها ملتقى الاستثمار السنوي 2020 وذلك خلال جولتها الترويجية في كوريا AIM 2020 National Pitch Competition held in Korea، إلى الشرق الأوسط للمشاركة في التصفيات النهائية للمسابقة وذلك خلال فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي في دبي.

AIM 2020 Global Startups Champions League ..

تقام مسابقة الشركات الناشئة التي ينظمها ملتقى الاستثمار السنوي 2020 للأفكار الجديدة بالتعاون مع مركز بورن تو غلوبال، الشريك الرسمي لـ “أيم” (ملتقى الاستثمار السنوي) في كوريا. يحصل الفائز في هذه المسابقة على فرصة تقديم تقنيته وتأسيس نفسه في سوق الشرق الأوسط. “أيم” ملتقى الاستثمار السنوي منصة الاستثمار الرائدة عالمياً، تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهي مبادرة من وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة UAE Ministry of Economy.

ستكون سيرسلاب في المرحلة النهائية لمسابقة الشركات الناشئة التي ينظمها ملتقى الاستثمار السنوي 2020، في مركز دبي التجاري العالمي Dubai World Trade Center في الفترة من 24 إلى 26 مارس. وستتنافس الشركة مع أكثر من 100 شركة مختارة من الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين، تشيلي، ألمانيا، المملكة المتحدة، الهند، رواندا، اليابان، وسنغافورة. وبصفتها الفائز في مسابقة الشركات الناشئة للأفكار الجديدة، ستدير سيرسلاب كشكًا في عرض أيم 2020 وستشارك في فعاليات التواصل واجتماعات العمل مع المستثمرين العالميين. من المتوقع أن تشهد المسابقة النهائية أكثر من 20000 زائر من جميع أنحاء العالم.

في المسابقة ، حصلت سيرسلاب على نتائج عالية لتوسيع خدمة تقنيتها AR واستراتيجيتها المثيرة للدخول إلى سوق الشرق الأوسط.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سيرسلاب، جنوورك يونغ، “يسرنا أن يتم الاعتراف بنا بفضل تقنيتنا ARGear، حل سيرسلاب المتكامل، وكذلك لدينا هذه الفرصة لتقديم تقنيتنا ARGear إلى الشرق الأوسط من خلال مشاركتنا في مسابقة الشركات الناشئة لملتقى الاستثمار السنوي 2020، حيث سنتنافس مع شركات التكنولوجيا المبتكرة. نأمل أن يسهل إطلاقنا منصتنا الأساسية للمطورين الوصول إلى تقنيات ومحتوى الذكاء الاصطناعي.” وأضاف يونغ قائلاً: “نحن نهدف إلى أن نصبح شركة رائدة في السوق العالمية، بما في ذلك الشرق الأوسط، بناءً على خبرتنا في بناء خدمات الذكاء الاصطناعي لشركات تصنيع الهواتف المحمولة وشركات الاتصالات والتجارة الإلكترونية“.

وقال مدير أيم الإقليمي، كوسار نازيا، “نحن نعلم أن الشركات والتكنولوجيات الكورية تزدهر في نظام الشركات الناشئة الكورية، وتستمر في إيجاد النجاح في السوق العالمية بتقنياتها الممتازة وقدرتها التنافسية العالمية. من خلال العمل مع مركز بورن تو غلوبال، أحد المراكز الرائدة في هذا المجال، يمكننا مساعدة الشركات الكورية على تأسيس نفسها في كل من أسواق دبي والشرق الأوسط.”

بعد هذه المنافسة للأفكار الجديدة، سيواصل مركز بورن تو غلوبال زيادة تواجده في الشرق الأوسط. وعلى وجه الخصوص، سيدعم بنشاط Toss lab (business collaboration tool) وDtonic (spatio-temporal big data engineering platform)، وVisualCamp (AI-based eye-tracking technology) وGSIL (smart construction safety management system) التي كانت قد وصلت المرحلة قبل النهائية في المسابقة.

وعن طريق إطلاقها المعرض على الطريق من خلال المشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي 2020 دبي في مارس الجاري، سيشارك مركز بورن تو غلوبال والشركة الفائزة في مشروع دبي إكسبو 2020، واستكمال برنامج مواءمة المنتج للسوق للتحقق من السوق في الشرق الأوسط، ولقاء خبراء محليين لمناقشة استراتيجيات دخول السوق بنجاح.

وقال المدير التنفيذي كيم يونغكاب من مركز بورن تو غلوبال: “نحن على اتصال وثيق مع مختلف الشركاء المحلية، بما في ذلك أيم، التي لديها خط ممتاز في الشرق الأوسط، وكذلك شركات الاستثمار والشركات العالمية والوكالات الحكومية. وفي المستقبل، نخطط لتطوير نماذج أعمال تعاونية مختلفة لمساعدة الشركات الكورية على النمو وحيازة الزخم “.

لمزيد من المعلومات التفصيلية حول بورن تو غلوبال، يرى زيارة www.born2global.com.

حول أيم

سيعقد ملتقى الاستثمار السنوي (أيم، www.aimcongress.com)، منصة الاستثمار الرائدة عالمياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، دورته العاشرة في الفترة من 24 إلى 26 مارس 2020 في مركز دبي التجاري العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة. تحت شعار “الاستثمار من أجل المستقبل: استشراف سياسات الاستثمار العالمية”، ويجمع مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وصناع قرار وقادة شركات وصانعي سياسات ورجال أعمال ومستثمرين اقليميين ودوليين ورجال أعمال وأكاديميين وخبراء استثمار كبار لمعالجة التحديات العالمية المتمثلة في تأمين استثمارات قابلة للاستمرار تهدف إلى المساهمة في النمو الاقتصادي. مبادرة من وزارة الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

حول مركز بورن تو غلوبال

مركز بورن تو غلوبال (www.born2global.com) هو منصة خدمات كاملة الدورة للتوسع العالمي. منذ إنشائه في العام 2013، يضع بورن تو غلوبال معيارًا لنجاح النظام الإيكولوجي لبدء التشغيل باعتباره الوكالة الحكومية الكورية الرئيسية التابعة لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. عمل مركز بورن تو غلوبال على توسيع وتحويل الشركات الناشئة لجعلها مشاركة ومجهزة ومتصلة بالسوق العالمية.

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