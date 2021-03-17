مركز العلوم العصبية الألماني، مرض كوفيد والدماغ: شهر التوعية بإصابات الدماغ

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 مارس/آذار 2021 /PRNewswire/ —

يسلط البروفيسور الدكتور إريك رينجلشتاين (Erich Ringelstein) الضوء على التأثير طويل المدى للإصابة الدماغية المكتسبة ( ABI ) والحاجة إلى الفهم.

في شهر مارس من كل عام، تقود جمعية إصابات الدماغ الأمريكية (Brain Injury Association of America) ‏(BIAA) الحوار حول الموضوع العصبي بالغ الأهمية المتمثل في إصابات الدماغ. يركز موضوع هذا العام، وهو “ما بعد إصابة الدماغ”، على التأثير الدائم والحاجة إلى الفهم أكثر لإصابة الدماغ كحالة مزمنة.

إلى جانب حالات مثل السكتة الدماغية والنوبات، فإن أحد الأسباب الرئيسية للإصابة الدماغية المكتسبة غير الرضحية هي الأمراض المعدية. وهذا يتضمن كوفيد-19، الذي لا يزال المجتمع الطبي يصارع للحاق والسيطرة على العدد المتزايد من المظاهر العصبية.

في يوليو/تموز 2020، أقر مؤلفو ذا لانسيت (The Lancet) أن: “على الرغم من أن العرض السريري البارز هو مع أمراض الجهاز التنفسي، إلا أنه يتم التعرف على المظاهر العصبية بشكل متزايد.” والأكثر من ذلك، إنه “من المحتمل أيضًا أن تظهر الأمراض العصبية بشكل متزايد في المرضى الذين لديهم SARS-CoV-2 (سارس كوف 2) إيجابي ولكن مع القليل من السمات النموذجية لكوفيد-19 أو بدونها”.

الأعراض العصبية لكوفيد-19:

فقدان حاسة الشم

الاعتلال الدماغي

التهاب الدماغ

التهاب الدماغ والنخاع والتهاب الحبل الشوكي الحاد المنتشر

متلازمة غيلان باريه

السكتة الدماغية الإقفارية

نزيف المخ الداخلي

الأمراض الوعائية الدماغية الأخرى

تغير الحالة العقلية

التهاب الدماغ

الذهان

المتلازمة الإدراكية العصبية (المماثلة للخرف)

اضطراب عاطفي

قال البروفيسور الدكتور إريك رينجلشتاين، طبيب الأعصاب في مركز العلوم العصبية الألماني بدبي: “يعد الوعي بإصابات الدماغ المكتسبة أكثر أهمية هذا العام من أي وقت مضى. في الأبحاث الدولية، وخبرتنا المباشرة في عيادات دبي، فإن المضاعفات العصبية الأكثر دوامًا لكوفيد-19 أصبحت واضحة. من الأعراض الخفيفة، مثل فقدان حاسة الشم إلى السكتة الدماغية بعد كوفيد وغيرها من الحالات التي تهدد الحياة، فإن المظاهر واسعة النطاق، مع اختلافات كبيرة في الشدة”.

وأضاف: “أحد المجالات الرئيسية التي تتطلب المزيد من الفهم هي أي نوع من إصابات الدماغ من المحتمل تطوره إلى حالة مزمنة ذات آثار دائمة، بعد فترة طويلة من “الشفاء” الأولي. تتطلب الحالات المزمنة إدارة مستمرة كجزء من سلسلة الرعاية المتواصلة، بالإضافة إلى دعم تكاليف الصحة العقلية التي يمكن أن يتكبدها المصابون بحالة مزمنة”.

حول مركز العلوم العصبية الألماني

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