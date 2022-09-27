‫مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية وشركة إنترسيستمز تحتفلان بشراكتهما الناجحة الممتدة لتسعة عشر عاما

تم خلال الاحتفال تمديد عقد تراك كير لمدة خمس سنوات إضافية

DUBAI, UAE, 27 سبتمبر / أيلول 2022 /PRNewswire/ — إحتفلت مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية، إحدى أكبر المستشفياتإعادة التأهيل والجراحة غير الهادفة للربح في الشرق الأوسط، وإنترسيستمز، الشركة الرائدة في ابتكار الحلول التكنولوجية التي تسهم في حل مشكلات التوافق التشغيلي والسرعة والقابلية للتوسع، بمرور تسعة عشر عاما على الشراكة الناجحة بينهما من خلال توقيع اتفاقية لتمديد عقد نظام معلومات الرعاية الصحية الموحد “تراك كير” لمدة خمس سنوات إضافية.

وتشمل الاتفاقية أيضا التحديث للإصدار الأخير من تراك كير والمتوافق مع منصة “نفيس” للتعاملات التأمينية في المملكة العربية السعودية.

وقد شارك مدراء كل من مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية و”إنترسيستمز” في حفل

الشراكة الذي أقيم في مكتب “إنترسيستمز” بمدينة دبي الطبية.

ومنذ تأسيسها من قبل ولي العهد الراحل، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز، عالجت مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية التي تضم 510 سرير أكثر من 1,100,000 مريضاً من جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وتساعد الرعاية الفريدة التي يتلقاها المرضى في مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية على الشفاء السريع والشامل، وغالبا ما تمكنهم من استئناف حياتهم الكاملة والنشطة في مجتمعهم.

وتقدم المدينة خدمات جراحية وتأهيلية وداعمة وتعليمية وتوفر بيئة عمل ممتازة وآمنة لموظفيها. بالإضافة إلى ذلك، توفر المدينة أعلى مستويات الجودة من الرعاية الطبية لمرضاها، من خلال أطباء ومعالجون وممرضون ذوو خبرة عالية.

وساعد تطبيق النظام الموحد للسجلات الطبية الإلكترونية «تراك كير» من شركة «إنترسيستمز» المستشفى على تقديم خدمات الرعاية الصحية التي تتمحور حول تلبية احتياجات المريض، وتتماشي مع المعايير الدولية، ما مكنه من الحصول على شهادة إعادة اعتماد اللجنة الدولية المشتركة وتصنيف المستوى السادس لنظم اعتماد الملف الصحي الإلكتروني الخاص بالرعاية الصحية من جمعية نظم الإدارة ومعلومات الرعاية الصحية.

ومن خلال التطوير المستمر لقدراته السريرية الموحدة مع إدارة دورة الإيرادات، يوفر تراك كير لمقدمي الرعاية الطبية نظرة شاملة للمعلومات السريرية والإدارية والمالية لكل مريض في أي وقت مما يدعم الطاقم الطبي في المستشفى في عملية صنع القرار، مع خلق المزيد من الفرص لتقديم تجربة معززة للمرضى مع رحلة رعاية سلسة تقلل من أوقات الانتظار وتتجنب الاختبارات غير الضرورية.

من جانبه، أثنى الرئيس التنفيذي لمدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية، أ. عبد الله بن زرعة، على التعاون المستمر بين المنشأتين حيث قال: ” إن تمديد العقد لمدة خمس سنوات إضافية هو شهادة على العمل الجماعي والثقة بين فريقي عمل مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية وإنترسيستمز والتي بدورها تؤدي إلى رعاية أفضل للمرضى.” كما اضاف: ” إنترسيستمز لا تمثل شركة لتقنية المعلومات فحسب بل شريك يحسن الإنصات للمتطلبات التشغيلية في المستشفيات ويتفاعل معها”

وبهذه المناسبة، قال علي أبي رعد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط والهند لشركة إنترسيستمز: “يشرفنا أن نحتفل بمرور تسعة عشر عاما على الشراكة الناجحة بين مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية وشركة إنترسيستمز كما نفخر بالنجاح المستمر للمدينة”.

نبذة عن شركة إنترسيستمز

منذ تأسيسها في عام 1978، توفر شركة “إنترسيستمز” حلول البيانات المبتكرة للمؤسسات التي تنطوي طبيعة عملها على متطلبات معلوماتية مهمة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتمويل والعمليات اللوجستية وغيرها. تقدم منصات البيانات المعتمدة القائمة على الحوسبة السحابية حلولاً لمشكلات أنظمة التشغيل البيني والسرعة وقابلية التطوير للعديد من المؤسسات الكبرى حول العالم. كما تُعنى “إنترسيستمز” بتطوير ودعم إدارة البيانات في المستشفيات من خلال السجلات الطبية الإلكترونية التي أثبتت فعاليتها، بالإضافة إلى سجلات الرعاية الموحدة للأنظمة الصحية والحكومات والتي يتم توفيرها عبر مجموعة قوية من حلول دمج بيانات الرعاية الصحية. تلتزم الشركة بتحقيق أعلى مستويات من التميز من خلال تقديم حلول مبتكرة وتوفير الدعم المتواصل على مدار الساعة لعملائها وشركائها في أكثر من 80 دولة على مستوى العالم. وتمتلك “إنترسيستمز”، وهى شركة خاصة تتخذ من كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية مقراً رئيسياً لها، 25 مكتباً في مختلف أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: InterSystems.com

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