مدينة “تشنغدو” تستخدم حلول هواوي لوحدات مراكز البيانات لتنفيذ خطتها للتحوّل الرقمي والتنمية المستدامة

تشنغدو، الصين, 24 فبراير 2022/PRNewswire/ — في إطار تنفيذ مشروع متكامل يشمل إقامة “مركز بيانات وثلاث منصات ذكية”، تعمل شركة هواوي مع منطقة تشنغدو للتكنولوجيا الفائقة على بناء “مركز تشنغدو للحوسبة الذكية”؛ وهو منصة عالمية رائدة للحوسبة القائمة على الجيل التالي من تقنيات الذكاء الاصطناعي ستكون بمثابة الأساس لبناء عالم ذكي في المستقبل.

يتصدر تطوير مدينة تشنغدو، عاصمة مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين، قائمة أهداف الخطة الإستراتيجية التي اعتمدها مجلس الدولة الصيني في أكتوبر الماضي لتطوير دائرة تشنغدو- تشونغتشينغ الاقتصادية، والتي تستهدف تطوير العديد من القطاعات لتوفير خدمات عالمية المستوى، مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الإلكترونيات. ويُعدّ تطوير قطاع مراكز البيانات جزءًا لا يتجزأ من الجهود المبذولة في تحقيق التحوّل الرقمي الكامل في مدينة تشنغدو؛ والذي أسهم بالفعل في تخلص هذه المدينة من الغُبار الناجم عن الأنشطة الصناعية المنفّذة فيها وجعلها أكثر إشراقًا.

خلال العامين الماضيين، بدأت الصين في بناء جيل جديد من المناطق التجريبية الوطنية لتطوير الذكاء الاصطناعي الابتكاري في العديد من المدن، من بينها مدينة تشنغدو التي سيٌقام فيها مركزًا وطنيًا متكاملًا للبيانات الضخمة لتطوير دائرة تشنغدو- تشونغتشينغ الاقتصادية.

ولتخفيض معدّل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحقيق أهداف الحياد الكربوني وإقامة مرافق ذكية وصديقة للبيئة، يعتمد مركز تشنغدو للحوسبة الذكية في بنائه على حلول وحدات مراكز البيانات مسبقة الصنع التي توفرها شركة هواوي مثل حلول PowerPod ، و SmartLi ، و iCooling.

وتوفر مراكز البيانات المقامة بنظام الوحدات مسبقة الصنع حلًا مثاليًا للتغلب على التحديات التي تواجه تشييد مراكز البيانات التقليدية؛ حيث تُتيح طريقة بنائها -المماثلة لتركيب “مكعبات الليجو”- تبسيط إجراءات العمل الميداني، وتخفيض المدّة اللازمة لإتمام أعمال البناء بنسبة تزيد على 50%، وتقليل معدّل استهلاك الطاقة بنحو 40 مليون كيلوواط في الساعة لمدّة 10 سنوات؛ وهو ما يعادل تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 19000 طن وزراعة 26000 شجرة.

ومن خلال استخدام الوحدات مسبقة الصنع، يمكن التغلّب على مشكلة الغُبار الناجم عن أعمال بناء مراكز البيانات التقليدية، وتقليل كمية المخلفات الناتجة عن أعمال البناء بنسبة 80%. كما يُتيح استخدام هذه الوحدات وتقنيات البناء الذكية رؤية مناظر المدينة الطبيعية وجبالها المغطاة بالثلوج من مسافات بعيدة وتعزيز التنمية الخضراء منخفضة الكربون وعالية الجودة في هذه المدينة.

وفي المستقبل، ستكون قدرات الحوسبة المتكاملة القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي سيوفرها مركز تشنغدو للحوسبة الذكية مثل مياه المحيط التي تحمل آلاف السفن؛ حيث سيُتيح هذا المركز استخدام العديد من الحلول الذكية في مجموعة واسعة من القطاعات، وهو ما سيُسهم في بناء اقتصاد مزدهر ومستدام قائم على العلوم والتقنيات الحديثة ويوفر للمواطنين حياة كريمة تُلبي طموحاتهم في العيش في وئام مع الطبيعة.