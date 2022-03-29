‫مدربون من منصة DubaiPT يناقشون تأثير النباتية في اللياقة البدنية

DubaiPT المعروف كمنصة سهلة الاستخدام لمدربي اللياقة البدنية في دبي، يكسر الحواجز من خلال جعل خطط الوجبات النباتية أكثر سهولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 مارس، 2022 / PRNewswire / — باعتبارها منصة شاملة لربط بعض أفضل المدربين الشخصيين في دبي بعملائهم، فإن DubaiPT.com في مهمة لجعل التغذية النباتية أكثر سهولة مع تلبية وتجاوز أعلى معايير اللياقة البدنية في هذه الصناعة. يقدم DubaiPT هذا الربيع خطط وجبات نباتية مصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء، ومصممة خصيصا للسماح لهم بحصاد جميع فوائد روتين التمرين المنتظم.

خطط الوجبات النباتية تحسن صحتك وتزيد من نتائج تدريب اللياقة البدنية

أظهرت الأبحاث أن اتباع نظام غذائي نباتي مفيد لصحتك وفي النهاية نتائجك في صالة الألعاب الرياضية. يعلن مدربو اللياقة البدنية ذوو الخبرة من DubaiPT أنه يساعد على وقت تعافيك بعد الإصابة، أو حتى مع آلام العضلات بعد التمرين. يوصي مدربو خطط الوجبات الشهرية من DubaiPT ( dubaipt.com/meal-plans/ ) أن تحتوي على مستوى عال من مضادات الأكسدة، مما يساعد على تقليل الالتهاب في الجسم بشكل فعال.

المزيد والمزيد من الرياضيين ومدربي اللياقة البدنية في دبي يؤيدون النظام النباتي

تحدث العديد من الرياضيين المحترفين وشبه المحترفين بصراحة عن الفوائد التي حققها التخلص من اللحوم ومنتجات الألبان على أدائهم وحياتهم. على سبيل المثال، ذكرت بطلة التنس فينوس ويليامز ل Insider أن اتباع نظام غذائي نباتي حسن أدائها الرياضي وساعدها على التعامل بشكل أفضل مع مرض المناعة الذاتية الذي يؤثر على مفاصلها.

DubaiPT يساعدك على التوفيق بين التغذية والتدريبات الشخصية الخاصة بك

التخلي عن اللحوم يعني أيضا ملء نظامك الغذائي بمجموعة من الخضروات الملونة والحبوب الكاملة والدهون النباتية الصحية. عندما تمارس الرياضة، تكون عضلاتك متعطشة للوقود طوال اليوم، لذا فإن هذه الأطعمة الغنية بالمغذيات تساعدها على التجدد بسرعة أكبر. يوفر المدربون الشخصيون في DubaiPT للعملاء خطط وجبات لفقدان الوزن بشكل أسرع وأسهل بالإضافة إلى زيادة العضلات. تحسين صحتك العامة هو مجرد مكافأة إضافية!

تعرف على المزيد حول خطط الوجبات التي تقدمها منصة DubaiPT

يمكن لكل من المدربين الشخصيين والعملاء تلبية توقعاتهم باستخدام منصة DubaiPT ، المصممة لربطهم. بصرف النظر عن خطط الوجبات النباتية، يمكن لبعض مدربي اللياقة البدنية الأكثر شهرة في دبي تزويد كل عميل بنظام غذائي فردي يتوافق مع متطلباتهم وروتين التمرين. يقع DubaiPT في أبراج أرمادا، الطابق 19، دبي، ويمكنك الوصول إليها على هذا الرقم: +971 55 655 4507 .