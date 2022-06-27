‫محرك Petal Search يفوز بجائزة iF Award 2022، مما يشير إلى تفانيها في خدمة الجيل التالي من محركات البحث

شنتشن، الصين، 27 يونيو 2022 / PRNewswire / — تم الإعلان عن محرك Petal Search للفوز بجائزة iF DESIGN AWARD 2022 بموجب نظام تجربة المستخدم.

تأسست جائزة iF Design في عام 1953، وأصبحت رمزًا عالميًا للتصميم الممتاز، وتعد جائزة iF DESIGN AWARD السنوية واحدة من أعرق جوائز التصميم في جميع أنحاء العالم.

يسعى محرك Petal Search ، باعتباره أحد الفائزين بجائزة iF ، باستمرار لتحسين تجربة المستخدم من خلال الارتقاء المستمر بخدماته حتى يتمكن المستهلكون من الاستمتاع براحة رحلة البحث المخصصة لهم.

جعل تجربة البحث بديهية وفعالة

يمكن أن يكون التبديل بين التطبيقات ومحاولة العثور على معلومات محددة أمرًا شاقًا، مع العدد الهائل من التطبيقات المستخدمة في الوقت الحاضر. سعياً إلى معالجة المشكلة المتكررة هذه، صمم محرك Petal Search تجربة بحث شاملة لبناء اتصالات أفضل بين المستخدمين ومجموعة المعلومات المتوفرة على أجهزتهم.

وبدلاً من الاضطرار إلى فتح تطبيقات فردية، يمكن للمستخدمين ببساطة تنفيذ جميع مهامهم داخل تطبيق واحد؛ وذلك بفضل محرك Petal Search . كما يمكن للمستخدمين الوصول إلى الخدمات من مجموعة من مقدمي الخدمات المختلفين، من خلال تغطية أكثر من 20 قطاعًا، للعثور على كل ما يحتاجون إليه.

يفكر الكثيرون أيضًا في السفر مع إعادة فتح الحدود. كما يمكن للمستخدمين التخطيط لكل جانب من جوانب رحلتهم، باستخدام Petal Search . اعثر على أماكن مثيرة للاهتمام لزيارتها، واحجز رحلات الطيران والفنادق، وتحقق أيضًا من أحدث أحوال الطقس، كل ذلك باستخدام محرك Petal Search .

فهم كل فرد بمساعدة الذكاء الاصطناعي

يركز محرك Petal Search على الارتقاء المستمر بخدماتها حتى يتمكن المستهلكون من الاستمتاع براحة رحلة البحث المخصصة لهم.

بمساعدة تقنية الذكاء الاصطناعي، فإن محرك Petal Search قادر على فهم نوايا كل مستخدم بشكل أفضل وتزويده بتجربة بحث محسّنة. يجمع محرك Petal Search بين نتائج البحث على الجهاز والبحث عبر الإنترنت، بينما يوفر على المستخدمين مشكلة التبديل بين الصفحات للعثور على ما يبحثون عنه، من أجل تحسين كل حالة بحث.

مع استمرار المستخدمين في استخدام محرك Petal Search ، يبدأ محرك البحث في التعرف على العادات الفردية والاهتمامات وسياق الحياة اليومية لكل مستخدم. كما يتنبأ محرك Petal Search بعد ذلك بما سيبحث عنه كل فرد ويقدم توصيات خاصة به، بدءًا من التطبيقات والمواقع الإلكترونية والمهام القادمة التي يتم استخدامها بشكل متكرر.

ومن خلال عرض المحتوى التفاعلي والمرئي، يتيح محرك Petal Search للمستخدمين تحديد موقع المعلومات التي يبحثون عنها في بحر النتائج على الفور.

تشجيع الاستكشاف والاكتشاف

مع استمرار محرك Petal Search في فهم مستخدميه، يشجعهم محرك البحث على استكشاف واكتشاف النتائج التي تتجاوز توقعاتهم الأولية. قد يقدم ذلك اقتراحات مفيدة مثل المنتجات ذات الصلة بالعناصر التي يتسوقون من أجلها، أو محتوى مثير للاهتمام يتعلق بعمليات البحث السابقة. يُعد محرك Petal Search قادرًا على فهم اللغة الفريدة لكل مستخدم وتقديم نتائج من مزودين مختلفين.

وتعليقًا على الفوز، صرح قائد فريق تصميم تجربة المستخدم من Petal Search : “إننا نتشرف بالحصول على هذه الجائزة التي تشهد بالابتكار الذي قدمناه إلى محرك Petal Search ، مما يرفع من تجربة البحث الشاملة للمستهلكين على مستوى العالم. كما يلتزم فريق Petal Search بإدخال المزيد من التحسينات والتحديثات على النظام الأساسي لتحسين التجارب لمستخدمينا، بما في ذلك الميزات الجديدة والتصميمات والتدابير الأمنية”.

وبمساعدة استراتيجية 1+8+ N من هواوي لجميع السيناريوهات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، يقوم محرك Petal Search بإنشاء منصة مفتوحة وشاملة مع مجموعة واسعة من المحتوى والخدمات. وبالنظر إلى المستقبل، سيستمر محرك Petal Search في بذل جهد إضافي ليقدم لمستخدميه رحلة البحث المثلى والمتعة.

لتنزيل وتجربة محرك Petal Search ، يرجى زيارة: https://bit.ly/3rpGYGY