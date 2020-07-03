محافظة حضرموت اليمنية تستفيد من دعم البرنامج السعودي لقطاعات الصحة والتعليم والطاقة والمياه

حضرموت، اليمن، 3 يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — نسق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بصورة لصيقة مع السلطات في محافظة حضرموت اليمنية لتلبية احتياجات الخدمات العامة في المحافظة. ويقوم البرنامج بدعم محافظة حضرموت عبر سلسلة من مشاريع التنمية في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والمياه، كما يقوم بأعمال النظافة البيئية. وجاءت هذه المشاريع بعد الزيارات الميدانية التي قام بها المختصون في البرنامج لإعداد تقييم لاحتياجات التنمية عبر التشاور مع السلطات المحلية.

يقول مديرالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن فيحضرموت المهندس عبد الله باسليمان “البرنامج يحسن قطاع التعليم ببناء مدرستين جديدتين في المكلا وسيئون. هذا علاوة على تسليم 100 قارب صيد بمحركات خارجية لسكان المحافظة.”

في الآونة الأخيرة، وضعالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمنحجر الأساس لبناء مدرسة من 9 فصول دراسية فيسيئونعلى مساحة 1200 متر مربع من الأرض. وسيوفر المشروع، الذي يضم 162 طاولة ومقعدا دراسيا، و3 مكاتب إدارية، ومختبرا كيميائيا، وملعبا رياضيا، فرص التعلم لـ 330 طالبا وطالبة.

ولتعزيز السلامة العامة، أطلقالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ملة لمنع انتشاركوفيد-19في حضرموت في أبريل بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان وصندوق التنظيف والتحسين وصولا إلى أكثر من مليون مستفيد. وإضافة إلى دعم مركز العلاج الإقليمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا وزيادة الوعي العام، تضمن المشروع إجراءات التعقيم باستخدام معدات عالية الجودة لرش الكلور المخفف في الأسواق وأماكن التجمع. استمرت الحملة 30 يوم عمل وامتدت إلى 12 منطقة، باستخدام 150 عامل رش و50 مركبة نقل و50 مضخة رش.

قامالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بدعم القطاع الصحي في حضرموت من خلال تطوير المراكز الصحية وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية الطارئة في المناطق الريفية. وقد وفر البرنامج سيارات إسعاف لخمسة مستشفيات في مناطق الحجر والمكلا والعبر ثمود وسيئون.

قدم البرنامج 6 شاحنات مياه لسيئون لتلبية الاحتياجات العامة للمياه النظيفة وسلم 30,000 طن من مشتقات النفط (13000 طن من المازوت و 17000 طن من الديزل) إلى ميناء المكلا للحفاظ على تشغيل محطات الطاقة في حضرموت على مدار الساعة.

لخدمة السلامة في مطار سيئون، زود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن سيارة إسعاف مجهزة بجميع المعدات الطبية والمتنقلة، وكابينة معزولة لحماية المرضى، ونظام تكييف الهواء وأجهزة قياس ضغط الدم، وأسطوانة أكسجين، وجهاز شفط الصرف، وجهاز تنفس صناعي محمول، وجهاز مزيل الرجفان الخارجي التلقائي، وكرسي متحرك، وسريرا جوالا ونقالة.