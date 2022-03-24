‫مجموعة TBO تكشف عن علامة تجارية جديدة لتلبية احتياجات السفر العالمية

هوية جديدة للعلامة التجارية تركز على العملاء واسم وشعار جديدان تبرز جميعها نمو العلامة التجارية لتصبح منصة عالمية لتوزيع السفر

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 مارس 2022 /PRNewswire/ — كشفت مجموعة TBO، وهي منصة عالمية رائدة لتوزيع السفر تضم أكثر من مليون فندق على منصتها و100000 مشتري في أكثر من 110 دولة، عن المسمى الجديد لعلامتها التجارية الذي يركز على العملاء – TBO.COM وكذلك الشعار والعبارة الترويجية – «السفر المبسط.» (Travel Simplified).

بينما يستعد العالم لعودة الطلب على السفر، تختار شركة TBO.COM هوية مميزة جديدة ذات ألوان تعكس القيّم الأساسية للعلامة التجارية. ويمثل الوضع الجديد لحظة فارقة للعلامة التجارية التي تتطلع الشركة من خلال إلى تبسيط الأعمال المعقدة للسفر لكل من المشترين والمورّدين، من خلال تقديم مجموعة شاملة من منتجات وخدمات السفر على منصة واحدة.

وبداية من الشكل والمظهر الجديدين إلى التوسع في ما توفره من منتجات، تتطلع TBO.COM إلى مضاعفة جهودها لتلبية رغبات واحتياجات المشترين والمورّدين للسفر في ضوء ما يشهده العالم من تطور مستمر.

وتتوفر الآن مجموعة متنوعة من الفنادق والوجهات والباقات بأسعار تنافسية. ومن خلال تقديم الحوافز والمكافآت للقائمين بالحجز، يتم تقليل التكاليف والحد من التعقيدات ذات الصلة بينما يعمل التسعير الديناميكي وإتاحة 56 عملة والدفع عبر الحدود على تسهيل عمليات الحجز.

وعلاوة على ذلك، يمكن للمورّدين الوصول الفوري إلى أكثر من 100000 مشتري في أكثر من 110 دولة. ومن خلال الوصول إلى برنامج المكافآت TBO+، ومنصة تبادل المعرفة الممثلة في أكاديمية TBO، يمكن لشركاء التوريد بسهولة تحقيق أهدافهم التسويقية والترويج لعلاماتهم التجارية ووجهاتهم.

وبهذه المناسبة، قال غوراف باتناغار، المدير العام المشترك، TBO.COM: «يسعدنا تقديم هويتنا الجديدة كجزء من تطور العلامة التجارية لشركتنا. ونأمل أن يعزز شعار «السفر المبسط» الجديد مكانتنا كمنصة عالمية رائدة لتوزيع السفر وأن يزيد من نمو أعمال شركائنا».

وأضاف: «يتطلع المسافرون حول العالم الآن إلى تعظيم ما لديهم من وقت وتحقيق أقصى استفادة من تجربة سفرهم ككل. ومن خلال الجمع بين مزايا سهولة الاستخدام والراحة والسرعة، نركز على الربط بين المشترين والمورّدين وتبسيط منظومة السفر المعقدة من أجل توفير تجارب سفر أفضل للجميع».

ومن خلال العمل على توفير واحدة من أسهل منظومات الحجز، تهدف TBO.COM إلى أن تصبح شريكًا في السفر يبسط السفر للجميع، ويقدم تجارب ممتعة لا تُنسى في جميع أنحاء العالم.