مجموعة Seed تدمج أبيجاي للتعليم كشريك استراتيجي 

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 نوفمبر، 2022 /PRNewswire/ — تعاونت مجموعة سييد، وهي شركة تابعة للمكتب الخاص للشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم، مع واحدة من أفضل المجموعات التعليمية في العالم، أبيجاي للتعليم– الانتماء إلى مجموعة أبيجاي ستيا وسفران، لتعزيز التميز في التعليم والممارسات التعليمية المبتكرة.

تتمتع أبيجاي للتعليم بإرث يمتد لأكثر من خمسة عقود من توفير التعليم المبني على القيم الإنسانية والابتكار مع الخريجين في جميع أنحاء العالم. وكجزء من الرؤية الاستراتيجية للتوسع، ستجلب المجموعة علامتها التجارية وخدماتها التعليمية الشهيرة إلى الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط لخدمة المجتمع والنظام البيئي.

ستساعد مجموعة سييد أبيجاي للتعليم من خلال كونها شريكها المحلي لتعزيز التعاون طويل الأجل، ودخول السوق مع وضع القوة، وإقامة شراكات استراتيجية على أعلى مستوى. وستكون الشراكة بمثابة نقطة انطلاق لكلا الشريكين لتبني قضية التعليم في هذا الجزء من العالم.

وقال هشام القرق، المدير التنفيذي لمجموعة سييد والمكتب الخاص للشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم: “التعليم هو الركيزة التي تزدهر عليها الصناعات. وهي تشكل أساس القوى العاملة، ومؤسسة بارزة مثل أبيجاي للتعليم ترعى هذه القوى العاملة بالقيم الصحيحة والأساس الأكاديمي. لطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤيدة لجودة التعليم، كما أن انضمام أبيجاي للتعليم كشريك استراتيجي يعزز إيماننا بنظام التعليم الجيد والإمكانات التي يحملها لتشكيل المستقبل. ونحن نتطلع إلى رحلة مثمرة معهم”.

يتمثل الهدف الشامل لأبيجاي للتعليم في إنشاء مجتمع تعليمي عالمي من الأفراد ذوي الضمير الذين يتمتعون بمواهب فكرية وفنية ومهنية متطورة وإحساس عالٍ بالهدف.

الدكتور ستيا بول، صناعي بارز، ومعلم، ورائد خيري، ومقاتل من أجل الحرية، وهو مصدر إلهام لجميع مؤسسات التعليم في أبيجاي. كانت أبيجاي للتعليم اسمًا رائدًا في قطاع التعليم لأكثر من 50 عامًا. وهي تضم حاليًا 26 معهدًا يقدم تعليمًا من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر و85 دورة دراسية للخريجين والطلاب الجامعيين. ولديها هيئة طلابية تضم أكثر من 40 ألف طالب، يرعاها حوالي 2500 معلم. ولديها أكثر من 65,000 خريج في جميع أنحاء العالم. في أبيجاي للتعليم، تقوم السيدة سوشما بول بيرليا، ابنة الدكتور ستيا بول، بنقل إرث التميز التعليمي.

وقالت سوشما بول برليا، رئيسة شركة أبيجاي للتعليم، “إن شعار شركة أبيجاي للتعليم”التحلق عاليًا” يعكس أن السماء لا حدود لها في السعي لتحقيق التميز. نحن متحمسون لشراكتنا مع المكتب الخاص للشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم (مجموعة سييد) لجلب أبيجاي للتعليم إلى الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط. نحن سعداء للعب دور في جعل الرؤية الكبرى لدبي والإمارات العربية المتحدة حقيقة واقعة من خلال مساعدة الطلاب على تحقيق إمكاناتهم الكاملة مع القيم الإنسانية والقيادة.”

تعد مجموعة سييد قوة بارزة في مجالات التكنولوجيا والرعاية الصحية والضيافة والاتصالات السلكية واللاسلكية في الشرق الأوسط. على مدى السنوات الـ 20 الماضية، شكلت تحالفات استراتيجية ناجحة مع الشركات العالمية الرائدة التي تمثل مناطق متنوعة لتسريع دخول السوق المستدام والوجود داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

حول أبيجاي للتعليم

تعد أبيجاي للتعليم واحدة من أكثر مجموعات التعليم شهرة وسمعة، مع تراث غني يمتد لأكثر من 50 عامًا من توفير علامة تعليمية فريدة من نوعها رعت أجيالًا من المتعلمين. وهي جزء من مجموعة أبيجاي ستيا وسفران الشهيرة، وتمتلك وتدير 26 مؤسسة تعليمية في جميع أنحاء التعليم الأساسي والثانوي. وتعد أبيجاي للتعليم هي المتلقي الفخور بالعديد من الاعترافات والجوائز لمساهمته المثالية والهائلة في التعليم. فاليوم، تضم عائلة أبيجاي أكثر من 40000 طالب، وأكثر من 65000 خريج على مستوى العالم، و2500 عضو من أعضاء هيئة التدريس. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https://www.apeejay. edu/.

حول مجموعة سييد

على مدى السنوات الـ 20 الماضية، شكلت مجموعة سييد تحالفات استراتيجية مع شركات عالمية رائدة تمثل مناطق وصناعات متنوعة. وقد عززت هذه الشركات مصالحها وأهدافها التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الدعم والقاعدة القوية للروابط الإقليمية لمجموعة سييد. يتمثل هدف المجموعة في إنشاء شراكات مفيدة للطرفين مع المنظمات متعددة الجنسيات وتسريع دخولها المستدام إلى السوق ووجودها داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كانت مجموعة سييد نقطة رئيسية في نجاح جميع شركائها في المنطقة، مما ساعدهم على الوصول إلى عملائهم المستهدفين وتسريع أعمالهم. تم إنشاء المكتب الخاص من قبل الشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم للاستثمار مباشرة في أو مساعدة فرص العمل المحتملة في المنطقة، والتي تفي بمعايير المكتب الخاص. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.seedgroup.com.

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للتواصل الإعلامي مع أبيجاي للتعليم

أشوتوش بانوار

ashutosh.panwar@apeejay.edu

الاتصال الإعلامي لمجموعة سييد

نوماري جين لاكسامانا

97143252444+

jean@seedgroup.com