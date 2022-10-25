‫مجموعة Lucid ترقي فيصل سلطان لمنصب نائب الرئيس والمدير العام لشركة Lucid بالشرق الأوسط مع افتتاح أول استوديو لها في الرياض، المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022 / PRNewswire / — تضع مجموعة Lucid معايير جديدة مع السيارة الكهربائية الأطول مدى والأسرع شحنًا في السوق مع Lucid Air الحائزة على جوائز، كما أعلنت اليوم عن ترقية فيصل سلطان إلى منصب نائب الرئيس والمدير العام لشركة Lucid بالشرق الأوسط، والذي يقدم التقارير مباشرة إلى بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التكنولوجيا لشركة Lucid . انضم السيد سلطان إلى Lucid في عام 2019، ومنذ ذلك الحين قاد مبادرات رئيسية للشركة في المنطقة، بما في ذلك توجيه عقد بناء المصنع في المملكة العربية السعودية، وتطوير خطط المبيعات والخدمة، والتفاوض بشأن شراء أسطول يصل إلى 000 100 مركبة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية على مدى عشر سنوات، وإدارة العلاقات مع الشركاء الرئيسيين والموردين والمسؤولين الحكوميين، وقيادة افتتاح أول استوديو للشركة في الشرق الأوسط هذا الأسبوع في الرياض.

قال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي رئيس قسم التكنولوجيا بشركة Lucid : “مع افتتاحنا أول استوديو للبيع بالتجزئة لشركة Lucid هنا في الرياض، يسعدني الإعلان عن ترقية فيصل سلطان إلى منصب نائب الرئيس والمدير العام لشركة Lucid الشرق الأوسط”. “مهمتنا هي إلهام تبني الطاقة المستدامة من خلال إنشاء أكثر السيارات الكهربائية جاذبية في العالم، والشرق الأوسط منطقة استراتيجية في تحقيق هذه المهمة، لكل من التصنيع والتجزئة. وهذا يتطلب معرفة عميقة بالمنطقة إلى جانب الفطنة التجارية، ونحن محظوظون للغاية لأن فيصل يقود فريقنا هنا في الشرق الأوسط “.

يتمتع السيد سلطان بخبرة 23 عامًا في مجال السيارات مع Lucid و Industrial Clusters و FCA و Magna و Ford و GM ، حيث شغل مناصب قيادية تشمل التطوير الصناعي والتصنيع والعمليات والهندسة وإدارة البرامج. كما أن لديه خبرة عالمية تمتد عبر أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا وأستراليا.

قبل انضمامه إلى Lucid ، عمل فيصل في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، كمدير أول لقطاع صناعة السيارات في المجمعات الصناعية. حيث قام بقيادة الفريق الذي طور ونفذ سياسة تطوير السيارات لتوطين صناعتها في البلاد، وكذلك تطوير سلسلة التوريد وقدرات الموارد البشرية. فيصل حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من معهد نيويورك للتكنولوجيا وماجستير في هندسة السيارات من جامعة لورانس Lawrence التكنولوجية.

حول مجموعة Lucid تتمثل مهمة Lucid في إلهام اعتماد الطاقة المستدامة من خلال إنشاء تقنيات متقدمة والسيارات الكهربائية الفاخرة الأكثر جاذبية التي تتمحور حول التجربة الإنسانية. أول سيارة للشركة، Lucid Air، هي سيارة سيدان فاخرة حديثة مع تصميم مستوحى من كاليفورنيا يتميز بمساحة داخلية فاخرة كاملة الحجم في بصمة خارجية متوسطة الحجم. تتميز سيارة Lucid Air Grand Touring بقوة 819 حصانًا ومدى يقدر بنحو 830 كيلومترًا. ويجري حاليًا تسليم العملاء Lucid Air، التي يتم إنتاجها في مصنع Lucid في كازا غراندي، أريزونا.

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إبراهيم عنبتاوي، مجموعة Brunswick : LucidKSA@brunswickgroup.com

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