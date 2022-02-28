‫مجموعة Equiti  تُعين مارتا إيلباك  المديرة السابقة لقسم الموارد البشرية بشركة Deliveroo ، كرئيسة عالمية للموارد البشرية في المجموعة

تمتلك مارتا خبرة واسعة النطاق في إدارة الموارد البشرية بعد أن عملت في قسم الموارد البشرية في العديد من الشركات في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. انضمت إلى Equiti بعدما عملت كرئيسة لقسم االموارد البشرية في tech unicorn Deliveroo. وكانت مسؤولة بشكل أساسي عن توسيع الأعمال والتصميم التنظيمي وتقييم المواهب وبرامج تطوير الموظفين. كما أدارت عملية إعادة تصميم رئيسية لعمليات وأنظمة الموارد البشرية في الشرق الأوسط استعدادًا للاكتتاب العام للشركة في أبريل 2021.

قال إسكندر نجار، الرئيس التنفيذي لمجموعة Equiti: “يسعدني جدًا أن أرحب بمارتا ومتحمس بشأن المبادرات التي ستقدمها إلىمجموعة Equiti.إنني أتطلع إلى مساهمة مارتا في أدائنا وثقافتنا في تقديم الخدمات، والتوسع المستمر لمكاتبنا وموظفينا، فضلاً عن نمو مبادرات تطوير المواهب وإدارتها “.

قالت مارتا إيلباك، الرئيس العالمي للموارد البشرية: “لقد تأثرت كثيرا بالطاقة والانفتاح الذي تتمتع به الإدارة والموظفين في Equiti. هدفي هو دفع أجندة الموارد البشرية للشركة بشغف نحو أهداف متقدمة ، وتطوير فرص التقدم الوظيفي وإنشاء مكان رائع للعمل قائم على النزاهة والشفافية وأفضل معايير الموارد البشرية العالمية.

مارتا حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية ودبلوم في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة فوبرتال في ألمانيا.

خلفت نايجل هولمز الذي شغل بنجاح منصب الرئيس العالمي للموارد البشرية منذ إنشاءمجموعة Equiti في أوائل عام 2017.

عن مجموعة Equiti

Equiti Group Ltd هي الشركة الأم لبعض العلامات التجارية الأكثر تقدمًا في مجال الفوركس وعقود الفروقات ومزودي السمسرة الرئيسيين في هذه الصناعة. مع أكثر من 400 موظف عالمي وخدمة عملاء 24/6 ، توفر Equiti للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمات الوساطة الفردية والشركات والمؤسسات عبر مختلف الشركات التابعة والشركات التابعة.

تشمل البصمة العالمية لمجموعة Equiti مكاتب محلية في أوروبا والشرق الأوسط والأمريكيتين وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وتوفر الدعم التجاري والخدمات على منصات التداول الرائدة في العالم MT4 و MT5.

تشمل الكيانات الخاضعة للتنظيم داخلمجموعة Equiti شركة Equiti Capital UK Ltd الخاضعة لرقابة هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة ، Equiti Group Limited Jordan ، المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية الأردنية ، EGM Futures DMCC ، منظمة ومرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية ، EGM Securities Ltd الخاضعة للتنظيم. ومرخصة من هيئة أسواق رأس المال الكينية ، Equiti Brokerage (Seychelles) Limited المرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشيل و Equiti AM CJSC ، المرخصة من قبل البنك المركزي لأرمينيا.

صورة فوتوغرافية

– https://mma.prnewswire.com/ media/1755692/Equiti_Group_ Marta_Ilbak.jpg

للمزيد من المعلومات

media@equiti.com, +971 52 234 9046