مجموعة ميديا تعزز الشراكة مع فريق مانشستر سيتي العالمي

تضيف الشركة الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية العالمية المزيد من العناصر القيمة عالية الوضوح وتعزز عروضها التجريبية والمحتوى المقدم لمُشجعي كرة القدم.

مانشستر، إنجلترا – Media OutReach – 21 أكتوبر: أعلنت اليوم كلٍ من مجموعة ميديا وفريق مانشستر سيتي التوسع في شراكتهما العالمية والتي بدأت في يناير 2020. خلال هذه الشراكة، أنتجت ميديا محتوى رقمي جاذبًا للانتباه، والذي لاقى شعبية كبيرة بين مُشجعي فريق مانشستر سيتي حول العالم. كان الأبرز من بينها تحدي #MideaHomeChallenge حيث أبقت المُشجعين مستمتعين أثناء فترة الإغلاق عندما تحدى العديد من لاعبي فريق مانشستر مُشجعيهم لإبراز مهاراتهم الكروية متفاعلين مع أجهزتهم المنزلية بطريقة فريدة.

ومن بينها أيضًا حملة #WorldClass Awards جوائز ميديا العالمية التي احتفلت بنادي السيتي وخاصة أداء اللاعبين #WorldClass خلال موسم 2020/21. استقطب عرض جوائز ميديا المبتكر، والذي أداره أسطورتي السيتي بول ديكوف وشون رايت فيليبس، الملايين من المشاهدات والمشاركات من مُشجعي الفريق عندما تم التصويت على تسع كؤوس مختلفة للـ#WorldClass، ومنحت فيما بعد للاعبيهم المفضلين من فريق السيتي.

خلال هذا الموسم، وبالتعاون مع نظام العرض LED الجديد من الدرجة الأولى والرائد عالميًا من مستويين في استاد الاتحاد، أصبحت تملك ميديا الآن 12 موضع LED في كل مباراة لنادي مانشستر سيتي يلعبها على أرضه لتعرض من خلالها مجموعتها الواسعة من الأجهزة المنزلية الذكية من جميع الفئات.

“لاتزال رؤية ميديا العالمية ضئيلة نسيبًا مقارنة بطموحنا شراكتنا من مانشستر سيتي – والذي توج كأفضل فريق رياضي مُبدع حول العالم واتباع فلسفتهم للجمع بين طريقة لعبٍ كرة قدم الأكثر جاذبية للمشاهدة مع نتيجة تتسم بالنجاح – تمنحنا رؤية عالمية عظيمة وشريكاً تجاريًا يشاركنا نفس الطموحات العالية نحو المستقبل”. حسبما ذكر إريك وانج، نائب رئيس مجموعة ميديا ورئيس والمدير التنفيذي لقسم الأعمال الدولية لمجموعة ميديا

“هناك 55،000 مشجع في الملعب، لكن الملايين من مشجعي مانشستر سيتي من بين 3.5 مليار مشجع لكرة القدم في جميع أنحاء العالم يشاهدون على التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي في المنزل – والمنزل هو المكان الذي نحن فيه. من ثم، يسعدنا في ميديا أن نظهر التزامنا وطموحاتنا للملايين والمليارات من المشجعين الذين يستمتعون بكرة القدم من منازلهم”. استطرد وانج.

“لقد أصبحت شراكة مانشستر سيتي مع ميديا أكثر نجاحًا وثقةً ويسعدنا أن نزيد من توطيد علاقتنا. أظهرت مجموعة ميديا تفهمًا كبيرًا في كيفية التفاعل مع جماهير السيتي حول العالم عن طريق إنتاجها لبعض من أقوى محتوى الوسائط الاجتماعية أداءً في المواسم الأخيرة ونتطلع حاليًا لتوسيع هذه الشراكة لتشمل التوعية المجتمعية ومزيد من تكامل المنتجات الذكية”، حسبما ذكر رويل دي فريس، مدير العمليات في مجموعة سيتي لكرة القدم.

ذكر السيد سوبرات سينغ، المدير التنفيذي لمجموعة ميديا في منطقة الشرق الأوسط قوله: “لقد ساهمت شراكتنا مع نادي مانشستر سيتي في التشجيع على نشر الوعي الإيجابي والتعريف بأهمية العلامة التجارية، والذي يستهدف فئة عمرية أصغر سناً وأكثر تأثيرًا. لقد أتاح شراء إمارة أبوظبي لنادي مانشستر سيتي سهولة الدخول في سوق الشرق الأوسط وتأمين مكان راسخ لهم في المنطقة، وهو أمر الذي نسعى أيضًا إلى تحقيقه في مجموعة ميديا. لقد جمعنا اهتمامنا المشترك في العمل معًا لتقديم علامات تجارية عائلية في منطقة دول الخليج وإطلاق العديد من الحملات التسويقية المتطورة، وتحفيز الوعي الإيجابي بالعلامة التجارية لجميع الأطراف المعنية”، حسبما صرح السيد/ سوبرات سينغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميديا في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية.

كما ستتوسع مجموعة ميديا في علاقتها للمساعدة على دعم المجتمع من خلال الشراكة مع برنامج “مجموعة سيتي في المجتمعات” الشهير التابع لنادي مانشستر سيتي، لاستكشاف الطرق المناسبة لمجابهة التحديات الاجتماعية. وخلال الأشهر المقبلة، سيعمل النادي أيضًا على دمج الأجهزة المنزلية الذكية من مجموعة ميديا الرائدة في جميع أنحاء حرم الاتحاد لتوفير منشآت رياضية متطورة للاعبين والمشجعين على حدٍ سواء.

بالإضافة إلى الالتزام مع فريق مانشستر سيتي للرجال، تعتبر ميديا هي أيضًا الشريك العالمي الحصري للأجهزة المنزلية والأجهزة المنزلية المعمرة وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء لفريق مانشستر سيتي للسيدات وشريك رئيسي للنادي الشقيق لمانشستر سيتي، نادي نيويورك سيتي الذي يلعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

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للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

براندو براندستيتر

رئيس العلامات التجارية العالمية والاتصالات

مجموعة ميديا – قسم الأعمال الدولية

Brando.Brandstaeter@Midea.com

ستيفاني بورثويك

رئيس العلاقات العامة

مجموعة سيتي لكرة القدم

stephanie.borthwick@cityfootball.com

نبذة عن نادي مانشستر سيتي لكرة القدم

نادي مانشستر سيتي لكرة القدم هو نادي من الدوري الإنجليزي الممتاز تأسس في العام 1880 باسم نادي سان مارك ويست غورتون. ثمّ أصبح نادي مانشستر سيتي رسميًا في عام 1894 ومنذ ذلك الحين، فاز بكأس الكؤوس الأوروبية وسبعة ألقاب لبطولة الدوري، بما في ذلك خمسة ألقاب للدوري الممتاز (2012، 2014، 2018، 2019، 2021) وستة كؤوس الاتحاد الإنجليزي. ويعد مانشستر سيتي إف سي هو واحد من أحد عشر ناديًا تشكّل مجموعة السيتي لكرة القدم ويعد نادي نيويورك سيتي وملبورن سيتي من بين الأندية الشقيقة.

تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، أحد أكثر المدربين تتويجًا في كرة القدم العالمية، يلعب النادي مبارياته المحلية ودوري أبطال أوروبا UEFA على ملعب الاتحاد، وهو ملعب مذهل يضم 55000 مقعدًا اعتبرتها مجموعة سيتي مقرًا لها منذ عام 2003. اليوم، يستقر الملعب في حرم الاتحاد الأوسع نطاقًا، والذي يشمل أيضًا أكاديمية السيتي لكرة القدم، وهي منشأة تدريب على الأداء وتطوير الشباب تقع في قلب شرق مانشستر. وتضم أكاديمية سيتي لكرة القدم ملعبًا أكاديميًا يتسع لـ7000 مشجع، وهي أيضًا المكان الذي يتدرب فيه نادي مانشستر سيتي لكرة القدم السيدات وفرقة تطوير النخبة يوميًا ويلعبان مبارياتهما التنافسية على أرضهما.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.mancity.com.

نبذة عن ميديا ومجموعة ميديا

ميديا هي واحدة من أكثر من 10 علامات تجارية في مجال الأجهزة المنزلية لمجموعة ميديا – وهي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا العالية احتلت المرتبة رقم #288 حسب تصنيف Global Fortune 500 لعام 2021. تتجاوز أعمال مجموعة ميديا الأجهزة المنزلية وتشتمل على خمس ركائز للأعمال وهي: المنزل الذكي والكهروميكانيكية وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وتكنولوجيات البناء الروبوتات والأتمتة، إضافة إلى الابتكار الرقمي. تسعى جميع شركات مجموعة ميديا جاهدة من أجل عقيدة واحدة: #HumanizingTechnology.

تقدم العلامة التجارية ميديا للأجهزة المنزلية واحدة من أكثر مجموعات المنتجات المتكاملة في العالم في صناعة الأجهزة المنزلية، وتتخصص في معالجة الهواء (حلول تكييف الهواء التجارية والسكنية)، والتبريد، والغسيل، وأدوات المطبخ والطهي الكبيرة، وأجهزة المطبخ الصغيرة، وأجهزة المياه، والعناية بالأرضيات.

تؤمن ميديا بتوفير حلول “ودية بشكل مدهش” من خلال اعتماد نهج يركز على المستهلك وحل المشكلات. وتجاوز الحدود استعدادا للمستقبل، والاستكشاف والاختراع باستمرار لتلبية الطلب المتغير باستمرار لعملائنا.

تعد شركة ميديا، من بين الآخرين، العلامة التجارية رقم 1 في العالم لمعالجة الهواء [1]، والعلامة التجارية رقم 1المتخصصة في تصنيع أجهزة الطهي الصغيرة [2] والعلامة التجارية رقم 1 في العالم المتخصصة في تبريد الهواء[3]، والعلامة التجارية رقم 1 المتخصصة في مراوح التبريد [4]، والعلامة التجارية رقم 1 المتخصصة في قدور الأرز [5].

وبفضل مراكز مجموعة ميديا البالغ عددها 34 والمنتشرة عالميًا وتشغيل أكثر من 150.000 موظف في أكثر من 200 دولة ومنطقة، حققت مجموعة ميديا إيرادات سنوية تزيد عن 41.4 مليار دولار أمريكي في عام 2020. ونتيجة لمراكز ميديا للابتكار البالغ عددها 28 حول العالم والالتزام القوي بالبحث والتطوير التابع لمجموعة ميديا، فقد حازت على أكثر من 62000 براءة اختراع معتمدة حتى يومنا الحالي .

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

https://www.midea.com

https://www.midea-group.com/Our-Businesses/home-appliances/midea

https://www.midea-group.com/newsRoom/News/MIDEA-BOOSTS-GLOBAL-MANCHESTER-CITY-PARTNERSHIP

[1] “Midea – World’s No.1 Air Treatment Brand”

المصدر:“Euromonitor International (Shanghai) Limited;

Consumer Appliances 21ed, retail volume sales in units, 2020 data”

[2] ”Midea – World’s No.1 Small Cooking Appliances Brand”

المصدر:“Euromonitor International (Shanghai) Limited;

Consumer Appliances 21ed, retail volume sales in units, 2020 data”

[3] “Midea – World’s No.1 Air Coolers Brand”

المصدر:“Euromonitor International (Shanghai) Limited;

Consumer Appliances 21ed, retail volume sales in units, 2020 data”

[4] “Midea – World’s No.1 Cooling Fans Brand”

المصدر:“Euromonitor International (Shanghai) Limited;

Consumer Appliances 21ed, retail volume sales in units, 2020 data”

[5] “Midea – World’s No.1 Rice Cookers Brand”

المصدر:“Euromonitor International (Shanghai) Limited;

Consumer Appliances 21ed, retail volume sales in units, 2020 data”