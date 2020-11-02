مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات تحصل على لقب بطل دراسة الجودة الأولية من جي دي باور للعلامة التجارية الصينية لمدة ثماني سنوات متتالية

قوانغتشو، الصين، 2 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — نشرت شركة جي دي باور (J.D. Power) مؤخرًا تقرير دراسة الجودة الأولية في الصين لعام 2020 (IQS)، وبصفتها هيئة دراسة استقصائية مستقلة، فإنها توفر للعملاء مرجعًا موثوقًا لشراء السيارات. في هذا التقرير، اُختيرت مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات (GAC MOTOR – جي أيه سي موتور) كبطلة العلامة التجارية الصينية لمدة ثماني سنوات متتالية، حيث احتلت موديلاتها من سيارات الدفع الرباعي و GS3 (سيارة دفع رباعي متعددة الاستخدامات للكومباكت)، والموديل متعدد الأغراض (MPV) وموديل GN6 المرتبة الأولى والثانية على التوالي في فئتها.

كما تُعرف شركة جي دي باور باستقلاليتها وموضوعيتها كواحدة من أكثر المؤسسات احترافًا وموثوقية لرؤى المستهلك وأبحاث السوق. تغطي دراسة الجودة الأولية في الصين لعام 2020 (IQS) عدد 241 موديل من 57 علامة تجارية، وتحدد 218 إصدارًا للجودة الأولية، وتسجيل 32,536 تعليقًا من المستخدمين، وتعرض ثقة وموثوقية العلامة التجارية.

لقد أثبتت ثماني سنوات متتالية من تميز التجارية في الصين جودة مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات المستقرة والموثوقة، على النحو المعترف به من قبل الأسواق والهيئات.

لقد كانت مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات تتحكم بقوة في جودة السيارة وموثوقيتها من جميع الجوانب وتحسين التصميمات التفصيلية لكل طراز. وهذا العام، أطلقت مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات مشروع بنك البيانات الكمية (QDR)، أي الجودة العالية والمتانة العالية والموثوقية العالية، واعتبرته مؤشرًا شاملاً لجودة المنتج وتحسين معايير المتانة والجودة، ويضمن باستمرار الجودة العالية للعملاء.

يُجهز نظام مراقبة الجودة المتميز وسلسلة التوريد كل موديل بجودة غير عادية. يحتل موديل GS3 (سيارة دفع رباعي متعددة الاستخدامات للكومباكت) المرتبة الأولى في فئة سيارات الدفع الرباعي الصغيرة في أبحاث الجودة الأولية (IQS) من شركة جي دي باور، مع جودة المنتج المعترف بها من قبل المؤسسات المرموقة. ولأنها واحدة من أكثر الشركات تحقيقًا لأفضل معدلات المبيعات في العالم، يقدم موديل GS3 للعملاء حلاً للتنقل عالي التقنية وعالي الجودة بمظهرها الأنيق والعصري، والتصميم الداخلي عالي التقنية، وتجربة القيادة والتحكم المريحة التي يفضلها المستهلكون على نطاق واسع من جميع أنحاء العالم.

وكان قد اُعترف من قِبَل جي دي باور بتميز ولمعان موديل آخر وهو GN6 الذي احتلت المرتبة الثانية في قائمة المركبات متعدد الأغراض متوسطة الحجم. كما يجمع موديل GN6 بين الجودة والموضة والسعة والراحة والذكاء والسلامة، وهو الخيار الأفضل لاستقبال الأعمال الراقية ومناسب للترفيه العائلي ويلبي الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين.

وفي الوقت الحاضر، توسعت مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات وصولًا إلى 26 دولة ومنطقة حول العالم، حيث قامت ببناء شبكات المبيعات والخدمات بشكل مبدئي. على الرغم من التأثير المستمر للوباء، فقد نمت مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات عكس الاتجاه الصناعي وأظهرت زخمًا قويًا للتطور المطرد.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1323994/GAC_MOTOR.jpg