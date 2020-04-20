مجموعة فيتيل تساعد ملايين العملاء في الدول النامية على البقاء مرتبطين بالإنترنت خلال أزمة كورونا

الشركات الأعضاء في مجموعة فيتيل تساعد ملايين العملاء في جميع أنحاء العالم على البقاء مرتبطين بالإنترنت عبر فترة الوباء

خصومات رسوم الخدمات، والمجموعات التعليمية والتحويلات المالية المجانبة هي بعض الحلول

هانوي، فيتنام، 20 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — في وقت تقيد فيه البلدان حركة أو تنصح فيه مواطنيها بالبقاء في منازلهم من أجل تقليل تأثير الوباء، يعتمد الناس بصورة أكبر من أي وقت مضى على ارتباطهم بالإنترنت من أجل العمل أو التعليم.

ولتخفيف العبء المالي على العملاء، تقدم الشركات الأعضاء فيفيتيلخدمات الاتصالات برسوم منخفضة للغاية. ناتكوم تضاعف ثلاث مرات عرض النطاق الترددي لشبكة الإنترنت للهاتف الثابت لمواطني هاييتي دون تغيير السعر. وفي بيرو، ضاعفت بيتيلالنطاق الترددي للإنترنت المتاحة للمستخدمين الحاليين وقدمت سعة بيانات بـ1 غيغابت كهدية لـ 3.6 مليون عميل. وتقوم يونيتل بتخفيض رسوم خدمات البيانات بنسبة 40٪ للعملاء في لاوس.

التعليم عن بعد هو أيضًا مجال تقدم فيهفيتيلالدعم الذي تشتد الحاجة إليه. ميتفون – المشروع الشريك لفيتيلفي كمبوديا – توفر اتصالات إنترنتية مجانية لبوابات التعليم في البلاد. كما تقومميتفونبتخفيض رسوم الإنترنت إلى النصف لأكثر من 2000 طالب حتى أيار/مايو. في موزمبيق، تخططموفيتيللتوفير حزم بيانات خاصة للطلاب مما يتيح الوصول المجاني إلى المواد الدراسية الرسمية على الإنترنت.

كما تقوم شركات مجموعةفيتيلبالترويج لاستخدام النقود / المحفظة عبر الهاتف المحمول لتجنب الحاجة إلى الذهاب إلى البنك. رفعتموفيتيلالحد الأقصى اليومي لتحويل الأموال وخفضت رسوم التحويل المالي، مما شجع الناس على الدفع والتحويل بأمان من المنزل. في لاوس، تعاونت شركةستار تيكمع شركةالصليب الأحمر لاوس لجمع الأموال باستخدام تطبيق الشركة u-money للشركة مع التنازل عن جميع رسوم التحويل. توفرميتفونفي كمبوديا خدمة تحويل الأموال من محفظة إلى أخرى.

وقال دو مانه هونغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيتيل العالمية: “على الرغم من تحديات الوباء، فإننا نضع دائمًا في اعتبارنا مسؤوليتنا لمساعدة الناس والحكومات في البلدان التي لدينا استثمار فيها. نحن نلتزم بتقديم خدمات عالية الجودة وتقنيات للناس في المناطق المتضررة بأسعار تفضيلية أو حتى مجانية إذا لزم الأمر.”

نبذة حول شركة فيتيل

مجموعة فيتيل هي شركة دولية مقرها في هانوي، فيتنام. المجموعة لديها استثمارات في 11 دولة في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. لدىفيتيلخمسة خطوط أعمال تشمل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ البحث وتصنيع المعدات الإلكترونية والاتصالات السلكية واللاسلكية؛ صناعة الدفاع؛ الأمن السيبراني والخدمات الرقمية. فيتيل تليكوم، وهي عضو في مجموعةفيتيل، هي أكبر مزود لخدمات الاتصالات في فيتنام.