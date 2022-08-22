مجموعة غرب إفريقيا للغاز الطبيعي المسال تؤمن تمويلًا جسريًا لمحطة استيراد الغاز الطبيعي المسال في غينيا

ويستلاك فيلاج، كاليفورنيا، 22 غشت/آب 2022 / PRNewswire / — أعلنت مجموعة غرب إفريقيا للغاز الطبيعي المسال ( WALNG ) اليوم إغلاقها لجولة تمويل أسهم مع مجموعة مستثمرين مقرها في الولايات المتحدة.

وقالت السفيرة السابقة باتريشيا مولر، رئيسة WALNG : “يسعدنا استكمال هذا الاستثمار الذي يوفر لنا الموارد المالية اللازمة لتمويل أنشطتنا التشغيلية بينما نضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيات الشراء طويلة الأجل مع شركات التعدين في غينيا”. وأضافت السيدة مولر: “يمنحنا هذا التمويل أيضًا قدرًا أكبر من المرونة بينما نتفاوض مع الشركاء الاستراتيجيين والماليين المحتملين الذين أبدوا اهتمامًا قويًا بالمشاركة في مشروع غينيا للغاز الطبيعي المسال التحويلي”.

تعد غينيا موطنًا لبعض من أكثر الموارد الطبيعية وفرة في العالم وأعلى جودة المعادن، وقد عانت غينيا منذ فترة طويلة من نقص حاد في الطاقة لتطوير اقتصادها وتحسين حياة شعبها. استجابة لطلب الحكومة الغينية للحصول على مصدر وقود بأسعار تنافسية، ومتوفر بكثرة، ومستدام بيئيًا، تعمل WALNG على تطوير محطة استيراد للغاز الطبيعي المسال ( LNG ) وشبكة توزيع في غينيا. تجري الشركة حاليًا مناقشات نشطة مع العديد من المستثمرين الاستراتيجيين والماليين بالإضافة إلى العملاء المحتملين.

سيوفر مشروع غينيا للغاز الطبيعي المسال كميات تجارية من الغاز الطبيعي لشركات تعدين البوكسيت في مناطق بوكيه وبيل إير وبوفا لتوليد الطاقة للعمليات الحالية ومنشآت معالجة البوكسيت المخطط لها (مصافي الألومينا) مما سيزيد استفادة غينيا بشكل كبير من مواردها الطبيعية القيمة.

تم الانتهاء من دراسة جدوى شاملة بتمويل من الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية ( USTDA ). حددت الدراسة أكثر من 2000 ميغاواط من الطلب على الطاقة من صناعة البوكسيت وحدها ضمن دائرة نصف قطرها 100 ميل من موقع المحطة.

WALNG هي شركة منتجات وخدمات للوقود تعتمد على الغاز الطبيعي ومتخصصة في الحلول الجاهزة المخصصة لعملائها. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا: www.wa-lng.com .