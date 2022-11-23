مجموعة سكويرد فاينانشيال تعيّن مديرًا تجاريًا جديدًا لدعم تطوير الأعمال

· التركيز بشكل خاص على التخطيط وتطوير الأعمال

· تجديد الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول

ليماسول، قبرص،, 23 نوفمبر / تشرين ثاني 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة الوساطة العالمية الرائدة سكويرد فاينانشيال (Squared Financial) عن تعيين أندرياس لازارو في منصب المدير التجاري الجديد لها، وذلك بهدف تعزيز تخطيط الأعمال وتحفيز تطوير الأعمال.

يعد تعيين لازارو خطوة أخرى في جهود المجموعة الرامية الى توسيع نطاق الأعمال والى ان تصبح نافذة موحدة وشاملة للمتداولين والمستثمرين في جميع أنحاء العالم. الشركة بصدد تجديد موقعها على الويب وتحديث تطبيقات التداول عبر الأجهزة المحمولة. وبفضل ما قامت ببنائه من التكنولوجيا والبنية التحتية والدعم لتحسين تجربة تداول عملائها فقد أصبحت أقرب إلى إبراز وجودها في ساحة التداول. سيقود لازارو كل ما يتعلق بتطوير الأعمال والتسويق. سيؤدي شغفه بما ھو شائع ڧي مجال التسويق إلى التوسع وزيادة حجم المبيعات، وتعزيز مكانة العلامة التجارية وحضورها، والحفاظ على سمعة أعمال المجموعة عبر الإنترنت وفي أماكن تواجدها. يمتلك لازارو خبرة قدرها 20 عامًا في استراتيجيات التسويق والاتصالات وتطوير الأعمال.

وفي هذه المناسبة، علق أندرياس لازارو، المدير التجاري في سكويرد فاينانشيال، قائلاً: «أنا متحمس جدًا للانضمام إلى سكويرد فاينانشيال في وقت تشهد فيه المجموعة ازدهارًا ببلوغها مرحلة فارقة تلو الأخرى. تزدحم ساحة التداول بالكثير من شركات الوساطة، وهذا هو الوقت الذي تريد فيه سكويرد فاينانشيال أن تبرز برؤيتها الرائدة في التداول. وأنا متأكد من أنني سأستخدم أنا والفريق ما تم إنجازه إلى اليوم كنقطة انطلاق لتحقيق المزيد من النجاح في المستقبل.»

وأضاف حسام الكردي، الرئيس التنفيذي في مجموعة سكويرد فاينانشيال: «إن خبرة أندرياس المشهود لها وما يتمتع به من فطنة استراتيجية في الدفع نحو مزيد من النمو وتعزيز مكانة العلامة التجارية هو ما نحتاج إليه هنا في سكويرد فاينانشيال. ونظرًا إلى أننا نهدف إلى أن نصبح شريكًا للمستثمرين على المدى الطويل، فإننا نرى فريقنا ينمو، وتزداد منتجاتنا وخدماتنا، وتتوسع اختصاصاتنا، وتتكيف استراتيجيتنا مع التغيير والتحديات التي تحدث في العالم. وإن انضمام أندرياس إلى فريق العمل له قيمة مضافة ستحدث فارقًا كبيرًا».

نبذة عن سكويرد فاينانشال

سكويرد فاينانشيال هي شركة من الجيل الجديد متعددة الأصول ومتعددة الاختصاصات توفر لعملائها عبر العالم وصولاً إلى أكثر من 10000 من المنتجات والخدمات المالية. وتقدم الشركة لعملائها الدعم متعدد اللغات والتكنولوجيا المالية المصممة لمساعدة المستثمرين على إدارة استثماراتهم وتنميتها وتنويعها.

وتأسست سكويرد فاينانشيال في العام 2005، وتتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا تجمع فيها بين الخبرة المالية والخبرة السوقية مع قيادة جديدة وديناميكية. وفي العام 2020، شرعت الشركة في برنامج توسعي طموح للغاية يجمع بين أفضل التقنيات والأفراد لتقديم خدمة عالمية ذات مستوى عالمي تلبي وتتجاوز أهداف الاستثمار قصيرة وطويلة الأجل للعملاء.

يتوفر المزيد من المعلومات على www.squaredfinancial.com .

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1953612/Squared_ Financial.jpg