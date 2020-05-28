مجموعة ساني تطرح مجموعة من منتجاتها الجديدة من الحفارات الفائقة الضخامة

بكين، 28 أيار/مايو 2020/ بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ساني (“الشركة”)، وهي شركة مصنعة عالمية لمعدات البناء والتعدين، عن توسيع محفظة منتجاتها من الحفارات الفائقة الضخامة — SY870H الذي يبلغ وزنه 78.6 طنا، SY980H، الذي يبلغ وزنه 95.8 طنا وSY1250Hالذي يبلغ وزنه 125 طنا، وذلك في متنزه ساني كونشان الصناعي بالصين. ويمثل إطلاق ساني لهذه المعدات الأخيرة مفصلا جديدا للشركة في طرح الاختراقات المبتكرة الجديدة. وقد تم بيع أربع وحدات من الحفار SY870H حتى قبل أن يخرج من خط التجميع بمصانع الشركة.

وقال تساو دونغ هو، رئيس معهد البحث والتطوير للمعدات الثقيلة لشركة ساني: “منذ إطلاق الحفارات SY750H و SY950H، شهدت الحصة السوقية للحفارات الكبيرة من إنتاج ساني نموًا مطردًا خلال السنوات القليلة الماضية. وبالبناء على هذا الزخم، نأمل في أن تعزز طرازات الحفارات SY870H و SY980H و SY1250H التي تم إطلاقها حديثًا قدرتنا التنافسية في مجال الحفارات الكبيرة جدًا ووضعنا في السوق الدولي“.

سوف تسلط مجموعة المنتجات الجديدة من الحفارات الكبيرة جدًا الضوء على الأداء الاستثنائي والجودة الممتازة والموثوقية والذكاء

يتميز الحفار SY1250H بالقوة والإنتاجية العالية، ويتميز بأحدث الترقيات التكنولوجية والأداء الاستثنائي نتيجة لعقود من الخبرة لسانيفي تطوير الحفارات الكبيرة جدًا. يقدم الحفار الجديد حلاً موفرًا للوقود وموثوقًا وذكيًا لأعمال الحفر واسعة النطاق بما في ذلك حفر الأرض وتعدين الخامات ذو الثقوب المفتوحة .

بالقوة والإنتاجية العالية، ويتميز بأحدث الترقيات التكنولوجية والأداء الاستثنائي نتيجة لعقود من الخبرة لسانيفي تطوير الحفارات الكبيرة جدًا. يقدم الحفار الجديد حلاً موفرًا للوقود وموثوقًا وذكيًا لأعمال الحفر واسعة النطاق بما في ذلك حفر الأرض وتعدين الخامات ذو الثقوب المفتوحة يعمل الحفار SY980H بنظام هيدروليكي عالي الضغط وذو تدفق كبير متحكم به كهربائيًا مع استهلاك أقل للوقود ومحرك استجابة ديناميكي، مما يوفر عمليات مستقرة لمختلف مهام الحفر ذات الأحمال الثقيلة مثل الحجر والفحم والمعادن والمزيد. تعزز الماكينة تقنية التحكم المطابقة الفائقة المصممة لزيادة الكفاءة بشكل شامل بنسبة 30٪ مقارنة بالجيل السابق .

بنظام هيدروليكي عالي الضغط وذو تدفق كبير متحكم به كهربائيًا مع استهلاك أقل للوقود ومحرك استجابة ديناميكي، مما يوفر عمليات مستقرة لمختلف مهام الحفر ذات الأحمال الثقيلة مثل الحجر والفحم والمعادن والمزيد. تعزز الماكينة تقنية التحكم المطابقة الفائقة المصممة لزيادة الكفاءة بشكل شامل بنسبة 30٪ مقارنة بالجيل السابق تم تصميم عمل الحفار SY870H بحيث يلبي متطلبات السوق لحفارات بوزن 70-80 طنا، لضمان الكفاءة العالية واستهلاك الوقود المنخفض دون المساومة على قوة الحفر. وتتجاوز سعة الجرافة لدى الحفار وقوة الحفر وكفاءة التشغيل جميعها معايير الصناعة الحالية للحفارات على نفس المستوى .

تغطي مجموعة الحفارات من ساني

مجموعة كاملة من النماذج من 1.6 إلى 200 طن. واستشرافا للمستقبل، ستواصل ساني توفير المعدات الثقيلة ذات المستوى العالمي للمستهلكين العالميين

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع https://www.sanyglobal.com/.

نبذة عن مجموعة ساني

إذ تأسست في العام 1989، ساني هي شركة مصنعة عالمية لمعدات البناء والتعدين الرائدة في الصناعة، وآلات حفر الموانئ وآبار النفط، وأنظمة طاقة الرياح المتجددة. حتى الآن، بنت ساني 25 قاعدة تصنيع وست مناطق مبيعات وأكثر من 100 مكتب مع أكثر من 400 وكيل و 8000 مورد حول العالم.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1173323/SANY_ Construction_New_Product_ Lineup.jpg