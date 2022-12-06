‫مجموعة داماك توقع اتفاقية مع “ماندارين أورينتال” لإدارة منتجع فاخر في المالديف

يُعد هذا المنتجع الذي يمتد على مساحة 34 هكتاراً هو أول مشروع لمجموعة داماك في المالديف

يشكل المنتجع إضافة جديدة لمحفظة داماك المتنوعة والتي تتوسع بنجاح في عدد من الأسواق العالمية

شراكة داماك مع علامات تجارية مرموقة مثل ماندارين أورينتال تعزز من قيمة علامتها التجارية ومكانتها الرائدة في مختلف الأسواق

كان – فرنسا، , 6 ديسمبر / كانون أول 2022 /PRNewswire/ — أعلنت داماك العقارية، ذراع التطوير العقاري الفاخر لمجموعة داماك التي تتخذ من دبي مقراً لها، أنها وقعت اتفاقية شراكة مع مجموعة فنادقماندارين أورينتال، لإدارة وتشغيل منتجع جديد فاخر يمتد على مجموعة من الجزر الخاصة في المالديف، وذلك خلال مشاركتها في معرض “سوق السفر العالمي الفاخر” في مدينة كان بفرنسا.

يمتد المنتجع الفاخر، الذي هو قيد التطوير حالياً والمقرر افتتاحه عام 2025، على مساحة 34 هكتاراً، ويعد أولى مشاريع مجموعة داماك في جزر المالديف التي تشتهر بجمالها وسحرها وجذبها للسياح من مختلف أنحاء العالم من خلال منتجعاتها الفاخرة.

يقع المنتجع ضمن ثلاث جزر خاصة في بوليدهوفارو في جزيرة مالي أتول، حيث يتميز بسهولة الوصول إليه خلال 20 دقيقة عبر القارب السريع من مطار فيلانا الدولي.

ويوفر المنتجع من فئة الخمس نجوم تجربة استثنائية لضيوفه، ويتيح لهم الاستمتاع بالطبيعة الخلابة التي تتميز بها المالديف، من الشواطئ ذوات الرمال البيضاء إلى الشعاب المرجانية النابضة بالحياة، فضلاً عن الباقة المتنوعة من الأنشطة المتاحة للضيوف، مثل تجربة الطهي في أحد المطاعم المتخصصة المنتشرة في جميع أنحاء الجزيرة، أو تجارب العلاجات الصحية أو ممارسة أحد أنواع الرياضات المائية الممتعة.

يتألف فندق ماندارين أورينتال بوليدهوفارو ريف، من 130 فيلا منفصلة، 64 فيلا منها فوق الماء و66 فيلا منها مطلة على شاطئ البحر، إلى جانب 10 مساكن ذات علامات تجارية، توفر جميعها الخصوصية والعزلة، مع أحواض سباحة خاصة وإطلالات آسرة على المحيط. تتراوح مساحات الفلل من 100 إلى 600 متر مربع، حيث ستكون من أكبر الفلل الموجودة في السوق من حيث المساحة. في حين تعمل المجموعة مع عدد من الاستشاريين الدوليين لضمان اتباع أفضل ممارسات الاستدامة في جميع مراحل التطوير .

وسيضم المنتجع سبعة منافذ لتناول الطعام، منها ثلاثة مطاعم متخصصة ومكان حصري لتناول الطعام بالقرب من حوض السباحة، لضمان حصول الضيوف على مجموعة متنوعة من مختلف أصناف الطعام والمأكولات أثناء إقامتهم. كما سيوفر مساحات خاصة داخل الفندق وفي الهواء الطلق لإقامة مختلف الفعاليات والمناسبات، إلى جانب مساحات مخصصة للاجتماعات والتجمعات العائلية وحفلات الزفاف .

و ستضم الحدائق الاستوائية في المنتجع مناطق مخصصة للعافية والعلاجات الصحية تشمل 12 جناحاً للعلاجات والاسترخاء، وأحواض سباحة واسعة، وساونا وغرف بخار، فضلاً عن صالون تجميل. حيث سيقدم فريق ماندارين أورينتال من خبراء العافية مجموعة من التجارب والعلاجات الحصرية. بالإضافة إلى ذلك، سيحظى نزلاء المنتجع بطيف واسع من الأنشطة الترفيهية والرياضات المائية مع وجود مركز الغوص وملاعب كرة المضرب ونادٍ عالمي للأطفال والمراهقين صممه استشاريون عالميون، فضلاً عن وجود حوض سباحة والعديد من الخلجان والشواطئ الخاصة لاستكشافها .

وبهذه المناسبة، قال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة داماك: “لمسنا أن جزر المالديف ستكون المكان المثالي لعلامة داماك التجارية التي أصبحت مرادفة للمنتجات والخدمات الفاخرة، والذي يأتي ضمن توسع علامتنا التجارية خارج منطقة الشرق الأوسط إلى عدد من الأسواق العالمية مثل المملكة المتحدة وكندا، والآن جزر المالديف. كما أننا نحرص باستمرار على إبرام اتفاقيات شراكة مع أشهر العلامات التجارية العالمية التي تتماشى مع معايير داماك الفاخرة، ونحن على ثقة من أن مجموعة فنادق ماندارين أورينتال ستجب لنا مزيداً من النجاح، من خلال إدارة منتجعنا الجديد في هذه الجزيرة الساحرة.”

ويشار إلى أن مجموعة فنادق ماندارين أورينتال، الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة، تمتلك وتتولى تشغيل مجموعة من أفخم الفنادق والمنتجعات والمشاريع السكنية الفاخرة في العالم. وبعد أن تأسست في شرق آسيا، غدت المجموعة اليوم علامة تجارية عالمية تدير 36 فندقًا وسبعة مساكن في 24 دولة ومنطقة مختلفة في العالم، حيث يعكس كل مشروع عقاري روح المجموعة ذو الطابع الآسيوي الشرقي الشرقي. كما تعد ماندارين أورينتال عضواً في مجموعة جاردين ماثيسون القابضة المحدودة، فضلاً عن امتلاكها لمجموعة قوية من الفنادق والمساكن التي هي قيد التطوير.

من جانبه، قال جيمس رايلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ماندارين أورينتال: “نحن سعداء للغاية للتعاون مع مجموعة داماك من خلال هذا المشروع الفاخر، ونتطلع قدماً إلى التواجد في المالديف ومواصلة تقديم أفضل العروض والخدمات الراقية إلى عملائنا”.

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