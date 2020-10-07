مجموعة جميرا تقدم قائمة طعام مخصصة للأطفال لترتقي بتجارب العطلات العائلية

تعتزم “فنادق ومنتجعات جميرا” إطلاق مفهوم جديد ومبتكر للمأكولات، ومصمم خصيصاً لضيوفها من الأطفال هذا الشهر تحت اسم “الذوّاقة الصغار”(FoodieKiDS). وتأتي قائمة الطعام الجديدة ثمرة استطلاع عالمي حول عادات الأكل لدى الأطفال، شمل أكثر من 5,500 من عائلاتٍ تضم أطفالاً تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً في أسواق مختلفة. وتم اجراء الاستطلاع الموسّع في 3 قارات وتضمن مشاركين من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وروسيا، وألمانيا.

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https://www.multivu.com/ players/uk/8791351-jumeirah- group-and-little-foodies- create-foodiekids/

وأظهر الاستطلاع أن 77% من الأهالي يعتقدون أن الفنادق حول العالم عليها تحسين قائمة طعام الأطفال وتوفير خيارات صحية أكثر، بينما قال 79% منهم إن قوائم الطعام الصحية والمتنوعة قد تسهم في إثراء عطلاتهم وتوفر لهم راحة البال بشأن تزويد أطفالهم بخيارات مناسبة تحافظ على صحتهم وعافيتهم. وأضاف الأهالي إن أطفالهم يميلون لتناول المأكولات السريعة منخفضة القيمة الغذائية أثناء العطلات، حيث تعد البيتزا 44% وقطع الدجاج 35% والبطاطس 32% من أكثر ثلاثة أطعمة يتناولها الأطفال خلال السفر. ورغم قلة الخيارات المتوفرة في قوائم طعام الأطفال، قال 58% من الأهالي إنهم يحاولون ضمان تناول أطفالهم لبعض الأغذية الصحية في كل وجبة خلال العطلة.

وتعليقاً على قائمة الطعام الجديدة للأطفال، قال مايكل إيليس، الرئيس التنفيذي للمأكولات في “مجموعة جميرا”: “ابتكر فريق طهاتنا الموهوبين قائمة طعام مبتكرة وغنية بالخيارات الصحية، ونحن على ثقة بأنها ستحظى بإعجاب ضيوفنا الصغار بفضل مساهمة عدد من الذوّاقة الأطفال في إعدادها. فقد نجحت الأطباق الغنية بالفواكه والخضروات ووجبات الحبوب الكاملة والوجبات قليلة الملح التي قمنا بتحضيرها وتقديمها بطريقة جذابة في تحقيق قبول واسع لدى الأطفال. ففي مجال تجارب تناول الطعام، لطالما حرصنا في “مجموعة جميرا” على إضفاء اللمسات المبتكرة وتلبية احتياجات ضيوفنا بما يتيح لهم عيش أمتع اللحظات خلال إقامتهم في فنادقنا. ومن هنا تأتي أهمية قائمة طعام “الذوّاقة الصغار” التي ستوفر للأهالي راحة البال المطلقة، وستجعل من عطلتهم تجربة لا تنسى”.

وقبل طرحها في فنادق المجموعة، سيتم إطلاق قائمة “الذوّاقة الصغار” في “جميرا بيتش هوتيل” المفضل لدى العائلات في دبي. بمناسبة هذه المبادرة، يمكن للأطفال دون سن 12 تناول الطعام مجاناً في الفندق لدى الإقامة أهاليهم حتى 31 أكتوبر 2020 كجزء من “العطلة المحلية المثالية“ . www.jumeirah.com/FoodieKids

حول “مجموعة جميرا “

“مجموعة جميرا” شركة عالمية رائدة في إدارة الفنادق الفاخرة وعضو في “دبي القابضة”. وتمتلك المجموعة “حديقة وايلد وادي المائية” وتتولى تشغيل أكثر من 6500جناح وغرفة فندقية ضمن محفظة عالمية المستوى تضم 26 فندقاً ومنتجعاً في الشرق الأوسط (منها “جميرا برج العرب” الشهير) وفي أوروبا وآسيا، إضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء والتطوير حول العالم.

www.jumeirah.com /@ Jumeirahgroup

Video – https://www.youtube.com/watch? v=z-2Mhv7I7_U

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1307945/Jumeirah__ FoodieKiDS.jpg

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