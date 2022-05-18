‫”مجموعة جميرا” تفتتح منتجَعها الفاخر المصمّم بالكامل على طراز الفلل في بالي

الإمارات العربية المتحدة، دبي، 18 مايو 2022 : أعلنت “مجموعة جميرا”، الشركة العالمية الرائدة في إدارة الفنادق الفاخرة والتّابعة لـــــ “دبي القابضة”، عن توسعة محفظتها العالمية مع افتتاح “جميرا بالي”، أول منتجع عصري فاخر ومذهل يحمل علامة “جميرا” في إندونيسيا.

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ويقع المنتجع المصمَّم بالكامل من فلل فندقيّة فيجزيرة بالي الاندونيسية المعروفة عالمياً بجمالِها ومحيطها الطبيعي الخلاّب، وتحديداً في منطقة “بيكاتو” المذهلة في جنوب غرب المدينة حيث يُطِل المنتجع على شاطئ أولواتو الذي يُعَد أحد أبرز المواقع المفضّلة للزيارة في الجزيرة.

وفي هذه المناسبة، قال جوزيه سيلفا، الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا: “تشتهر جزيرة بالي بجمالها الساحر وإرثها الثقافي الغني الذي يميزها عن باقي أرخبيلات الجزر حول العالم. أما منتجع ‘جميرا بالي’، فيشكّل تجسيداً لمفهوم إقامة فريدة يعكِس روح المنطقة من خلال تجارب الضيافة من جميرا التي لا تُضاهى ما يوفّر للضيوف فرصة مثالية لإعادة الاتصال بالطبيعة من حولهم”.

يضم المنتجع الفاخر 123 فيلا بتصاميم من غرفة نوم واحدة وغرفتيْ نوم، بالإضافة إلى قصر مائي ملكي من أربع غرف نوم، وتتميز جميعها بإطلالات استوائية رائعة على المحيط الهندي والمساحات الطبيعية الوارِفة في بالي.

أما التصاميم الداخلية والخارجية لمنتجع “جميرا بالي”، فهي مستوحاة من أسلوب “جيوفري باوا“ الذي يعبّر عن الحداثة الاستوائية، وهي مصمّمة لخلق انسجام سلس ما بين فنون الهندسة المعمارية والتصاميم الداخلية والمناظر الطبيعية المحيطة.

وانطلاقاً من حرص “مجموعة جميرا” على تعزيز تجارب المطاعِم التي توفّرها للضيوف، يضُم المنتجع ثلاثة مطاعم مميّزة تحت إشراف الشيف الشهير فينسنت ليرو. وتشمَل مطعَم أكاسا جاسترو جريل الذي من المقرَّر افتتاحُه في يونيو المقبِل. ويَعِد المطعم رواده بتجربة طهي فريدة على أنغام الموسيقى الحية التي يقدمها منسق الموسيقى المقيم. أما مطعم سيجاران الذي يقدم للذواقةعلى مدار اليوم مجموعة متنوعة من أطباق المطبخيْن الباليّ والجنوب شرق آسيوي التقليدي . في حين يقدم ردهة مسبح ماجا صن سيت المطلة على المحيط المشروبات المنعشة والمأكولات الشهية.

كما سيحرص المنتجع الصحي ” تاليس سبا” التّابع للمجموعة والحائز على الجوائز، والذي سيتم افتتاحه في يوليو المقبل، على دعم ضيوفه في العثور على اتزانهم الداخلي عبر تويفره لعدد من الأنشطة الصحية وعلاجات العافية. الذي يتيح لضيوفه الاستفادة إلى أقصى حد من المرافق التي تشمل الساونا وغرفة البخار وعلاجات ومنتجات الاستحمام من علامة “فيشي” (Vichy).

ولتجربة استجمام شاملة، يمكن للضيوف المشاركة في دروس اليوغا والتأمل بإشراف خبير اليوغا المقيم، أو حتى الاستفادة من مزايا مركز اللياقة البدنية العصري أو الاستمتاع بتجربة التسلّق والمشي.

لمزيد من المعلومات والحجوزات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: www.jumeirahbali.com أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: jbareservations@jumeirah.com

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1811635/Jumeirah_Bali_ Resort_Ocean_View.jpg