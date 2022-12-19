‫مجموعة تيكوم توسع محفظتها من الأصول التجارية وتضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من «مركز الابتكار» في مدينة دبي للإنترنت

– معدلات الإشغال في المرحلة الأولى من «مركز الابتكار» عالية، ويضم المركز أبرز شركات التكنولوجيا العالمية من بينها “جوجل” و”هيوليت باكارد” و”جارتنر” و”تشاينا تليكوم”

– استثمار يزيد عن 440 مليون درهم إماراتي للمرحلة الثانية من «مركز الابتكار»

– المرحلة الثانية من «مركز الابتكار» ستوفّر عند إنجازها مساحة 355 ألف قدم مربّع مخصّصة لشركات التكنولوجيا والتعليم ووسائل الإعلام الجديدة بجميع أحجامها

– ارتفاع ملحوظ في مستوى الطلب بسوق العقارات التجارية في دبي مع وصول نسبة التأجير إلى 83% على مستوى الإمارة وهي النسبة الأعلى المسجّلة منذ عام 2014

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 19 ديسمبر / كانون أول 2022/PRNewswire/ — أعلنت مجموعة تيكوم، (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز TECOM)، (“الشركة” أو “المجموعة”)، التي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، اليوم عن وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من «مركز الابتكار» في مدينة دبي للإنترنت۔



ويأتي الاستثمار في المرحلة الثانية من «مركز الابتكار» في فترة تشهد فيها إمارة دبي نمواً ملحوظاً في مستوى الطلب على سوق العقارات التجارية نتيجةً للازدهار الاقتصادي والاستراتيجيات الحكومية الرامية إلى تعزيز سهولة مزاولة الأعمال ضمن أطر تنظيمية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والمواهب والكفاءات المتميزة من جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن تبلغ قيمة الاستثمار في المرحلة الثانية من «مركز الابتكار» 442 مليون درهم إماراتي، ما يعكس التزام مجموعة تيكوم المستمرّ في تعزيز محفظة أصولها عالية الجودة ودعم سهولة مزاولة الأعمال في إمارة دبي إلى جانب استقطاب كبرى الشركات العالمية وأبرز المواهب العالمية، حيث سيقدم «مركز الابتكار» الجديد مجموعة متنوعة من الأصول التجارية ذات الجودة والمرونة العالية، بما في ذلك المساحات المكتبية والمقرات الرئيسية المصممة خصيصاً للعملاء.

وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: “ بفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة نجحت دبي في ترسيخ مكانتها مقراً رئيسياً لأكبر وأهم صناع التكنولوجيا في المنطقة، وواصلت تعزيز جاذبيتها ومرونتها من خلال الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية الرامية إلى دفع مسيرة النمو الاقتصادي ا لمستدام واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأمهر الكفاءات والمواهب المتخصصة من جميع أنحاء العالم”.

وأضاف: “يعكس أداء مجموعة تيكوم القوي منذ بداية العام الارتفاع الملحوظ في مستوى الطلب في قطاعي الأصول التجارية والصناعية في إمارة دبي، حيث استقطبت مجمعاتنا للأعمال عملاء جدد إلى جانب قيام العديد من العملاء الحاليين بتوسيع قاعدة أعمالهم. وتسهم منتجاتنا المدروسة مثل «مركز الابتكار» في تلبية الطلب المتزايد على المساحات التجارية ذات المستوى العالمي، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والمواهب، وتعزيز الدور الذي تضطلع به مجموعة تيكوم كمحرك استراتيجي لقطاع الأعمال في دبي بصفتها أكبر شركة عقارات تجارية وصناعية على مستوى الإمارة”.

ويعكس الأداء المالي لمجموعة تيكوم في الربع الثالث من العام الجاري النمو التصاعدي لسوق العقارات التجارية، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.48٪ على أساس سنوي إلى 490 مليون درهم إماراتي، مدفوعةً بزيادة معدلات الإشغال على مستوى محفظة الأصول، ولا سيّما المساحات المكتبية والمستودعات وسكن العاملين.

وتضمّ المرحلة الثانية من «مركز الابتكار» مبنيين للمكاتب عالية الجودة وأربعة مباني بوتيك ومساحات مخصصة للمتاجر وأكثر من 800 موقفٍ للسيارات، وتبلغ مساحة المرحلة الثانية من «مركز الابتكار» المقرّر إنجازها بحلول العام 2024 أكثر من 355 ألف قدم مربّع.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المرحلة الأولى من «مركز الابتكار» التي أطلقت في العام 2018، تتميز بمعدلات إشغال عالية، وتحتضن المرحلة الأولى أبرز شركات التكنولوجيا العالمية من بينها “جوجل” و”هيوليت باكارد” و”جارتنر” و”تشاينا تليكوم”. ومن المتوقّع أن تبدأ المراحل الأخيرة من تطوير «مركز الابتكار» بعد عام 2024، حيث سيضيف المركز إلى محفظة مجموعة تيكوم عند اكتمال جميع مراحله مساحات إضافية تبلغ أكثر من 1.2 مليون قدم مربّع مخصصة لشركات التكنولوجيا والتعليم ووسائل الإعلام الجديدة بجميع أحجامها.

وعلى مدى أكثر من عقدين، حرصت مجموعة تيكوم على توفير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة لكبرى الشركات العالمية في مدينة دبي للإنترنت وباتت تضمّ اليوم مجموعة واسعة من الشركات المدرجة على قائمة “فورتشن 500” إلى جانب نخبة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة وروّاد الأعمال. وتشمل قائمة العملاء التي انضمّت مؤخراً إلى مدينة دبي للإنترنت “موتورولا سولوشنز” و”إنتل”، في حين انتقلت مجموعة من العملاء القائمة منذ فترة طويلة مثل “ 3M ” و”فيزا” و”ميتا” إلى مقرات جديدة لها ضمن مدينة دبي للإنترنت خلال العام الماضي. كما يضمّ مجمع الأعمال الأكبر إقليمياً لأهم صناع التكنولوجيا والمواهب العاملة في مجالاتها، أكثر من 15 مركزاً للابتكار لعملاء عالميين مثل “فيزا” و”ماستركارد” و”ساب” و”جوجل” و” 3M “، والتي تقود جهود التحوّل الرقمي على مستوى المنطقة .

وقال عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري، متحدثاً بالنيابة عن مدينة دبي للإنترنت: “تسهم منظومة التكنولوجيا بشكل محوري في دعم مساعي دبي لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. تمكنت مدينة دبي للإنترنت من توفير بيئة أعمال محفزة ومرنة لصناع التكنولوجيا قل نظيرها عالمياً حيث نجحت هذه البيئة المدعومة ببنية تحتية متطورة في استقطاب أبرز الأسماء من مختلف أرجاء المعمورة. ونحرص في مدينة دبي للإنترنت على تطوير هذه البيئة وإمدادها بمزيد من مقومات التميز مثل مراكز الابتكار، استجابةً للطلب المتزايد في الإمارة بما يسهم في استقطاب المزيد من العلامات التجارية المبتكِرة والمواهب المبدعة”.

وبالاستناد إلى تقرير سوق دبي العقاري الصادر عن شركة “كور” للعقارات في الربع الثالث من العام 2022، تشهد الإمارة نمواً ملحوظاً في حجم التراخيص والمقيمين الجدد، الأمر الذي يعزّز الطلب ضمن قطاع العقارات التجارية. ويشير التقرير أيضاً إلى أنّ معدل تأجير المكاتب على مستوى الإمارة هو الأعلى اليوم منذ تسجيله أعلى معدلاته في عام 2014، حيث بلغ 83% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنةً بنسبة 78% في الفترة نفسها من العام الماضي.

نبذة عن مدينة دبي للإنترنت

تعد مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة تيكوم، أكبر مركز للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي وجهة عالمية لأبرز الشركات المدرجة على قائمة “فورتشن 500” إلى جانب نخبة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وروّاد الأعمال. كما تضطلع بدور محوري في المساعي الرامية لتحقيق التنوّع الاقتصادي واستراتيجية التحوّل الرقمي في دولة الإمارات منذ أكثر من 20 عاماً. وقد تأسست مجموعة تيكوم عام 1999، حيث تمتلك وتدير 10 مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية في مناطق استراتيجية في إمارة دبي، وتعد الشركة مساهماً أساسياً في دفع عجلة التنمية للقطاعات القائمة على المعرفة في الإمارة.

نبذة عن مجموعة تيكوم

تعمل مجموعة تيكوم على تطوير مجمعات أعمال متخصصة في جميع أنحاء إمارة دبي منذ العام 1999. وتتمتع المجموعة بإمكانات قوية تتيح لها مواصلة دورها البارز في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والمواهب.

تركز مجمعات الأعمال الـ10 التابعة لمجموعة تيكوم في 6 قطاعات حيوية قائمة على المعرفة هي: التكنولوجيا والإعلام والتعليم والعلوم والصناعة والتصميم، يعمل فيها أكثر من 7800 عميل و100 ألف موظف متخصص ورائد أعمال. وتشمل المحفظة التأجيرية للمجموعة المكاتب ومساحات العمل المشتركة والمستودعات والأراضي.

وتقدم مجموعة تيكوم حلول ذكية وخدمات ذات قيمة مضافة تمنح العملاء ورواد الأعمال بيئة عمل تنافسية وجاذبة تمكنهم من النمو والازدهار، إلى جانب تحفيز التواصل والتفاعل بين أعضاء مجمعاتها. وتسعى المجموعة من خلال منصتها الرقمية للخدمات الحكومية والمؤسسية axs ، إلى تعزيز سهولة مزاولة الأعمال التجارية وتوفير تجربة متميزة للعملاء.

وتوفر مجمعات تيكوم للأعمال مرافق متخصصة تلبي شتى متطلبات القطاعات التي تعنى بها، بما في ذلك مرافق الإنتاج الإعلامي والمختبرات ومقرّات للحرم الجامعي لعدة جامعات ومؤسسات أكاديمية. وتعمل المجموعة من خلال حاضنة الأعمال in5 على دعم وتمكين روّاد الأعمال والمشاريع الناشئة بفضل ما توفره من مراكز ابتكار ومساحات إبداعية في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم. كما تقدم المجموعة D/Quarters وهي مساحات عمل مشتركة بمفهوم مبتكر يواكب آخر التوجهات في بيئة تفاعلية ومحفزة، بالإضافة إلى منصة GoFreelance التي تدعم نحو 2,400 مبدع مستقل.

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