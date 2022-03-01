‫مجموعة إم تي إن النيجيرية للاتصالات المحمولة تطلق منصة رقمية متعددة التجارب مع Tecnotree Moments – للألعاب والتعليم

Tecnotree Moments هي بوابة للخدمات الرقمية ومنتجات تجميع نمط الحياة، أُطلقت مع محتوى رياضي إلكتروني مثل PUBG Mobile Daily و FIFA Daily و Rocket League Daily و Fortnite Monthly و Fantasy Football. وتتضمن عروضها أيضًا أفضل الألعاب في إفريقيا، مع تحديث الألعاب الجديدة بانتظام. يتموضع النظام الأساسي بشكل فريد مع شركاء النظام البيئي الديناميكي لتلبية احتياجات التقارب في محتوى التعليم والألعاب حول العالم الذي يعزز التعلم الاجتماعي والعاطفي، وهو أمر ضروري للتجارب الشخصية والتكيفية.

يعد هذا التعاون بين شركة Tecnotree Moments ومجموعة إم تي إن النيجيرية بمثابة فتح حجر الأساس لتحقيق الإمكانات البشرية الكاملة للنيجيريين في جميع أنحاء البلاد ويعد إنشاء مجتمع شامل أمرًا أساسيًا لتعزيز التنمية الوطنية. تحتوي شركة Moments على المنهج الدراسي الكامل لجامعات JSSCE و SSSCE و IGCSE النيجيرية في شكل المحتوى التفاعلي المؤثر والدروس المباشرة. ستنظر الشراكة بين مجموعة إم تي إن النيجيرية وشركة Moments أيضًا في تقديم مساق هائل مفتوح عبر الإنترنت (MOOC) للتطوير الوظيفي والتقدم الذي يسهل اكتساب المهارات الشخصية والتقنية ولكي تحافظ على أهميتها في الاقتصاد الرقمي سريع التطور. سيتم إطلاق المنصة أولاً في نيجيريا، بالنظر إلى المهارات المحلية ومجموعة المواهب في الدولة مع خطط أخرى لإطلاق هذه الخدمات عبر شركات إم تي إن الأخرى العاملة في إفريقيا.

تبحث مجموعة إم تي إن باستمرار عن شراكات لبناء منصات تقدم خدمة فائقة لعملائنا. وقد كنا دائمًا نتداول بشأن منح عملائنا أفضل محتوى رقمي. تعد هذه الشراكة مع Tecnotree تعزيز لهذا الالتزام. صرحت عائشة موموني، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي الرقمي لمجموعة إم تي إن قائلة “ستوفر المنصة محتوى عالي الجودة يشمل التعليم والترفيه لعملائنا.

صرح بادما رافيشاندر، الرئيس التنفيذي لشركة Tecnotree قائلًا، “تتمثل رؤيتنا في تمكين المجتمعات المتصلة رقميًا، وتضييق الفجوة الرقمية، وخلق الشمول الرقمي للعديد من المغتربين من السكان النيجيريين. وإننا متحمسون جدًا للشراكة مع مجموعة إم تي إن النيجيرية لإطلاق منصة Tecnotree Moments الخاصة بنا والتي ستدعم المجتمع النيجيري بخدمات ومنتجات رقمية حقيقية من خلال شركائنا العالميين. يعد التزام مجموعة إم تي إن بجعل إفريقيا اقتصادًا رقميًا حقيقيًا هو هدف قوي، وتفتخر شركة Tecnotree بأن تكون شريكها الرقمي في هذه المسألة”.

المزيد من المعلومات

www.tecnotree.com

نبذة عن TECNOTREE

تعد شركة Tecnotree هي المزود الوحيد لحلول إدارة الأعمال الرقمية المتكاملة لمقدمي الخدمات الرقمية، مع أكثر من 40 عامًا من المعرفة العميقة بالمجال، والتقديم المثبت، والقدرة على التحول في جميع أنحاء العالم.تشتمل منتجاتنا وحلولنا النشيطة القائمة على تكنولوجيا المصدر المفتوح على المجموعة الكاملة (من الطلب إلى النقد) لأساليب العمل وإدارة الاشتراكات لمقدمي خدمات الاتصالات والخدمات الرقمية الأخرى.تخدم منتجات ومنصات Tecnotree أكثر من 800 مليون مشترك في جميع أنحاء العالم.أدرجت شركة Tecnotree في بورصة هلسنكي للأوراق المالية (TEM1V).لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.tecnotree.com أو قنوات التواصل الاجتماعي – لينكد إن | فيسبوك | تويتر

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