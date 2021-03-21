مجموعة أليانس غلوبال توقع اتفاقية توزيع حصرية مع شركة أغينا بيو ساينس الأمريكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21آذار/مارس، 2021 / بي آر نيوزواير –/ وقعت شركة أغينا بيوساينس، الشركة العالمية المصنعة لنظام MassARRAY للتحليل الجيني المستهدف، اتفاقية توزيع حصرية مع مجموعة أليانس غلوبال (أيه جي بي أل) ( لتوزيع بتقينة MassARRAY في العديد من الأسواق الناشئة للشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا.

وقال رومان هاين، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية في أغينا بيوساينس: “إن شبكة التوزيع الطبية الواسعة الخاصة ب ( أيه جي بي أل) تجعلهم شريكًا مثاليًا لتقديم التقنيات التي تصنعها شركتنا والموجهة إلى أسواق الرعاية الصحية الناشئة هذه “، “نحن سعداء جدًا بالشراكة مع )أيه جي بي أل( لتغطيتها التجارية الشاملة للمنطقة في أسواق الأبحاث والتشخيص الوراثي السريري”

“بصفتنا المزود الرائد لأبحاث الجينوم ونقنيات التشخيص الوراثي في المنطقة، فإننا على ثقة من أن شراكتنا مع أغينا بيوساينس ستوفر لعملائنا تقنيات عالية الدقة ومرنة لتلبية احتياجاتهم البحثية والإكلينيكية في مجال الوراثة” كما قالت الدكتورة نسيم ماري همبوز، نائب رئيس المجموعة في (أيه جي بي أل)

عن أليانس غلوبال

أليانيس غلوبال هي عضو في مجموعة شركات (أيه جي بي أل)، وهي أكبر مجموعة توزيع للتقنيات الطبية الحيوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ترتكز رؤية المجموعة على تقديم أحدث التقنيات البحثية والتشخيصية للباحثين والأطباء ومراكز التشخيص في أسواق الرعاية الصحية الناشئة. لمزيد من المعلومات حول (إي جي بي أل) www.agbl.net

عن أغينا بيوسينس

تقوم شركة أغينا بيوساينس بتطوير وتصنيع أنظمة وكواشف التحليل الجيني، بما في ذلك نظام MassARRAY. النظام يوفر تقنية حساسة للغاية وذات كلفة قائمة على قياس الطيف الكتلي للتحاليل الجينية ويتم استخدامه عالميًا في مجالات التشخيص والبحوث الوراثية المتنوعة مثل أبحاث الأورام والأمراض المعدية واختبارات الأمراض الوراثية الموروثة وكذلك علم الوراثة الدوائية. .حصلت شركة أغينا على ترخيص الاستخدام الطارئ لاختبار MassARRAY لسارس – كوفيد- 2 في تشرين الأول/أكتوبر 2020 من وكالة الدواء والغذاء الأمريكية FDA. لمزيد من المعلومات حول لمزيد من المعلومات حول أغينا، يرجى زيارة www.agenabio.com

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