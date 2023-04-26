‫مجموعة أبيكال تؤسس مشروعاً مشتركاً مع سيبسا لتأسيس أكبر مصنع للجيل الثاني من الوقود الحيوي في جنوب أوروبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 26 أبريل 2023 – أعلنت أبيكال عن بناء أكبر مصنع للوقود الحيوي في جنوب أوروبا، والذي يأتي كمشروع مشترك بين شركة بيو أويلز للطاقة المتجددة التابعة لأبيكال والتي تتخذ من هويلفا الإسبانية مقراً لها، وبين شركة سيبسا، وذلك بهدف إنتاج الجيل الثاني من الوقود الحيوي. وتبلغ قيمة المشروع المشترك مليار يورو، وهو أحد أضخم الاستثمارات الخاصة في تاريخ إقليم الأندلس جنوب إسبانيا. ويمثل هذا التعاون الحضور الأول لأبيكال في سوق وقود الطائرات المستدام، وخطوة بارزة في استراتيجية رويال جولدن إيجل لإنتاج مجموعة متنوعة من الوقود بهدف إزالة الكربون من قطاعات النقل الجوي والبحري والبري. كما تُعد أبيكال، الشركة الرائدة في معالجة الزيوت النباتية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة رويال جولدن إيجل في سنغافورة.



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تم الإعلان عن المشروع المشترك في مجمّع لا رابيدا إينرجي بارك بمشاركة خوان مانويل مورينو بونيا، رئيس حكومة إقليم الأندلس؛ ومارتن ويتسيلار، الرئيس التنفيذي لشركة سيبسبا (الرابع من جهة اليسار)؛ وأوسكار جارسيا، الرئيس التنفيذي لشركة بيو أويلز (الثاني من جهة اليمين)؛ وداتو يو هاو، رئيس مجموعة أبيكال (الرابع من جهة اليمين)؛ وبراثيبان كاروناجاران، المدير التنفيذي لمجموعة أبيكال (الثالث من جهة اليسار)؛ ولامبرتو جاجيوتي، رئيس قسم الطاقة النظيفة في مجموعة أبيكال (الأول من جهة اليسار).

ومن المقرر أن يدخل المصنع الجديد مرحلة التشغيل في النصف الأول من 2026، وتصل قدرته الإنتاجية إلى 500 ألف طن من وقود الطيران المستدام و/أو الديزل المتجدد سنوياً، مما يقلل من الانبعاثات الكربونية بنسبة 90% مقارنة بأنواع الوقود التقليدي.

ويشكّل وقود الطيران المستدام أحد الأدوات المهمة لتحقيق مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، ويتمثّل التحدي الرئيسي الذي يواجه إنتاج هذا الوقود في الوصول إلى المواد الأولية (وهي في النفايات المتجددة وبقايا المواد الخام). وتتميز أبيكال بالقدرة على استخراج النفايات والمخلفات من سلسلة التوريد والعمليات الخاصة بها بطريقة فعالة ومستدامة تتسم بالشفافية وإمكانية التتبع، وذلك انطلاقاً من دورها كشركة عالمية ضخمة لمعالجة الزيوت النباتية.

وسيحصل المصنع الجديد على القسم الأكبر من المواد الأولية من النفايات والمخلفات الزراعية الناتج عن عمليات أبيكال بالاستناد إلى اتفاقية عالمية طويلة الأمد. وتساهم سيبسا بفضل خبراتها التقنية وتجاربها في تطوير المشاريع الصناعية الضخمة وإنتاج الوقود، إلى جانب معرفتها بالسوق الأوروبية وأهداف إزالة الكربون الخاصة بعملائها في قطاع النقل. ويقع المصنع الجديد في لا رابيدا إينرجي بارك التابعة لشركة سيبسا، والواقعة في مقاطعة هويلفا الإسبانية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال داتو يو هاو، رئيس أبيكال: “توفر أبيكال المواد الأولية عالية الجودة اللازمة للجيل الثاني من الوقود الحيوي، والذي يضمن تحقيق المشروع المشترك الجديد لرؤيتنا المشتركة الرامية إلى تقليل انبعاث الغازات الدفيئة في النقل الجوي والبري والبحري. وينطوي تعزيز استخدام وقود الطيران المستدام والديزل المتجدد على تأثيرات إيجابية كبيرة على مستوى العالم، من خلال تخفيف تأثيرات التغير المناخي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وتضمن أبيكال، من خلال بيو أويلز، تزويد المشروع بالمواد الخام إلى جانب المساهمة بخبراتنا في إنتاج الوقود الحيوي.“

ويتضمن المصنع الجديد أحدث التقنيات المتطورة المخصصة لإنتاج الجيل الثاني من الوقود الحيوي، بما يشمل الابتكارات المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وتحليل البيانات، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات وضمان تحقيق أعلى معايير الأمان وحماية البيئة. وتعمل أبيكال على تسريع عملياتها المستدامة بالاستفادة من الابتكارات وانسجاماً مع المحور الثالث من مبادرة أبيكال 2030 (الابتكارات الخضراء)، والتي تشكل جزءاً من خارطة الطريق الاستراتيجية المستدامة الخاصة بالشركة.

ومن جهته، قال براثيبان كاروناجاران، المدير التنفيذي لمجموعة أبيكال: “تشكل انبعاثات قطاع الطيران حوالي 2-3% من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الناتجة عن الوقود والطاقة، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 300-700% بحلول عام 2050[1]. ويمكن أن يشكل وقود الطيران المستدام حلاً فورياً للحد من انبعاثات الكربون الناجمة عن الطيران. ويمكن إنتاج الجيل الجديد من الوقود منخفض الانبعاثات من النفايات المتجددة وبقايا المواد الخام، وتعمل بسلاسة مع جميع محركات الطيران المتوفرة والبنية التحتية للتزويد بالوقود. ومع زيادة توافر النفايات وزيادة المخلفات بالتزامن مع توسع البصمة العالمية لأبيكال وقدراتها، فإنه بمقدورنا عقد المزيد من الشراكات التي تضفي مزيداً من القيمة على تدفق النفايات لدينا في مختلف أنحاء العالم وتحديداً في آسيا.“

وفي معرض تعليقه على نمو قطاع وقود الطيران المستدام في آسيا، قال براثيبان: “يتميز قطاع الوقود المستدام في آسيا بفرص كبيرة للنمو والتطور. وبدأت العديد من الدول بإدراك أهمية الممارسات المستدامة والمسؤولية البيئية، ومن المرجح أن يزداد التركيز على اعتماد وقود الطيران المستدام في قطاع الطيران.“

وفي هذا الصدد، قال خوان مانويل مورينو بونيا: “تمتد استثمارات سيبسا في هويلفا وإقليم الأندلس لحوالي 60 عاماً، ولطالما لعبت دوراً فعالاً ورئيسياً في تقدم المنطقة. وقدمت سيبسا مساهمات مميزة في مسيرة تقدمنا، مع توفير أكثر من 8 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وتؤكد الشركات الكبيرة مثل سيبسا أننا نسير في الطريق الصحيح.“

ومن جهته، أردف مارتن ويتسيلار: “يشكل هذا التعاون خطوة مهمة في استراتيجيتنا لريادة الوقود الحيوي في إسبانيا والبرتغال، وترسيخ مكانة إقليم الأندلس كمعيار أوروبي لإنتاج الطاقة المستدامة والاقتصاد الدائري. ويمثل الجيل الثاني من الوقود الحيوي حلاً فورياً لتزويد عملائنا بالطاقة التي يمكن استخدامها في المحركات التقليدية، مع تمكين التنمية المحلية وزيادة الاعتماد الذاتي على الطاقة في أوروبا.“

وبذات السياق، قال أوسكار جارسيا: “لطالما كانت سيبسا أحد أبرز عملاء بيو أويلز لعدة سنوات، حيث نتشارك العديد من المزايا التشغيلية، مثل قرب المرافق الخاصة بنا وترابطها، واستخدام مرسى الملكة صوفيا لشحن وتصدير المنتجات الخاصة بنا. ويعد المشروع المشترك تطوراً طبيعياً للعلاقة بيننا”.

ملاحظات للمحررين

أبيكال جروب هي واحدة من أبرز شركات معالجة الزيوت النباتية، وتتميز بحضورها العالمي المتنامي. وتتمتع الشركة بإمكانات متكاملة وتوفر قيمة مضافة في مختلف مجالات الإنتاج الزراعي والغذائي، وهو ما يعزز من مكانتها كمزود رائد يلبي احتياجات مختلف القطاعات من الأغذية والأعلاف والكيميائيات الزيتية والوقود المتجدد. وتتوزع أصول أبيكال المتكاملة في مواقع استراتيجية في إندونيسيا والصين وإسبانيا، وتشمل عدة معامل تكرير ومصانع لإنتاج المواد الكيميائية الزيتية والوقود المتجدد ومصانع لتكسير النواة. ومن خلال المشاريع المشتركة والشراكات الاستراتيجية، تضم محفظة الشركة مجموعة من عمليات المعالجة والتوزيع في البرازيل والهند وباكستان والفلبين والشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة وفيتنام.

ويعتمد نمو أبيكال على أسس الاستدامة والشفافية، والمدفوعة بالتزامها الراسخ تجاه إحداث تأثير أكبر توازياً مع الاستمرار بتنمية أعمالها وتوفير الحلول المبتكرة لعملائها.

سيبسا هي شركة دولية رائدة في مجال النقل والطاقة المستدامة مع خبرة راسخة لأكثر من 90 عاماً. وتمتلك سيبسا شركة رائدة عالمياً ومتخصصة بالمواد الكيميائية مع عمليات مستدامة ومتنامية.

وقدمت سيبسا في 2022 خطتها الاستراتيجية الجديدة لعام 2030 وتحت اسم بوزيتف موشن، والتي تهدف إلى تحقيق طموح الشركة في أن تصبح رائدة بمجال النقل المستدام والوقود الحيوي والهيدروجين الأخضر في إسبانيا والبرتغال، ومعياراً للانتقال في مجال الطاقة. كما تضع سيبسا عملاءها في أساس أعمالها، وتعمل معهم للمساعدة في تحسين أهداف إزالة الكربون الخاصة بهم.

وتلتزم الشركة بمعايير المسؤولية الاجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات خلال سعيها لتحقيق الحياد المناخي. وستعمل الشركة خلال العقد الحالي على تخفيض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون الخاصة بها من النطاقين الأول والثاني بمقدار 55%، إلى جانب تخفيض مؤشر كثافة الكربون الخاص بها بنسبة تتراوح بين 15 و20%، مع العمل على تحقيق صافي انبعاثات غازية بحلول 2050.

تأسست بيو أويلز عام 2005 لتطوير مشاريع الوقود الحيوي، وترمي أهدافها الاستراتيجية إلى أن تصبح شركة رائدة ضمن سوق الديزل الحيوي في إسبانيا وأوروبا. وتمثّل بيو أويلز إحدى شركات مجموعة أبيكال التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها. وتملك بيو أويلز مصنع لا رابيدا للوقود الحيوي الذي يقع في لوس دي لا فرونتيرا (هويلفا)، وبدأ المصنع عملياته لأول مرة في 2008، وأصبح اليوم المصنع الأكثر كفاءة في إسبانيا، حيث يستفيد من موقعه الاستراتيجي واتصالاته العديدة مع أرصفة تحميل السفن والصهاريج.

واكتسبت الشركة خبرة واسعة في إنتاج الوقود الحيوي عالي الجودة من مجموعة متنوعة من الزيوت بفضل برنامج البحث والتطوير الطموح لديها. ويستخدم المصنع حالياً جميع الزيوت المتاحة المستخدمة للمرة الأولى، كما تم إدخال تعديلات عليه ليتمكن من معالجة بقايا المواد الأولية الأخرى. وتلتزم بيو أويلز بأعلى معايير الاستدامة وهي عضوة في رابطة منتجي الطاقة المتجددة، واتحاد رابطات الزيوت والبذور والدهون، والمجلس الأوروبي للديزل الحيوي، والرابطة الأوروبية لكتلة الطحالب الإحيائية ورابطة الصناعات الكيميائية والأساسية والطاقة في هويلفا.

رويال جولدن إيجل هي مجموعة عالمية من شركات التصنيع القائم على الموارد، والتي تتخذ من سنغافورة مقراً لها. وتنتج الشركة الألياف الطبيعية المستدامة والزيوت الصالحة للأكل وحلول التعبئة الخضراء والغاز الطبيعي النظيف، والتي تستخدم لصناعة باقة متنوعة من المنتجات التي تشمل قطاعات الغذاء والملابس والطاقة، لتُسهم في تحسين حياة مليارات البشر حول العالم من خلال المنتجات المستدامة التي يستخدمونها كل يوم. وتمتلك المجموعة أصولاً بقيمة 30 مليار دولار أمريكي ولديها فريق من 60 ألف موظف، حيث تعمل على رسم ملامح مستقبل أفضل من حيث قابلية إعادة التدوير والتحلل العضوي وخفض الانبعاثات الكربونية.

وتلتزم آر جي إي بالتنمية المستدامة والمجتمعية والحفاظ على البيئة، وتبذل جهوداً دؤوبة لابتكار كل ما يعود بالخير على المجتمع والدولة والمناخ والمستهلك والشركة والعالم بأسره. وتغطي عمليات المجموعة حالياً كلاً من إندونيسيا والصين والبرازيل وإسبانيا وكندا، مع خطط للتوسع ودخول مجموعة من الأسواق الجديدة.

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ليم سيو جو

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المصدر: منظمة الطيران المدني الدولي