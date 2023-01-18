‫متسابقو مصنع Can-Am يصنعون التاريخ بالفوز في رالي داكار السادس

أوستن جونز يصبح أصغر بطل متتالي في داكار في T3 ، وإريك جوكزال أصغر فائز في داكار في T4

فالكورت، كيبيك, 18 يناير / كانون الثاني 2023/PRNewswire/ — Can-Am ، علامة تجارية لـ TSX) BRP: (NASDAQ: DOOO) (DOO، فازت برالي داكار السادس على التوالي، وفازت بكل من فئة T3 Lightweight Prototype وفئة T4 Modified Production. حصل أوستن جونز وسيث كوينتيرو، مع فريق مصنع Red Bull Can-Am، على المركزين الأول والثاني بشكل عام في فئة T3 Lightweight Prototype في ماكينات Can-Am Maverick X3. في فئة T4، فاز Eryk Goczal في آلة Energylandia South Racing Can-Am، ليصبح أصغر فائز في رالي داكار في عمر 18 عامًا، يليه Rokas Baciuška من فريق Red Bull Factory Can-Am في المركز الثاني، و Marek Goczal في المركز الثالث، في اكتساح منصة T4. هذا الإنجاز هو بيان رئيسي في أصعب سباق على الطرق الوعرة في العالم، مع 15 يومًا من السباقات وتغطي 8500 كيلومتر من التضاريس السعودية القاسية.

“إن رؤية فرقنا تخرج وتكسر الحدود بالفعل، وتسجل أرقامًا قياسية جديدة، وتصل إلى مستويات جديدة من النجاح هي مصدر إلهام حقيقي لنا جميعًا”، هذا ما قالته آن ماري لابيرج، رئيسة التسويق في BRP. نحن نهنئ الفريق ونحرص على الاحتفال بالعديد من المعالم المهمة معهم”.

قدم الفريق أداءً استثنائيًا، حيث استحوذ على 25 سيارة من أصل 26. كانت داكار هذه صعبة بشكل خاص، وحقيقة أننا حققنا نجاحًا في فئتي T3 و T4 هي شهادة على قوتنا. نحن ممتنون لجميع الذين ساهموا في نجاحنا ونتطلع الآن إلى الراحة التي تشتد الحاجة إليها”، هذا ما قاله سكوت أبراهام، مدير فريق South Racing وفريق Red Bull Can-Am Factory .

مع انطلاق السباق في فئة T3 ، كان فرانسيسكو “تشاليكو” لوبيز هو الذي سيقفز إلى الصدارة العامة المبكرة بعد المرحلتين الأوليين، لكنه سيتخلى عن الصدارة إلى سيث كوينتيرو بعد أن ضربت الظروف الجوية القاسية في المرحلة الثالثة. ثم عانى كوينتيرو من مشاكله الفنية الخاصة خلال المرحلة الرابعة وسيتخلى عن الصدارة، ولكن لحسن الحظ فوز أوستن جونز في المرحلة الثالثة وغيرها من التشطيبات الثابتة كانت تضيف ما يصل إلى إبقائه في المعركة من أجل الفوز العام. احتل جونز الصدارة بشكل عام بعد المرحلة 11 ولم ينظر إلى الوراء أبدًا، حيث قاد سباقًا ذكيًا وثابتًا على طول الطريق حتى النهاية. أنهى جونز ومساعده غوستافو غوغيلميني سباق 8500 كم في 51:55.53، يليه كوينتيرو في المركز الثاني، وكريستينا غوتيريز في المركز الرابع، وتشاليكو في المركز الخامس. حصل كل عضو في فريق مصنع ريد بُول Can-Am في فئة T3 على فوز مرحلة واحدة على الأقل، ليصبح المجموع 6 انتصارات مرحلة و 13 منصة تتويج طوال السباق.

“كانت المباراة الأخيرة صعبة للغاية. كان هناك طن من الطين، وكنت قلقًا حقًا، لكننا نجحنا في الوصول إلى النهاية. لقد كان هذا أصعب داكار لقد تسابقت من أي وقت مضى. لقد حصلنا على حصتنا من الارتفاعات والانخفاضات، لكننا واصلنا المضي قدمًا وها نحن هنا أبطال متعاقبون! نحن منتشيون، صيحة كبيرة للفريق بأكمله والملاح غوستافو الذي قام بعمل لا يصدق. كانت رحلة رائعة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. أنا لا أفكر في العام المقبل بعد، لكنني سأعود!”، قال أوستن جونز، فريق ريد بُل كان آم فاكتوري ريسر وأصغر فائز مرتين متتاليتين في داكار.

كانت فئة T4 معبأة من البداية إلى النهاية. معركة بين Rokas Baciuška من فريق Red Bull Can-Am Factory Team والصاعد إريك غوكزال من فريق South Racing Can-Am Squad ، ستجعل السباق مثيرًا على طول الطريق إلى العلم المتقلب. سيخرج قويًا، مع انتصارات في المرحلتين الأولى والرابعة، لكن Baciuška كان يستجيب سريعًا بالفوز في المرحلتين الخامسة والسابعة مما يمنحه الصدارة بشكل عام. بقي السباق ضيقًا بين الاثنين حتى المرحلة النهائية، مع فوز اثنين من المتسابقين طوال الوقت. سيحافظ باسيوشكا على الصدارة بشكل عام حتى المرحلة الأخيرة، حيث واجه بعض المشكلات، وسيستمر غوتشال في الفوز بشكل عام، مما يجعله أصغر فائز في رالي داكار في التاريخ. أنهى الصاعد ومساعده، أوريول مينا، السباق بوقت إجمالي قدره 53:10.14، تلاه باسيوشكا في المركز الثاني، وماريك جوكزال في المركز الثالث لاكتساح منصة Can-Am .

“هذه أول داكار لي. إنه أحد أحلامي أن أكون هنا، لا يمكنني أن أكون أكثر امتنانًا لعائلتي وفريقي، لقد جعلوا كل هذا ممكنًا. لقد أخذنا مخاطرة كبيرة للذهاب إلى الصدارة الإجمالية قبل بضعة أيام، لقد أعطيت كل ما لدي وقد آتت ثمارها “، هذا ما قاله إريك غوكزال، إنيرجي لانديا ساوث ريسينغ كان آم ريسر والفائز الصاعد داكار.

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