متجر المنهل الإلكتروني: أكثر منصات الكتب الإلكترونية تنوعًا متاحة في السوق الآن.

تقدم المنهل نقلة نوعية بارزة لدعم الأدب والمحتوى العربي من خلال إطلاق مكتبة خاصة لبيع الكتب عبر الإنترنت توفر كتب عربية رائدة تغطي أكثر من عشرين موضوعًا رئيسيا، وتتيح للمستخدم الحصول على الكتب بصيغة إلكترونية أو مطبوعة.

7 يوليو / تموز 2020

دبي، : أطلقت المنهل رسميًا أكبر متجر لبيع الكتب العربية على الإنترنت في العالم -متجر المنهل-، الذي يضم أكثر من 90 ألف عنوان من ناشرين مرموقين من جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي.

يقدم المتجر الإلكتروني -المتوفر كموقع إلكتروني وتطبيق ذكي للأجهزة اللوحية- لمحبي الكتب خيارات قراءة كتب باللغة العربية في جميع الموضوعات ولمختلف الفئات العمرية والأذواق وتتيح آليات دفع متنوعة وأسعار تناسب مختلف الميزانيات.

من بعض المؤلفين البارزين على المنصة: جبران خليل جبران ، محمد حسين هيكل، جلال الدين السيوطي، محمد زياد حمدان، وغيرهم الكثير.

يوفر متجر المنهل الإلكتروني وصولًا سريعًا وسهلًا إلى العناوين العربية التي يصعب العثور عليها أو غير المتاحة في أي مكان آخر.

يمكن شراء العناوين على المنصة الإلكترونية بصيغة الكترونية أو مطبوعة في أكثر من 20 تخصصًا بما في ذلك الفن والتاريخ والعلوم والطب على سبيل المثال لا الحصر، بالإضافة إلى موضوعات الخيال العلمي وغيرها.

تأتي عناوين الطباعة مع خيارات توصيل متعددة حتى باب المنزل، في حين يمكن قراءة الكتب الإلكترونية على الفور على الويب أو التطبيق الإلكتروني، خيارات الدفع للشراء مرنة للغاية بما في ذلك البطاقة والدفع عند التسليم وعملة البيتكوين، يتوفر دعم العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع عبر الإنترنت لدعم جميع القرّاء

معتبنيالعالمللتجارةالإلكترونية فيكلجانبمنجوانبالشراءتقريبًا، منالضروري أن يواكبشراءالكتبالعربيةهذا التطورأيضا،كما أن الحاجة ملحة لتوفيرمنصة مخصصة تضمنلل أفرادوالم هنيينالمشغولينمتابعةحبهمللقراء ةباللغةالعربيةفيخضميومهم العملي.

يقولالرئيسالتنفيذيلمتجرالمنهل -محمدالبغدادي-: “معمتجرالمنهل، نسعىلتزويدالأجيالالحاليةوالمست قبليةبالقدرةوالخيارلأخذكتبهمال مفضلةمعهمفيأيمكانوفيأيوقتوعلىأ يجهاز”.

اكتشفالمزيدمنخلالزيارةالمتجرعل ىStore.AlManhal.comيمكنللقراءا لمهتمينأيضً اتحميلالتطبيقعلىجهازAndroid أوiOS ، أوالاشتراكفيالنشرةالإخباريةللش ركة،أوالتواصلمعفريق الدعم الفنيلمعرفةالمزيد.



المنهل ، -أحد أقسام شركة تكنوليدج-؛ هي المنصة الإلكترونية الرائدة في مجال حلول التعلم الإلكتروني باللغة العربيةفيالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تنبع ثقة مستخدمي المنهل لكونها المنصة الإلكترونية الرائدة والوحيدة في العالم للمحتويات العربية، التي تتيح البحث في النص الكامل للمنشورات العلمية والأكاديمية للمساعدة في التعلم والبحوث.

تجمع منصة المنهل الخبرات العريقة لقطاعي النشر والمكتبات، إلى جانب أفضل وأحدث الأدوات التكنولوجية لتمكّن الجامعات، المؤسسات الحكومية، الشركات، المدارس، الأكاديميين ومستخدمي المكتبات من البحث بكفاءة والوصول إلى آلاف الكتب والدوريات والدراسات والتقارير الاستخباراتية وأعمال المؤتمرات المنشورة إلكترونيًا لأبرز دور النشر والمعاهد البحثية الرائدة من الشرق الأوسط، وأفريقيا وآسيا.

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Tommaso Sansoni

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