ماليزيا تحتل المركز الأول في جنوب شرق آسيا في تقديم حلول فعّالة وبسعر معقول لعلاج التهاب الكبد الوبائي

ماليزيا تحظى باهتمام دولي لكونها مركز آسيا لعلاج التهاب الكبد الوبائي في إكسبو 2020 دبي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 يناير 2022 /PRNewswire/ — ظهرت ماليزيا بصفتها مركزًا لعلاج التهاب الكبد الوبائي “فيروس سي” في آسيا في إكسبو 2020 دبي خلال حفل افتتاح أسبوع ماليزيا للتميز في الرعاية الصحية في جناح ماليزيا. نظرًا لكونها الدولة الأولى في العالم التي تحصل على موافقة مشروطة لدواء “رافيداسفير” بالإضافة إلى دواء “سوفوسبوفير” لعلاج التهاب الكبد الوبائي “فيروس سي”، تستعد ماليزيا لتوفير حل دوائي فعّال وبسعر معقول للمصابين بالفيروس.

صرح الرئيس التنفيذي لمجلس السياحة العلاجية الماليزي (MHTC)، محمد داود محمد عارف، خلال حفل الافتتاح قائلاً “استجابةً لليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي 2021،” التهاب الكبد الوبائي لا يحتمل الانتظار”، فإن ماليزيا مستعدة ومتشوقة للمضي قدمًا في توفير حل علاجي للمصابين بالمرض. يتوافق ذلك مع مهمة منظمة الصحة العالمية المتمثلة في تقليل عدد حالات العدوى الجديدة بالتهاب الكبد الوبائي بنسبة 90%، بالإضافة إلى تقليل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي بنسبة 65% بحلول عام 2030. كمّا إن ماليزيا تقدم لمرضى التهاب الكبد الوبائي “فيروس سي” علاجًا يحقق معدل شفاء بنسبة 97% وتخفيض التكاليف بنسبة 95%.”

وأضاف العضو المنتدب لمجموعة فارمانياجا بيرهاد، داتوك زولكرنين إم دي يوسوب، “من خلال خبرتنا في توريد عقار التهاب الكبد الوبائي “فيروس سي” واللوجستيات وتوزيعه إلى المستشفيات الأعضاء في مجلس السياحة العلاجية الماليزي، نشعر بالفخر بسبب المساهمة في الهدف المشترك لكل من ماليزيا ومنظمة الصحة العالمية المتمثل في القضاء على التهاب الكبد الوبائي “فيروس سي” بحلول عام 2030. في سبيل توفير علاج للمرضى المحليين والدوليين من المحتاجين، فإننا نشارك في رؤية تعزيز المرونة، ودفع ماليزيا للمضي قدمًا في الرعاية الصحية”.

إضافة إلى ما تقدم، أوضح محمد داود محمد عارف: “بينما تتحرك ماليزيا من أجل المضي قدمًا نحو الرعاية الصحية وتعافي الصناعة، من الأهمية بمكان للرعاية الصحية بماليزيا إبراز قوة عروض الرعاية الصحية لدينا وأن تبقى عالقة في الأذهان كوجهة رعاية صحية عالمية رائدة.”

نُبذة عن المجلس الماليزي للسياحة العلاجية

المجلس الماليزي للسياحة العلاجية هو هيئة حكومية تتولى مسؤولية الإشراف على السياحة العلاجية في البلاد. وقد تأسّس هذا المجلس في عام 2009، ويعمل على التنسيق بين الجهات الفاعلة ومُقدّمي الخدمات في قطاع السياحة العلاجية في ماليزيا من أجل تطوير هذا القطاع وتيسير إجراءاته بهدف جعل ماليزيا وجهة عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية.

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