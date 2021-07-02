ماريوت بونفوي يدعو المسافرين على مستوى العالم للحلم بقضاء الصيف في بوكيت

من خلال برنامج” ساند بوكس بوكيت” المقرر إطلاقه في 1 يوليو 2021، تستعد تسعة فنادق حاصلة على شهادة إدارة السلامة والصحة في تايلاند (SHA Plus) للترحيب بالنزلاء الأجانب من خلال العرض الترويجي “حلم الصيف”، ويشمل أسعارًا مخفضة ووجبات إفطار مجانية ورصيدا يوميا ونقاط مكافأة العضوية وأكثر!

بانكوك، تايلاند, 2 يوليو / تموز 2021 /PRNewswire/ — شارف وقت الانتظار على الانتهاء! سيتمكن النزلاء من جميع أنحاء العالم، ممن كانوا يحلمون بزيارة بوكيت على مدار الخمسة عشر شهرًا الماضية من العودة إلى “لؤلؤة أندامان” قريبًا بعد إطلاق برنامج “ساند بوكس بوكيت”. في إطار هذه المبادرة المهمة، يمكن للمسافرين الأجانب السفر مباشرة إلى بوكيت، دون الحاجة لحجر صحي، للاستمتاع بالفنادق والمنتجعات عالية المستوى وأجواء الشاطئ المبهجة.

في سبيل الاحتفاء بعودة نزلائه الدوليين الأعزاء اعتبارًا من 1 يوليو 2021، تقدم عضوية ماريوت بونفوي لعملائها عرضا ترويجيا جديدا مجزيا في مجموعة مختارة من تسعة فنادق ومنتجعات 1 في بوكيت، تشمل ثمانية من علاماتها التجارية ذات الشهرة العالمية.

من خلال عرض “حلم الصيف”، سيستفيد المسافرون الذين يحجزون إجازة في أي منشأة مشاركة في العرض داخل بوكيت من الأسعار التفضيلية ووجبة الإفطار المجانية لشخصين والحصول على رصيد بقيمة 1000 بات تايلاندي (حوالي 32 دولارًا أميركيًا) كرصيد بالفندق لكل غرفة في الليلة، والتي يمكن استخدامها لتناول وجبات مميزة في مطاعم المنتجعات ومشروبات غروب الشمس في البارات والجلسات العلاجية في السبا الباعثة على الصفاء وأكثر. لذلك كلما طالت مدة إقامتك، أصبحت إقامتك غنية أكثر!

لتقديم تسهيلات إضافية للنزلاء، يمكن إلغاء جميع الحجوزات دون رسوم حتى 24 ساعة قبل تاريخ تسجيل الوصول، وسيحصل أعضاء ماريوت بونفوي على 5000 نقطة اضافية! لست عضوا حتى الآن؟ اضغط هنا للتسجيل مجانا.

للاستمتاع بإجازات مبهجة حقًا على شاطئ البحر، سيحصل النزلاء الذين يحجزون لقضاء سبع ليالٍ أو أكثر في إطار عرض “حلم الصيف” على ترقية مجانية للغرفة وتسجيل مغادرة متأخرة حتى الساعة 4 مساءً 2، مما يضمن لكل زوجين أو عائلة الاستفادة القصوى من قضاء وقتهم في جنتنا.

تتوفر تسعة فنادق، تتراوح من المنتجعات المليئة بالأنشطة إلى برامج الجزيرة الحصرية، بحيث يمكن لكل نزيل استكشاف جنته الاستوائية. وسيتيح فندق كورتيارد باي ماريوت بوكيت تاون الجديد، والمقرر افتتاحه في أغسطس 2021، للنزلاء الانغماس في التراث الثقافي لبوكيت، الغني بالعمارة الكلاسيكية والمتاحف والأسواق.

بموجب النظام الرائع لشهادة إدارة السلامة والصحة في تايلاند 3 الذي أدخلته هيئة السياحة التايلاندية حديثًا، سيُطلب من الزائرين الوافدين إلى بوكيت الإقامة في فندق حصل ما لا يقل عن 70% من موظفيه على لقاح كوفيد-19. ويمكن للنزلاء الاطمئنان أن جميع فنادق ماريوت في بوكيت قد حصلت على شهادات إدارة السلامة والصحة في تايلاند.

بطبيعة الحال، يلتزم كل فندق تابع لشركة ماريوت العالمية في جميع أنحاء العالم بأعلى معايير الصحة والسلامة بموجب “التزام الشركة بالتنظيف”. ويعيد مجلس نظافة ماريوت تعريف معايير النظافة في جميع فنادق ومنتجعات المجموعة، بما في ذلك التطهير المعزز والحفاظ على مسافة تباعد اجتماعي بين النزلاء وسلامة الغذاء وأكثر. لمعرفة المزيد حول التزام ماريوت بالحفاظ على أمان نزلائه، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني clean.marriott.com.

إن نموذج برنامج “ساند بوكس بوكيت” التابع للحكومة التايلاندية، والذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2021، يتيح للمسافرين الدوليين الذين تلقوا لقاحين ضد كوفيد -19 بالسفر مباشرة إلى بوكيت دون الحاجة إلى الحجر الصحي عند وصولهم، طالما أنهم يقدمون دليلًا على الحجز في أحد الفنادق الحاصلة على شهادة إدارة السلامة والصحة في تايلاند عند التقدم للحصول على شهادة الدخول. ولمزيد من المعلومات، يرجى الضغط هنا. إن شركة ماريوت الدولية، باعتبارها واحدة من أكبر شركات الضيافة في تايلاند، تدعم هذه المبادرة ولا يسعها الانتظار للترحيب بالزوار الأجانب مرة أخرى إلى بوكيت!

العرض الترويجي “حلم الصيف” صالح للحجز ما بين 1 يونيو 2021 وحتى 31 أغسطس 2021 والإقامة في الفترة ما بين 1 يوليو 2021 وحتى 31 مارس 2022.يجب إجراء الحجز مباشرة عبر الرابط: https://hotel-deals. marriott.com/summer-dreaming- phuket-ar/ باستخدام الرمز الترويجي A1764

1 – تشمل مشاركة مجموعة ماريوت بونفوي في عرض “حلم الصيف” منتجع فور بوينتس باي شيراتون بوكيت باتونج بيتش، ومنتجع وسبا رينيسانس بوكيت ومنتجع وسبا ذا ويستن سيراي باي، في بوكيت ومنتجع لا ميريديان بوكيت بيتش ومنتجع وسبا بوكيت ماريوت، ميرلين بيتش ومنتجع وسبا بوكيت ماريوت، ناي يانغ بيتش ومنتجع وسبا جيه دبليو ماريوت بوكيت، ومنتجع وسبا جزيرة ناكا لاكشري كوليكشن ببوكيت وفندق كورتيارد باي ماريوت بوكيت تاون (الافتتاح في أغسطس 2021)

2 – عند التوافر، تطبق الشروط والأحكام.

3 – المرجع: https://www.tatnews. org/2021/06/phuket-introduces- amazing-thailand-sha-plus- certification/

نبذة عن برنامج ماريوت بونفوي

برنامج ماريوت بونفوي هو برنامج السفر الحائز على جوائز لمجموعة ماريوت العالمية والتي تضم 30 علامة تجارية فندقية، وتأجير منازل متميزة لقضاء العطلات، ومنتجعات توفر إقامة شاملة ومئات الآلاف من التجارب الممتعة. يمكن للأعضاء كسب النقاط واستبدالها مقابل الإقامات وأكثر، وزيادة النقاط المضافة باستخدام بطاقات الائتمان ذات العلامات التجارية المشتركة. عندما يحجز الأعضاء مباشرة على موقع ماريوت Marriott.com، فإنهم يحصلون على امتيازات بما في ذلك شبكة انترنت مجانية وأسعار حصرية لأعضاء ماريوت فقط، وعلى تطبيق ماريوت يمكن تسجيل الوصول والمغادرة وأي طلبات أخرى عبر الهاتف المحمول، وحيثما كان متاحاً استخدام الموبايل كمفتاح للغرفة. للتسجيل مجانًا أو للحصول على مزيد من المعلومات حول برنامج ماريوت بونفوي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني MarriottBonvoy.com. لتنزيل تطبيق ماريوت، اضغط هنا. يتواصل المسافرون أيضًا مع ماريوت بونفوي عن طريق تطبيقات فيسبوك وتويتر وإنستغرام.

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